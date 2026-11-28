El cantautor mexicano Aleks Syntek apareció por sorpresa en el escenario del Coca-Cola Flow Fest 2026 este sábado 28 de noviembre en la Ciudad de México. El intérprete pop participó como invitado especial durante el espectáculo del DJ y productor Uzielito Mix, desatando la euforia de miles de asistentes pese a sus históricas críticas contra el reguetón.

La presentación alcanzó su punto máximo cuando el reguetonero Dani Flow subió a la tarima para unirse a ambos artistas. Juntos interpretaron en vivo “De Groovy (Luces de noche)”, el remix colaborativo que estrenaron apenas hace dos semanas y con el que sellaron públicamente su reconciliación musical ante el público capitalino.

Aleks Syntek cantando en el Flow Fest 2026. Foto de IG: Coca-Cola Flow Fest

El público del festival recibió al músico yucateco con una ovación generalizada, dejando atrás cualquier señal de rechazo o confrontación. La escena se viralizó en cuestión de minutos en redes sociales, donde usuarios destacaron el contraste entre las declaraciones pasadas del cantante y su entrega total en la fiesta urbana.

Durante años, Aleks Syntek mantuvo una postura crítica frente a las letras y ritmos del género urbano en diversas entrevistas. Por ese antecedente, su integración natural al show de Uzielito Mix marcó uno de los episodios más comentados de toda la jornada musical en la capital del país.

Del clásico pop al perreo junto a Uzielito Mix y Dani Flow

Antes de entrar de lleno en los ritmos urbanos, Aleks Syntek conquistó a la audiencia con uno de los himnos más emblemáticos de su carrera. El músico interpretó “Duele el amor” durante el set de Uzielito Mix, logrando que miles de jóvenes corearan cada estrofa de principio a fin.

Instantes después, el ambiente cambió por completo con el arribo de Dani Flow al escenario principal del espectáculo. Ambos intérpretes sostuvieron diferencias públicas y una marcada rivalidad mediática en el pasado, pero demostraron química absoluta al compartir micrófonos frente a una multitud encendida.

La ejecución en vivo de “De Groovy (Luces de noche)” confirmó el impacto de esta alianza artística dentro de la industria musical mexicana. El público bailó y celebró el encuentro entre dos figuras que representaban polos opuestos dentro del panorama sonoro nacional hasta hace muy poco tiempo.

Por su parte, Uzielito Mix funcionó como el puente perfecto entre ambos mundos musicales sobre la tarima del Coca-Cola Flow Fest 2026. El productor mexicano mezcló bases de perreo con la melodía pop de Syntek, consolidando un momento histórico para los festivales masivos en México.

La trayectoria de Aleks Syntek en el mundo de la música

Nacido en Mérida, Yucatán, en 1969, Aleks Syntek destaca como uno de los cantautores, compositores y productores discográficos más influyentes del pop latino contemporáneo. Su carrera artística arrancó desde la infancia, cuando participó en reconocidos programas de la televisión mexicana como Chiquilladas.

A principios de la década de 1990, alcanzó el éxito masivo como líder de su propia banda, proyecto con el que fusionó elementos de pop, rock y funk. Esa propuesta fresca renovó la escena musical de habla hispana y le abrió las puertas de los principales escenarios de Latinoamérica.

Aleks Syntek tiene una larga trayectoria en la música. Foto de IG: Coca-Cola Flow Fest

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, acumuló decenas de éxitos radiales y prestigiosos galardones de la industria del entretenimiento. Entre sus reconocimientos figuran múltiples premios Ariel, además de varias nominaciones tanto al Grammy como al Latin Grammy por su trabajo autoral y de producción.

Su repertorio reúne clásicos indispensables de la música en español como “Sexo, pudor y lágrimas”, “Intocable”, “Te soñé”, “Corazones invencibles” y “Duele el amor”, tema que grabó originalmente junto a Ana Torroja. Asimismo, compuso bandas sonoras para exitosas cintas animadas como Toy Story 3 y Mi villano favorito.