León remonta al Inter de Miami en el regreso de Messi y avanza a cuartos de final de Leagues Cup

El León cerró la primera fase de la Leagues Cup con una remontada sobre el Inter de Miami que le permitió terminar con paso perfecto y asegurar su clasificación a los cuartos de final. La Fiera se impuso 3-2 en un partido en el que Las Garzas tuvieron el control durante buena parte del encuentro, pero el equipo mexicano encontró la reacción en la segunda mitad.

Con este resultado, León llegó a nueve puntos después de conseguir tres victorias en sus tres partidos de la primera fase y se colocó entre los mejores equipos de la Liga MX en el torneo.

León remonta al Inter de Miami

El Inter de Miami tomó la iniciativa desde los primeros minutos y consiguió reflejar su dominio en el marcador antes del descanso.

Al minuto 42, Ian Fray recibió la pelota y puso un centro retrasado hacia Dániel Pintér, quien remató para mandar el balón a la red y darle la ventaja al conjunto estadounidense. El primer gol del juvenil en el equipo.

León reaccionó rápidamente después del descanso. Al 50’, Diber Cambindo dejó a Daniel Arcila frente al portero y el delantero definió de primera intención para empatar el partido.

La respuesta de Inter de Miami llegó apenas tres minutos después. Tras un tiro de esquina, Yannick Bright encontró la pelota dentro del área y volvió a poner en ventaja a Las Garzas.

La Fiera volvió a responder. Juan Pablo Domínguez recibió la pelota por la izquierda, se acomodó y sacó un disparo cruzado desde la esquina del área grande para marcar el 2-2.

Con media hora por disputar, León volvió a colocarse en posición de avanzar a la siguiente ronda.

La remontada se completó con la aparición de Daniel Arcila. El colombiano recibió la pelota dentro del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería.

El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego en la asistencia de Diber Cambindo, pero determinó que el atacante estaba habilitado y confirmó la anotación.

Messi regresa con Inter de Miami

El partido también marcó el regreso de Lionel Messi a la actividad con el Inter de Miami después de ausentarse para viajar a Argentina al funeral de su padre.

El delantero argentino comenzó el partido en la banca y entró para disputar la segunda mitad. Antes de su ingreso, Rodrigo de Paul le entregó el gafete de capitán.

La entrada del argentino provocó la reacción de los aficionados, que se levantaron para aplaudir el regreso del número 10.

Luis Suárez, por su parte, no estuvo disponible para el encuentro debido a que cumple una sanción de seis partidos.

Messi volvió con el Inter de Miami. DAVID LEAH/Mexsport

León avanza a cuartos de final

La victoria sobre Inter de Miami confirmó la clasificación del León a los cuartos de final de la Leagues Cup como uno de los mejores cuatro equipos de la Liga MX.

La Fiera terminó la primera fase con nueve puntos después de vencer a Nashville SC en su debut, remontar ante Orlando City en la segunda jornada y cerrar con el triunfo sobre Inter de Miami.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi terminó así la primera fase con tres victorias en tres partidos y sin dejar puntos en el camino para avanzar a la siguiente ronda del torneo.