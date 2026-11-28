A las 20:30 horas en punto y sin hacer esperar de más a los fans, las luces del Palacio de los Deportes se apagaron y comenzaron los gritos. Alrededor de 18 mil EYEKONS estaban listas para recibir a Katseye en la Ciudad de México, como parte de su "The Wildworld Tour". Afuera, el frío y la lluvia intentaban arruinar los planes, pero dentro del recinto nadie parecía dispuesto a perderse la fiesta.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues esta vez el grupo no llegó con todas sus integrantes. Daniela Avanzini, Lara Raj y Yoonchae Jeung fueron las encargadas de llevar la mayor parte del concierto, acompañadas inicialmente por Megan Skiendiel, quien continúa recuperándose de una conmoción cerebral. A ellas se sumaron las ausencias de Manon Bannerman, quien permanece en descanso indefinido desde febrero, y Sophia Laforteza, líder de la agrupación, que anunció una pausa en agosto para priorizar su salud. Así que los EYEKONS tuvieron que acostumbrarse a una versión diferente del grupo, aunque eso no les quitó las ganas de cantar.

Con "Hootie Frutti" arrancó el concierto y el Domo de Cobre se llenó de luces, celulares y "lightsticks". Aunque había asistentes de todas las edades, algo que llamó la atención fue la cantidad de niñas que acudieron a ver a sus ídolas. Algunas tenían apenas cinco años y ya llegaban muy bien preparadas, con sus respectivos oufits y listas para cantar. Definitivamente, los fans de Katseye tienen nuevas generaciones que vienen pisando fuerte.

"¡Mexico City!", gritaron las integrantes al saludar al público y la respuesta fue inmediata. Los gritos se escucharon por todo el Palacio, aunque pronto las miradas se dirigieron hacia Megan Skiendiel, quien apareció sentada en una silla y con lentes oscuros.

A pesar de las precauciones, Megan se mostró contenta de estar en México y aseguró que haría todo lo posible por ofrecer el mejor espectáculo. Sus fans le respondieron con una ovación que dejó claro que no necesitaban verla bailar para demostrarle su cariño.

Después llegó "Touch" y el Palacio se convirtió en un enorme karaoke. Todos cantaban y gritaban, pero había algo curioso, cada vez que Megan pasaba cerca del público, los gritos subían todavía más. La cantante se llevó buena parte de los aplausos, mientras sus compañeras continuaban con el espectáculo.

Una fan cumplió su sueño y Lara terminó en el suelo

Uno de los momentos más especiales ocurrió con "Gabriela", cuando las artistas invitaron al escenario a una fan de 11 años que había viajado desde Guadalajara. La pequeña tuvo la oportunidad de bailar con ellas y recibió una rosa como recuerdo. Seguramente, al día siguiente no habría recreo suficiente para contar semejante experiencia a sus compañeros. Pero no fue la única que se llevó una anécdota para recordar, pues durante una de las coreografías, Lara tuvo un pequeño resbalón y terminó en el suelo. Por fortuna, todo quedó en un susto, pues se levantó rápidamente y continuó con el espectáculo como si nada hubiera pasado, sin dejar que el tropiezo le robara el ritmo.

Con "Pinky Up" volvió la fiesta. Los asistentes saltaron, cantaron y demostraron que todavía tenían energía de sobra. Las integrantes agradecieron poder encontrarse con sus seguidores y no quisieron desaprovechar la oportunidad de tenerlos tan cerca.

Daniela, Lara y Yoonchae se acercaron a las primeras filas y convivieron con los fans, mientras Megan lanzaba besos desde el escenario. Hubo firmas en sombreros, playeras, abrazos y varios "te amo" en español. Las cantantes parecían disfrutar tanto el encuentro que por momentos el concierto se convirtió en una convivencia multitudinaria, aunque con miles de personas esperando su turno para recibir un saludo.

La preocupación por Megan cambia el rumbo del concierto

La emoción cambió de tono con "My Way". Los teléfonos se encendieron y el Palacio quedó iluminado por miles de pequeñas luces blancas mientras todos acompañaban la canción. Fue una de esas escenas que los fans seguramente guardarán entre sus mejores recuerdos de la noche.

Sin embargo, durante el tema también comenzaron a notarse algunas señales que causaron preocupación. Megan tosió y estornudó en varias ocasiones, por lo que tuvo que apartarse de su lugar. Después regresó para terminar la canción, aunque su estado de salud ya comenzaba a generar inquietud entre los fans.

El espectáculo continuó con el solo de baile de Yoonchae y después llegó "Bel Air", que volvió a levantar los ánimos. Pero casi al terminar el tema, Megan se retiró nuevamente del escenario y esta vez ya no regresó.

Megan tosió y estornudó en varias ocasiones, por lo que tuvo que apartarse de su lugar. Ana Álvarez

Cuando sonó "M.I.A.", Daniela, Lara y Yoonchae continuaron con la presentación como trío. La música no se detuvo y los fans siguieron cantando, aunque muchos comenzaron a preguntarse qué había pasado con Megan. La cantante tuvo que abandonar definitivamente el concierto alrededor de 25 minutos antes de que terminara para cuidar su salud.

Una fiesta con varias ausencias

Así, de las seis integrantes que conforman el grupo, solamente Daniela, Lara y Yoonchae llegaron hasta el final de la presentación. Aunque Megan había participado en buena parte del espectáculo, su salida hizo que varios asistentes expresaran su preocupación por la salud física y mental de las jóvenes.

Mientras tanto, sus tres compañeras se encargaron de mantener el ambiente y demostrar que podían sacar adelante el concierto. Para el cierre eligieron “Gnarly”, el sencillo que impulsó la fama internacional de Katseye en 2025. La canción volvió a poner de pie a los asistentes y estuvo acompañada de un "break dance" final que sorprendió al público.

Mientras tanto, sus tres compañeras se encargaron de mantener el ambiente y demostrar que podían sacar adelante el concierto Ana Álvarez

Después de cantar, bailar y recibir el cariño de miles de personas, llegó el momento de despedirse. Daniela tomó el micrófono y dedicó unas últimas palabras a los asistentes: "México, muchísimas gracias, los quiero muchísimo".

La noche tuvo de todo...lluvia, frío, gritos, abrazos, luces y hasta una buena dosis de incertidumbre. Pero, sobre todo, dejó claro que el público mexicano quiere a Katseye con sus seis integrantes sobre el escenario y que, por encima de cualquier coreografía o espectáculo, lo que más desean los fans es verlas bien.