La Ciudad de México alcanzó este año una producción de dos millones 73 mil 810 plantas de nochebuena cultivadas en el corazón de Xochimilco, con ello superó la producción de 2025, que ascendió a poco más de un millón 800 mil ejemplares.

Destacaron que 248 productores fueron los encargados de cultivar, cuidar y mantener a las nochebuenas durante los últimos meses. Para ello, tuvieron que sortear las inclemencias del clima, ya que este ha sido uno de los años más lluviosos en la capital.

Esto significó un incremento del 10.6 por ciento respecto a 2025; con estas cifras, las autoridades capitalinas arrancaron la temporada de comercialización 2026.

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Añadieron que el programa Altépetl destinan más de mil 100 millones de pesos anuales al suelo de conservación, además de otorgar 43 por ciento de sus apoyos a mujeres y recibió el premio World Green City 2026.

Durante el acto, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, destacó que nueve de cada 10 productores reciben respaldo gubernamental y que el 59 por ciento del territorio capitalino, es decir 88 mil 442 hectáreas, recarga el acuífero que aporta 70 por ciento del agua de la ciudad.

El campo que produce es el campo que se conserva. Cuando la tierra da para vivir, nadie tiene que venderla", afirmó la funcionaria.

Por su parte, el director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Humberto Adán Peña Fuentes, informó la entrega de 500 mil esquejes y alianzas comerciales, incluida una venta adicional de dos mil 500 plantas con Heineken México, además de colocar más de 100 mil ejemplares en espacios públicos y más de 100 mil con compradores consolidados.

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Cada planta que se compra es un recurso adicional para que el suelo de conservación, la parte chinampera y la parte productiva de Xochimilco y Tláhuac se siga manteniendo verde", afirmó.

Mónica Pacheco, coordinadora general de la Central de Abasto, señaló que casi 700 productores o comercializadores participan en ese centro e invitó a comprar directamente a las familias productoras.

Las plantas se ofertan en San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, mercados como Madre Selva, Cuemanco, Palacio de la Flor, Campo Siete y Acuexcomatl, así como en el sendero de la Estrella de Invierno, abierto sábados y domingos hasta el 13 de diciembre.