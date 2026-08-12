Rafa Márquez ya reveló el plan para su primera convocatoria con México: ¿qué dijo?

La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana tendrá un primer rasgo definido antes incluso de que el técnico entregue su convocatoria. El nuevo estratega apostará por la continuidad.

Márquez adelantó que no contempla una renovación profunda para sus primeros partidos como entrenador del Tricolor y que recurrirá, en buena medida, a los futbolistas que trabajaron con Javier Aguirre durante el proceso que terminó con la participación de México en el Mundial 2026.

Para mi primera convocatoria no habrá grandes cambios de la lista que enfrentó el Mundial. Vamos a darle continuidad al trabajo”, señaló Márquez durante un evento privado.

La declaración marca una de las primeras decisiones conocidas del nuevo técnico. Aunque su llegada abre un ciclo rumbo al Mundial de 2030, Márquez no comenzará modificando de manera drástica el grupo que recibió de Aguirre.M

Márquez contará con poco tiempo de trabajo antes de sus primeros partidos y tendrá que preparar cuatro encuentros en una misma ventana internacional, por lo que mantener una base conocida puede facilitar la transición entre ambos procesos.

Primeros rivales en la era Márquez

Los primeros rivales de la nueva etapa ya están definidos. México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, después jugará contra Perú el 29 de septiembre en Nueva York, se medirá con Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y cerrará esta primera gira ante Chile el 6 de octubre en Pasadena.

Será, por lo tanto, una primera convocatoria con cuatro pruebas en apenas unos días y ante rivales de distintos perfiles.