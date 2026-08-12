Directiva de Cruz Azul asume responsabilidad por la goleada ante América

La goleada 10-0 del América sobre Cruz Azul en el regreso de la Liga Femenil BBVA al Estadio Banorte ya provocó cambios dentro de la institución celeste. La directiva reaccionó al resultado y una de sus primeras decisiones fue poner fin al proceso del entrenador Israel del Real.

Guadalupe Worbis fue nombrada entrenadora interina para tomar el control del equipo, mientras que Fernanda Pons Arroyo, gerente deportiva de Cruz Azul femenil, emitió este miércoles un mensaje en redes sociales en el que habló sobre el resultado y la situación que atraviesa el conjunto cementero.

Israel del Real dejó de ser entrenador de Cruz Azul femenil. Jose Hernandez/Mexsport

Fernanda Pons asume su responsabilidad por el resultado

A través de un mensaje publicado en X, Fernanda Pons Arroyo ofreció una disculpa a la afición de Cruz Azul después de la derrota ante América.

La gerente deportiva reconoció que el marcador 10-0 representa un resultado negativo para la institución y para quienes forman parte de la categoría femenil.

Lo sucedido recientemente representa un resultado profundamente negativo, no solo para quienes nos acompañan y nos siguen día con día, sino también para nuestra institución y para todos los que formamos parte de la categoría femenil.

Pons Arroyo señaló que el resultado no representa al club ni corresponde con el proyecto que buscan construir. Por ello, afirmó que asumirá la responsabilidad que le corresponde y que habrá un proceso de evaluación dentro de la división.

La directiva también incluyó dentro de esa revisión el área que encabeza, al considerar que el análisis debe comenzar con la autocrítica y la responsabilidad de quienes toman decisiones dentro del equipo.

Este resultado no refleja lo que representa este Club, ni está a la altura de lo que queremos construir. Por ello, asumo con mayor fuerza la responsabilidad que me corresponde. Es momento de evaluar, corregir y trabajar más. Esa evaluación debe alcanzar a todas las áreas y, por supuesto, comienza también por la mía, desde la autocrítica y la responsabilidad.

Cruz Azul recibirá a Atlante en la tercera jornada de la Liga Femenil. Jose Hernandez/Mexsport

Pons pide respaldo para las jugadoras

Además de asumir su responsabilidad, Pons Arroyo hizo énfasis en que el resultado no debe recaer únicamente sobre las futbolistas que participaron en el partido contra América.

La gerente deportiva pidió respaldo para las jugadoras en el momento que atraviesa el equipo y señaló que corresponde a la institución trabajar para recuperar la confianza de la afición dentro de la cancha.

Ahora, más que nunca, nuestras jugadoras necesitan nuestro respaldo. Nos corresponde trabajar, competir y recuperar en la cancha la confianza de nuestra afición.

La directiva también señaló que el club buscará corregir la situación durante lo que resta del torneo, con énfasis en la responsabilidad, la autocrítica y el trabajo dentro de la institución.

Cruz Azul busca reaccionar ante Atlante

El siguiente partido de Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA será en la tercera jornada del Apertura 2026, cuando reciba al Atlante en el Estadio Centenario.

El conjunto cementero llegará a ese encuentro después de la derrota ante América y con Guadalupe Worbis al frente del equipo.

El partido representará la primera oportunidad para Cruz Azul de buscar una respuesta en la cancha después del cambio en la dirección técnica y del mensaje de la directiva tras la goleada.