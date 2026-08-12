¡Bombazo! Xavi es nuevo técnico de Países Bajos hasta 2030

La Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB) hizo oficial este miércoles 12 de agosto el fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador de la selección de Países Bajos.

El técnico catalán de 46 años sustituye a Ronald Koeman, quien dejó el cargo tras la eliminación de la Oranje en el Mundial 2026, y firma un contrato que lo vincula hasta el Mundial de 2030.

Xavi se convierte así en el primer seleccionador extranjero de los Países Bajos en más de medio siglo y asume su primera experiencia al frente de una selección nacional.

Xavi Hernández cuando dirigía al Barcelona. REUTERS

En su comunicado, Xavi destacó la conexión especial que siente con el futbol neerlandés, al haberse formado bajo la influencia de figuras como Johan Cruyff, Rinus Michels, Louis van Gaal y Frank Rijkaard. “Se podría decir que soy, en cierto modo, un hijo de su futbol”, afirmó.

Dentro de su cuerpo técnico, varios rumores señalan que Patrick Kluivert, exjugador holandés y del Barcelona, formaría parte de los asistentes de Xavi en la Naranja Mecánica.

Xavi, de ganarle una Final de un Mundial a ser DT de Países Bajos

La designación tiene un fuerte componente histórico y, también, una dosis de ironía. Xavi fue uno de los pilares de España que derrotó a Países Bajos en la Final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Aquel 11 de julio, con el gol de Andrés Iniesta en la prórroga, la Roja se coronó campeona del mundo precisamente ante la selección que ahora dirigirá.

Dieciséis años después, el mismo futbolista que les negó la gloria en aquella Final se sienta en el banquillo de la Oranje con el objetivo de devolverles el protagonismo internacional.

Xavi debutará oficialmente el 24 de septiembre ante Alemania. El técnico llega con el prestigio de haber ganado títulos como jugador y entrenador, y con la misión de reconstruir un equipo que necesita recuperar identidad y resultados tras el fracaso mundialista.

Xavi, de ganarle una Final de un Mundial a ser DT de Países Bajos

Xavi Hernández no se sienta en un banquillo profesional desde mayo de 2024, cuando el Barcelona decidió no continuar con él al término de la temporada 2023-24.

Habían pasado dos años y medio desde su llegada al club de su vida, donde había relevado precisamente a Ronald Koeman. En ese periodo dirigió 141 partidos, con un balance de 89 victorias, 23 empates y 29 derrotas.

En la temporada 2022-23 conquistó la Liga y la Supercopa de España, logros importantes tras la salida de Lionel Messi. Sin embargo, la campaña siguiente fue irregular: el equipo terminó segundo en LaLiga, lejos del Real Madrid, cayó en cuartos de la Champions League ante el PSG y no levantó ningún título.