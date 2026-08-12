"Le llegó hasta el hueso": Santos explota contra la Concacaf tras la grave lesión de Lucas Di Yorio

El Club Santos Laguna presentó una molestia ante la Comisión de Árbitros de la Concacaf, encargados de las asignaciones para los partidos de Leagues Cup, por la dura entrada que sufrió su delantero Lucas Di Yorio en el partido ante Chicago Fire del domingo 8 de agosto.

Lucas Di Yorio sufrió una lesión en el hueso de la tibia derecha por una desmedida entrada del defensor Jack Elliot. La jugada, en medio campo y aparentemente sin trascendencia, pasó desapercibida por el silbante, Reginald Gumbs.

El silbante, nacido en San Cristóbal y Nieves y puesto para este juego por la Comisión de Árbitros de la Concacaf que maneja Nicola Rizzoli, no consultó el VAR a pesar de los reclamos del propio jugador y del cuerpo técnico de Santos.

Los tres puntos, en la pierna de Di Yorio

El entrenador Renato Paiva fue crítico al final de ese juego: "Los tres puntos que deberíamos tener nosotros los tiene Lucas en la pierna, se le van a realizar más exámenes, no sabemos qué va a pasar. Lewandowski ganó y eso tiene a la gente contenta".

Lucas Di Yorio estará fuera más de dos meses. Mexsport

Y lo que sucedió es lamentable para Santos, quien perderá a su delantero principal por los próximos tres meses, a causa de una jugada que no fue ni siquiera señalada.

Desde las oficinas de Santos Laguna reportaron que el silbante Reginald Gumbs no revisó la jugada y, contrario a la intención de proteger al jugador afectado, se limitó a señalarle que "debía cambiarse la calceta porque estaba manchada de sangre".

Queja del Club Santos Laguna

El efecto de coraje que tiene Santos Laguna los ha llevado a interponer una queja ante la Concacaf y su comisión de arbitraje, porque además no han preguntado sobre la salud del jugador y tampoco la organización de la Leagues Cup ha intervenido en nada para proteger al afectado.

"La entrada llegó hasta el hueso, es decir, el tachón del jugador Elliot tocó la tibia de Di Yorio, hubo una perforación en el pie de tres centímetros y nos queda este sentimiento de frustración e incertidumbre porque perdemos a nuestro centro delantero y no hay ni siquiera un intento de preguntar por cómo están las cosas", afirman desde el club lagunero.

La intención de Santos Laguna es que la comisión de árbitros de la Concacaf reaccione y al menos tome una postura para mejorar.