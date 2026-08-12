Chivas: Las 3 bajas del Rebaño para su último partido en Leagues Cup

Hoy el Guadalajara se despide de otra edición más de la Leagues Cup. El Rebaño Sagrado vuelve a quedarse en el camino de manera prematura, sin lograr avanzar a la fase final del torneo binacional.

Con apenas un punto sumado tras el empate ante el LAFC (derrota en penales) y la derrota 1-0 frente al FC Dallas, el equipo de Gabriel Milito llega al cierre sin ninguna opción matemática de clasificación, repitiendo una historia que se ha vuelto demasiado familiar para la afición rojiblanca.

Chivas quedó fuera de la Leagues Cup. Jose Hernandez/Mexsport

Gabriel Milito confirmó que Chivas tendrá 3 bajas ante Seattle

Gabriel Milito confirmó en conferencia de prensa las ausencias que complican aún más el panorama para el duelo de esta noche en el Lumen Field.

José Castillo y Daniel Aguirre están totalmente descartados por lesión y no estarán disponibles contra el Seattle Sounders.

Castillo arrastra molestias musculares desde el partido ante el LAFC, donde debió abandonar el campo, y su recuperación no alcanzó para el cierre de la fase de grupos.

Aguirre, una de las piezas más regulares en la zaga de Milito durante la temporada, también quedó fuera por problemas físicos.

A estas dos bajas se suma la duda de Omar Govea. El mediocampista será evaluado de cerca hasta el último momento, pero todo indica que es muy probable que tampoco pueda estar en la convocatoria o, en el mejor de los casos, que no esté en condiciones de aportar minutos de calidad.

La situación obliga a Milito a rearmar su esquema defensivo y de contención con las piezas que tiene disponibles, en un partido que ya no tiene trascendencia clasificatoria pero que el entrenador insiste en tomar con profesionalismo.

Las lesiones en Chivas, abren la puerta para los campeones sub-20

Más allá del resultado, el compromiso ante Seattle se presenta como una oportunidad para evaluar rendimientos, dar minutos a futbolistas con menos actividad y sacar conclusiones de cara al regreso a la Liga MX.

El propio Milito ha señalado que el duelo servirá para competir, medir y observar cosas dentro del plantel. En ese contexto, el regreso de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda genera especial expectativa.

Los tres canteranos se reintegraron al grupo tras coronarse campeones del Premundial Sub-20 con la Selección Mexicana y ya viajaron a Seattle para estar disponibles. Su presencia no solo suma opciones frescas, sino que permite a Milito echar un vistazo a futbolistas que llegan con ritmo competitivo y el impulso de un título juvenil.