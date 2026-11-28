Las preguntas sobre la familia Aguilar siguen persiguiendo a Majo Aguilar. Esta vez, la cantante fue cuestionada sobre el próximo matrimonio de su primo Leonardo Aguilar, quien recientemente anunció su compromiso con la modelo Adriana Caballero Fridstein.

Durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, la intérprete habló sobre la noticia y dejó claro que mantiene cariño por su primo. Incluso, contó que ya se comunicó con él para felicitarlo por esta nueva etapa de su vida.

Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar sobre la boda y la posibilidad de recibir una invitación, Majo prefirió no adelantarse. Su respuesta volvió a despertar el interés sobre cómo es actualmente la relación entre los integrantes de la dinastía Aguilar, especialmente después de las especulaciones que han rodeado a la familia en los últimos meses.

Majo Aguilar ya felicitó a Leonardo por su compromiso

En entrevista con el programa De Primera Mano, la cantante compartió que no dejó pasar la noticia del compromiso de Leonardo y decidió enviarle un mensaje para expresarle sus buenos deseos.

"Hace ratito le mandé mensaje... él es un ser muy bello. Yo también lo quiero mucho y sé que le va a ir muy bonito porque también tuve la oportunidad de conocerla a ella; es una chica adorable", comentó.

Majo también habló de Adriana Caballero, la mujer con quien su primo decidió llegar al altar. Según contó, tuvo oportunidad de conocerla durante un encuentro casual en Puerto Vallarta y se llevó una buena impresión de ella.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre los planes de la pareja, sus palabras dejaron ver que tiene una opinión positiva de la futura esposa de Leonardo.

Majo también habló de Adriana Caballero, la mujer con quien su primo decidió llegar al altar. Luis Gutiérrez

Por ahora, los enamorados no han dado a conocer la fecha de su boda, así que tampoco está claro cuándo se llevará a cabo la celebración. Sobre si estará entre los invitados, Majo evitó confirmar su asistencia.

La pregunta no es menor, pues su ausencia en la boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal provocó comentarios sobre un posible distanciamiento entre algunos integrantes de la familia. Desde entonces, cada aparición pública de la cantante suele estar acompañada de preguntas sobre su relación con sus tíos y primos.

¿Majo Aguilar ayudó a acercar a Leonardo y Emiliano?

Otro asunto familiar sobre el que habló la intérprete fue la relación entre Leonardo y su hermano mayor, Emiliano Aguilar, quienes en meses anteriores protagonizaron diferencias que terminaron ventilándose públicamente.

En esta ocasión, Majo dejó entrever que las cosas podrían estar tomando otro rumbo y que incluso habría intervenido para facilitar un acercamiento entre ambos.

"De ese tema sí puedo hablar porque es algo que está sucediendo, pero que ellos hagan lo que decidan hacer", expresó.

La cantante no quiso revelar qué conversaciones han tenido los hermanos ni explicar hasta dónde ha llegado este posible entendimiento. @leonardoaguilaroficial

La cantante no quiso revelar qué conversaciones han tenido los hermanos ni explicar hasta dónde ha llegado este posible entendimiento. Su respuesta, sin embargo, apunta a que existe movimiento en una relación que había generado comentarios por sus diferencias públicas.

Majo Aguilar vive un buen momento en su carrera

Mientras las preguntas sobre su familia continúan, Majo también tiene motivos para celebrar en el terreno profesional.

El pasado 13 de noviembre, la cantante ofreció por primera vez un concierto en el Auditorio Nacional, donde cerró su gira Se Armó El Baile. Además, el 22 de noviembre interpretó el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Azteca, previo al partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

Mientras las preguntas sobre su familia continúan, Majo también tiene motivos para celebrar en el terreno profesional. Foto: @majo__aguilar

A esto se suman sus tres nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y los dos reconocimientos consecutivos que obtuvo en Premio Lo Nuestro como Artista Femenina del Año de Música Mexicana.

Así, entre compromisos profesionales y preguntas sobre la dinastía Aguilar, Majo mantiene una postura reservada sobre los asuntos familiares. Por ahora, felicitó a Leonardo por su compromiso y le deseó lo mejor, pero todavía queda por saber si ambos se reencontrarán en la celebración de su boda.