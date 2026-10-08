“No romantizamos el abuso”: Osvaldo Benavides habla de su papel como Luis de Llano en la serie Timbiriche

La nueva serie Timbiriche no solo reconstruye el ascenso de uno de los grupos juveniles más importantes de México; también lleva a la pantalla algunos de los episodios más delicados vinculados con sus integrantes. Entre ellos está la relación entre una adolescente y un adulto, un eje narrativo que llevó a Osvaldo Benavides a asumir un personaje inspirado en Luis de Llano.

El reto de interpretar a un personaje inspirado en Luis de Llano

Para el actor, abordar este tema implicó una responsabilidad particular. Aunque la producción insiste en que se trata de una ficción inspirada en hechos reales y que los personajes no son una reproducción exacta de las personas involucradas, Benavides consideró que precisamente por la naturaleza de la historia era necesario asumirla con seriedad.

El actor explica por qué aceptó participar en una historia que aborda un tema tan sensible como el abuso infantil. Cortesía Vix

La serie habla del tema del abuso sexual infantil y del abuso de las relaciones asimétricas de poder. Para mí esa fue una de las razones principales por las cuales decidí tomar este personaje y el proyecto”, explicó.

El actor reconoció que las escenas relacionadas con este aspecto de la trama fueron especialmente complejas.

Claro que hacer escenas de esa naturaleza es complicado, porque de eso van: de una niña de 14 años con un señor de 39”, señaló.

La producción de Timbiriche ha generado polémica por la manera en que recrea hechos relacionados con sus integrantes. Cortesía Vix

El acercamiento, explicó, estuvo marcado por la sensibilidad y por la intención de no presentar una situación de abuso desde una perspectiva romántica.

Las medidas fueron el respeto, la sensibilidad, la necesidad de hablar del tema, no romantizar el abuso y dejar las cosas como son”, afirmó.

El material de archivo que ayudó a construir a los personajes de Timbiriche

Uno de los puntos que la producción ha buscado dejar claro es que Timbiriche no pretende ser una reconstrucción documental de la historia del grupo. Luis De la Rosa, quien interpreta a un personaje inspirado en Erik Rubín, explicó que los actores recibieron material de archivo para conocer el contexto.

La serie busca entretener, pero también abrir conversaciones sobre prevención, abuso y relaciones asimétricas de poder. Cortesía Vix

Nos dieron una carpeta con todas las entrevistas. Al final, como Televisa estaba también detrás de este proyecto, eso facilitó muchas cosas. En la serie vas a poder ver momentos, conciertos, etcétera, de lo que pasó en la vida real”, relató.

Sin embargo, ese material no fue utilizado para convertir a los intérpretes en imitadores de los integrantes originales.

No pretendíamos imitar gestos faciales ni manera de hablar... no querían imitadores. Al final no nos parecemos muchas veces a los personajes reales, pero sí querían algo de verdad”, explicó De la Rosa.

La misma premisa aplica para las situaciones más sensibles. “No se pretende decir que así es como pasó y justamente es una serie ficcionada, inspirada en hechos reales. Pero no son los mismos personajes y no queremos decir ni que se entienda eso. Son personas de ficción”, agregó.

La serie no pretende ser un retrato documental de Timbiriche, sino una ficción basada en hechos públicos. IG Vix

Una serie que busca abrir el diálogo sobre el abuso infantil

Benavides también reconoció que la producción tiene como objetivo principal entretener, pero considera que la ficción puede abrir la puerta a conversaciones que resultan difíciles de abordar.

Osvaldo Benavides asegura que uno de los objetivos fue evitar romantizar el abuso y mostrarlo con sensibilidad. Cortesía Vix

A pesar de que su primer objetivo es entretener... la mejor manera de entrar a las pantallas de las personas es a través del entretenimiento para entonces poder hablar de temas sensibles y complicados”, explicó.

En ese sentido, el actor espera que la serie no termine únicamente cuando aparezcan los créditos de cada episodio. Su intención es que lo que se vea en pantalla provoque preguntas y conversaciones relacionadas con la prevención y la creación de espacios seguros.

Macarena García, quien interpreta a Sasha, coincidió en la importancia de abrir ese diálogo. Para la actriz, hablar sobre lo ocurrido con los personajes puede ayudar a generar preguntas y espacios de reflexión.

A mí me gustaría que al terminar la serie y los capítulos se invitara a una conversación”, expresó.

Benavides y García espera que los capítulos propicien conversaciones y espacios seguros para hablar sobre el abuso. IG Vix

Benavides, por su parte, consideró que la producción también tiene una responsabilidad frente a la realidad que inspira parte de su historia.

Echarle luz a los problemas, tener esas conversaciones para que la serie aporte algo. No es la responsabilidad de la serie, pero tampoco el haber hecho la serie nos quita a los involucrados la responsabilidad de hablar de un tema tan difícil”, sostuvo.

El planteamiento adquiere especial relevancia luego del comunicado de integrantes originales de Timbiriche, quienes señalaron que no participaron en su creación ni fueron consultados sobre las historias que serán representadas. Sobre esa postura, Benavides fue enfático en señalar que merece ser escuchada:

Me parece que es importante escuchar lo que ellos dicen y yo respeto y empatizo con su comunicado”.

Así, mientras Timbiriche recupera la música, las relaciones y el crecimiento de una generación de artistas, uno de sus mayores desafíos será abordar una historia marcada por una relación asimétrica de poder sin convertirla en una historia romántica.

Para Benavides, la intención es precisamente la contraria: contar desde la ficción, pero con respeto y sensibilidad, y dejar abierta una conversación que trascienda la pantalla.