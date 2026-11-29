El día uno del Coca-Cola Flow Fest fue puesto en duda por el público en redes sociales, no por su cartel, no por su organización; fue previamente cuando se supo que el clima sería un tanto extremo, frío y la gente comenzó a intentar vender sus boletos. Lo cierto es que el Autódromo Hermanos Rodríguez se llenó con más de 92 mil personas que asistieron a la primera jornada del festival.

La misma estuvo llena de entusiasmo y muy pocos momentos de lluvia; mucho frío y viento, pero también mucho bellaqueo que hacía que fuera mucho más llevadero el clima. La primera fecha fue un contraste entre el reguetón mexicano y los grandes clásicos del reguetón.

Primero Uzielito, Alanis Yuki y El Bogueto, acompañados por otros exponentes como Emjay, Dani Flow, Yeri Mua, Cachirula y hasta Kenia Os.

Por otro lado estuvieron los clásicos, los que abrieron el camino para popularizar el género internacionalmente, Ñengo Flow, Kevin Roldán y Chencho Corleone (ex Plan B), todos cantando solos sus grandes clásicos haciendo de esta una jornada disfrutable llena de baile y perreo, con algunos desencuentros como peleas, pero sobre todo, llena de celebración de un año más del género.

Coca-Cola Flow Fest Daniel Betanzos

Con sabor a regional mexicano

Banda en vivo, acordeón, batería, y sobre todo una voz potente, eso fue lo que presentó Grupo Frontera para cerrar la noche en el Flow Fest 2026 durante su primer día de actividades.

Ésta fue la primera vez que una banda de regional se presentó en el festival dedicado a la música urbana, y toda la edición estuvo marcada por esta inclusión. Antes de Frontera, estuvo Eslabón Armado, y más tarde Tito Double P, además de Gabito Ballesteros; todos con gran recibimiento.

Durante el show de Grupo Frontera se apagaron los bajos, y se pausó el perreo, pero aun así mucho público del reguetón prefirió a Frontera por encima de Chencho Corleone, y también decenas de fanáticos con sombrero texano se dieron cita para bailar un poco de cumbia o balada con Grupo Frontera.

¿Cómo están aguantando el frío? ¿Pues cuál pinche frío?, aquí no hace frío, como todos estamos tomando, sentimos menos, ¡a huevo!, para el dolor de corazón, el alcohol siempre es la mejor medicina”, dijo Adelaido, voz principal del grupo.

Grupo Frontera Daniel Betanzos

La noche continuó así, con baile y cantos de despecho desde Un x100To, Que vuelvas, hasta Coqueta, todos éxitos de su discografía. El frío siguió, pero nunca fue un impedimento como muchos adelantaban en este primer día del Flow Fest.

No se va fue el tema donde el aliento dominó la presentación. El público, efectivamente ya con unas copas encima, estuvo cantando, gritando y levantando los vasos, antes de que el cantante jugueteara.

Creo que con esta canción hemos regresado unas 20 o 25 parejas, pueden ser más, pero tenemos buen récord, tenemos buen récord, gente”, bromeó.

El repertorio continuó, se armaron las parejas, también al tiempo que el recinto se vaciaba. Cada vez menos gente permanecía hacia la madrugada, despues de casi 12 horas de reguetón.

Grupo Frontera Daniel Betanzos

Manuel Turizo prendió a todos

Manuel Turizo comenzó a ponerle sabor a la noche poniendo a bailar a su público con Como fuera y cantando Inglés en Miami.

“Feliz noche”, saludó el colombiano y mencionó que a pesar del poco tiempo que tenía en el escenario, su trabajo era poner a bailar a todos, hasta a los que fueron solos.

“Vamos a pasar un buen rato /Si quieres después nos enamoramos” se escuchó tanto arriba como abajo del escenario gracias a Desconocidos. Siguió Déjala que vuelva, y aunque la cosa se puso romántica por un momento, el cantante no dudó en cambiar el mood con Vaina loca y con la presentación de Óscar Maydon como invitado. El show de Turizo continuó con el tema Una cerveza y La Bachata.

Manuel Turizo Daniel Betanzos

Chencho Corleone: Más calor a la noche

“México, tú sabes quién yo soy, que comience la función”, exclamó Chencho Corleone acompañado de una pista de música de mariachi para comenzar a cantar Candy, uno de los éxitos del reguetón de antaño que puso a bailar y a cantar a todo el público, haciendo notar que era uno de las figuras más esperadas en el Flow Fest.

¿Por qué demoras? y Se te nota siguieron para lanzar una pregunta al público. “¿Cuántos quieren más perreo?”, a la vez que aseguró tener un cariño especial por el público mexicano. Así dio paso a Choca, Guatauba y Frikitona y entonar “Tengo reservado el hotel / pero con estas ganas no vamos a llegar” de Desesperados, seguida de fuegos artificiales que avivaron el ánimo de los asistentes.

Los éxitos no paraban con More, Sábado rebelde y Un cigarrillo, mientras que el público no dejaba de llegar a pesar de lo avanzado que ya estaba el show, que siguió con Hola y El efecto.

El público iba preparado para el frío y la lluvia Daniel Betanzos

Gabito Ballesteros se queda sin audio

Gabito Ballesteros llegó al Coca- Cola Sessions Stage acompañado de sus músicos. El cantante de corridos tumbados comenzó tocando la introducción musical de Cuerno azulado: “Ahí están los corridos tumbados”, comentó, para después cantar 7 Días y Elvira.

