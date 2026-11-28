Hay reuniones familiares que terminan entre abrazos y buenos recuerdos, pero otras pueden convertirse en el escenario perfecto para sacar a la luz todo aquello que durante años se ha intentado ocultar. Ese es el punto de partida de Agosto. Condado de Osage, la obra del dramaturgo estadunidense Tracy Letts que regresa a los escenarios mexicanos bajo la dirección de Diego del Río, con María Rojo al frente de una historia que explora las heridas familiares, las adicciones y los conflictos que se heredan de generación en generación.

Cuando la familia se junta, muchas veces es como el ingrediente para el desastre, porque ahí lo que no se ha compartido, lo que está pendiente, todo se va acumulando y expresando”, explica Diego del Río durante una entrevista con Excélsior.

Para el director, detrás de esta reunión provocada por la desaparición del padre hay mucho más que un duelo: se encuentra el retrato de una familia atravesada por problemas que ninguno de sus integrantes ha conseguido resolver.

La historia comienza cuando las hijas regresan a la casa familiar junto con sus parejas y descendientes, después de que su padre desaparece sin dejar rastro. El reencuentro las obliga a convivir con Violeta, la matriarca interpretada por María Rojo, una mujer enferma, dependiente de los medicamentos y cuya relación con sus hijas está marcada por el control, los reproches y una profunda violencia emocional.

Enrique Arreola, María Rojo y Arcelia Ramírez. Condado de Osage Cortesía Héctor Ortega

En el centro de la historia también está Bárbara, interpretada por Arcelia Ramírez, quien mantiene con su madre una relación tan compleja como dolorosa. Sin embargo, Rojo reconoce que las heridas no se limitan a ellas dos: cada personaje carga con sus propios conflictos y con las consecuencias de haber crecido dentro de esa familia.

Es muy interesante cómo luchan todos con ese trauma de haber tenido esa mamá y con sus propios traumas, y cómo no los resuelven. La verdad, no es una obra que tenga un final feliz”, comparte Rojo.

Desde su perspectiva, uno de los aspectos más incómodos de la historia es reconocer que los padres, incluso sin proponérselo, pueden transmitir sus propias heridas a sus hijos.

Violeta, sin embargo, no es una mujer que busque cambiar. La actriz la describe como alguien que se encuentra al límite, tanto física como emocionalmente, después de haber enfrentado un cáncer de boca. Su dependencia a las pastillas y su comportamiento confrontativo hacen de ella un personaje lleno de contradicciones, que obliga a mirar de frente las consecuencias de una vida marcada por las adicciones.

Elenco de obra Agosto. Condado de Osage Cortesía Jaime Martín Ramírez

Del Río coincide en que este es uno de los ejes fundamentales de la dramaturgia de Letts: Es una obra sobre dos adictos. El padre es adicto al alcohol y la madre a las pastillas. La adicción aparece como un síntoma de todo lo que no se ha trabajado y no se ha resuelto”.

Así, el montaje plantea una reflexión sobre los patrones familiares que se repiten y las dificultades para romper con aquello que parece formar parte del propio origen.

Un escenario sin refugios

Para María Rojo, asumir a Violeta representa un desafío que no se limita a la complejidad psicológica del personaje. La actriz destaca que los 12 personajes tienen dificultades particulares y que ninguno puede apoyarse en una interpretación sencilla. Buena parte del reto está en una escenografía que prescinde de los elementos convencionales para dejar a los actores prácticamente solos frente al público.

Es como si te pusieran a hacer una obra en el desierto. Nada más tienes la actuación de la gente y el extraordinario libreto”, señala.

Sin muebles, objetos o recursos escénicos que funcionen como puntos de referencia, los intérpretes deben construir los espacios imaginarios y sostener cada situación a través del cuerpo, la palabra y las emociones.

Arcelia Ramírez en Agosto. Condado de Osage Cortesía Jaime Martín Ramírez

Diego del Río explica que esta propuesta busca despojar la representación de los trucos teatrales para concentrarse en el trabajo actoral.

La plataforma escénica, reinterpretada a partir de un diseño utilizado anteriormente en Un tranvía llamado deseo, también se transforma durante uno de los momentos más importantes de la historia: la cena familiar en la que salen a la luz los secretos que han mantenido a sus integrantes enfrentados.

El director, quien también realizó la traducción de la obra, apuesta por una lectura que acerque este clásico contemporáneo a nuevas generaciones.

Escrita por Tracy Letts, Agosto. Condado de Osage obtuvo el Premio Pulitzer de Drama en 2008 y cinco premios Tony, consolidándose como una de las piezas más reconocidas de la dramaturgia estadunidense de este siglo.

Después de una temporada agotada, el entusiasmo del público ya anticipa una nueva oportunidad para encontrarse con esta historia.

Elenco de Agosto. Condado de Osage Cortesía Héctor Ortega

Del Río adelantó que próximamente se anunciarán nuevas fechas para 2027, luego de la respuesta que tuvo la puesta en escena desde que comenzó la venta de localidades.

Con María Rojo, Arcelia Ramírez y un elenco de 12 intérpretes, Agosto. Condado de Osage se presentará del 28 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

Su historia es una invitación a reconocer que los vínculos de sangre no siempre garantizan relaciones sanas y que, en ocasiones, querer a alguien también significa mirar de frente aquello que nos lastima.

De la obra