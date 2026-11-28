La nueva hospitalización de Alejandra Guzmán no pasó desapercibida, pero tampoco la reacción de su hija. Frida Sofía publicó un mensaje en sus redes sociales horas después de que la cantante sufriera una luxación de cadera durante su presentación en la Arena Ciudad de México, situación que obligó a cancelar el concierto y trasladarla a un hospital.

Aunque la joven no mencionó directamente a su mamá ni hizo referencia al accidente, el contenido que compartió llamó la atención de sus seguidores por el momento en que apareció y por las imágenes que eligió.

Se trata de una animación en la que un personaje identificado como Alicia le quita la corona a otra figura que lleva el nombre de "La Reina de Corazones", apodo con el que se conoce a Alejandra Guzmán.

Pero eso no fue todo. El video estaba acompañado de una frase atribuida a su psicóloga que también dio pie a distintas interpretaciones: "Mi psicóloga: No puedes seguir guardándote todo, tienes que sacar lo que llevas dentro, porque si no, te vas a enfermar".

La publicación dividió opiniones. Mientras algunos usuarios consideraron que podría tratarse de una indirecta para la intérprete de "Hacer el amor con otro", otros creen que Frida simplemente compartió una reflexión personal.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán llevan años distanciadas

La relación entre madre e hija se fracturó después de que Frida Sofía denunciara públicamente haber sufrido abuso sexual por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, cuando era niña. El conflicto creció luego de que Alejandra respaldara a su padre, situación que terminó por alejarlas.

Desde entonces, ambas han permanecido distanciadas y no se tiene conocimiento de que hayan retomado su relación. En distintas ocasiones, Frida ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con las heridas familiares, la infancia y las experiencias de quienes sienten que no fueron escuchados.

La relación entre madre e hija se fracturó después de que Frida Sofía denunciara públicamente haber sufrido abuso sexual Instagram: Frida Sofía

Alejandra, por su parte, ha expresado anteriormente su deseo de que algún día pueda reencontrarse con su hija. Incluso ha hablado de la importancia de dejar que el tiempo ayude a sanar las diferencias.

Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado un acercamiento. Tampoco Frida ha explicado si su reciente publicación tenía alguna relación con el accidente de su mamá.

Alejandra Guzmán termina en el hospital tras luxarse la cadera

Mientras la publicación de Frida generaba comentarios, Alejandra Guzmán atravesaba un nuevo problema de salud.

El accidente ocurrió el viernes 27 de noviembre, durante su presentación en la Arena Ciudad de México como parte de su gira Los que nos quedamos Tour. La cantante apenas había interpretado "Mírala, míralo" cuando sufrió la luxación.

De acuerdo con lo que ella misma explicó al público, el problema ocurrió cuando intentó sentarse en uno de los elementos de la escenografía.

El accidente ocurrió el viernes 27 de noviembre, durante su presentación en la Arena Ciudad de México como parte de su gira Los que nos quedamos Tour. Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

"Chicos, se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena, tenía tantas ganas, cuando me senté se me salió, pero creo aquí está mi doctor", dijo desde el escenario.

Poco después, el espectáculo quedó suspendido. Los asistentes comenzaron a compartir videos del momento en que la intérprete fue retirada en camilla, mientras que el personal del recinto confirmó que había sido trasladada de emergencia a un hospital.

Hasta el 28 de noviembre no se había anunciado una nueva fecha para el concierto ni se habían dado a conocer todos los detalles sobre el procedimiento para los reembolsos.

¿Por qué Alejandra Guzmán ha sufrido varias luxaciones?

Los problemas de cadera de la cantante tienen antecedentes desde hace varios años. En 2009 se sometió a un procedimiento estético en los glúteos en el que le inyectaron metil metacrilato. Con el paso del tiempo, el material le provocó complicaciones, infecciones y daños en los tejidos, por lo que tuvo que someterse a numerosas cirugías.

En 2013 recibió una prótesis de titanio en la cadera izquierda y, tres años después, le colocaron otra en la derecha. Desde entonces, la artista ha hablado abiertamente de los procedimientos médicos que ha enfrentado y hasta se ha llamado a sí misma "La Guzmán Biónica".

En enero de 2026 también fue sometida a una operación de emergencia tras detectarse osteoporosis severa, un padecimiento que afecta la resistencia de los huesos.

Además, el percance de noviembre no ha sido el único de este año. A finales de septiembre, Alejandra sufrió otra luxación durante una presentación en Veracruz, lo que también obligó a suspender el espectáculo.

En medio de este panorama, la publicación de Frida Sofía volvió a poner los reflectores sobre la complicada relación entre ambas. Sin embargo, por ahora, la joven no ha aclarado si sus palabras estaban dirigidas a su mamá.