“Gracias por el apoyo que le han brindado a este tema”, dijo Ballesteros para interpretar a su estilo A puro dolor, y seguir con Perlas negras.

El ánimo del público se encendió cuando comenzó a cantar Lady Gaga, y aunque el audio se fue, Gabito comenzó con AMG sin que el público lo dejara solo, canción con la que cerró su show.

Gabito Ballesteros Cuartoscuro

Bogueto sigue con el reguetón mexa

Bogueto siguió poniendo el reguetón mexa y parece que tenían todos los de la escena un acuerdo de homenajear a Uzielito, todos lo nombraban, lo recordaban y agradecían que él había sido el que abrió el camino.

“Él fue el primer famoso del reguetón mexicano, sin él, ninguno de nosotros estaría aquí y lo que pasa cuando nos juntamos, es esto”, dijo El Bogueto antes de cantar El Piripituchy y Otro show, temas que tiene en colaboración con Uzielito.

Martillazo también sonó y todos esperaban que Dani Flow apareciera en ese momento tal como lo hizo con Uzielito por la tarde, pero no fue así.

El Bogueto Cuartoscuro

Ñengo Flow: el sonido clásico de la calle

Ñengo Flow era otro de los estelares. Desde Puerto Rico, un pionero del reguetón que volvió tras dos años de ausencia del Flow Fest. El Escenario Sprite estaba lleno, pero la lluvia nuevamente se hizo presente y ahora sí se hizo sentir con una “laguna” enorme en medio del escenario; los pies de los asistentes comenzaron a mojarse.

Aun así, el boricua apareció diez minutos tarde cantando Escándalo y Cuándo me dirá, los dos temas que más prendieron al público. Pero el de 45 años se notó algo cansado, cada tanto necesitaba descansar y lo hacía dando discursos o tomando algo de agua, eso sí, siempre agradecido con México.

“¿Quién está feliz de bellaquear con el Ñengoso? Gracias siempre paro todos los que están desde el día uno. México, los amo”, dijo antes de cantar Llegamos a la disco, y Yeezy que tiene en colaboración con Anuel, con la que cerró.

Coca-Cola Flow Fest Daniel Betanzos

Uzielito Mix, pionero

“Sí, baja, sí, baja mami, sí baja”, así arrancó la fiesta del perreo en la Curva Cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez con Uzielito Mix en la tornamesa. El pionero del reguetón mexa lo hizo con un setlist lleno de sus principales clásicos sin moverse de su instrumento de mezcla rodeado por un séquito de bailarinas que, pese al frío, salieron sensuales para acompañar al público bailando.

Justo a esa hora, a las 4:40 de la tarde, la lluvia que había sido constante se detuvo y permitió que todos pudieran lucir sus outfits y bailar relajados con uno de los primeros actos principales de la tarde, siendo además la primera vez que Uzielito se presenta en el escenario principal. El reguetonero ha abierto camino a tantos otros como Bogueto o El Malilla y hoy tuvo su momento.

Uzielito Mix Daniel Betanzos

Pero no todo fue perreo, también hubo la ya popular guaracha, esta combinación de cumbia con música electrónica que saca los pasos con las rodillas hasta el suelo de todos los presentes.

“Como en el 2018, como en el 2018”, repetía el animador de Uzielito y así fue, con esos temas llevó a todos a otra época cuando la escena mexicana comenzaba a sonar en todos los bares y antros.

Como pionero no pudo estar mejor acompañado: Cachirula, Yeri Mua, Dani Flow, Michael G y hasta Aleks Syntek se puso a perrear con Uzielito, cantando Duele el amor, y aquel ídolo pop que repeló del reguetón irremediablemente terminó uniéndose.

Dani Flow y Aleks SyntekFOTO: ESTRELLA JOSENTO /CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Esta noche es mexicano: Kevin Roldán

Después de la presentación de Uzielito Mix, el ánimo en el Escenario Coca-Cola siguió encendido y de eso se encargó Kevin Roldán, anunciado el inicio del espectáculo con un video del cantante colombiano subiendo a un avión con rumbo a la Ciudad de México para después de 10 segundos comenzara el show con PPP. El colombiano saludó al público para después seguir cantando: “bebé, sólo tú me fascinas, que rico tenerte encima”.

Roldán continuó con Hasta abajo, mientas que el público no paraba de bailar con un escenario lleno. El reguetonero tomó una pausa, mientras el público lo ovacionaba, y dijo: “Vamos a darle un aplauso a Dios que nos tiene aquí con salud y vida”, para después interpretar Mi cuarto, acompañado de todo su público.

Kevin Roldán Cuartoscuro

Aunque la lluvia regresó, no fue obstáculo para que Roldán siguiera con Contigo y todos los asistentes siguieran cantando. Entre un freestyle, el reguetonero mencionó “yo sé que soy colombiano pero esta noche también soy mexicano”.

Con un un traje vino y un moño en el cuello, el cantante siguió con Bonita y agradeció a México por impulsar su carrera musical.

“Me dieron el regalo más bonito porque mi hijo es mexicano”, comentario que hizo gritar a todo su público mientras él cantaba Salgamos y su pequeño salió al escenario. Pero sin duda el momento que explotó la tarde fue la interpretación de Las 12.