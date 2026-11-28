Ray Nicholson, hijo del reconocido actor Jack Nicholson, recordó uno de los momentos más complicados de su infancia: el acoso escolar que sufrió por su peso. El actor, de 34 años, habló sobre las burlas que enfrentó durante sus primeros años en la escuela y cómo el deporte terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su vida.

En una entrevista con la revista People, Ray contó que durante su niñez tenía sobrepeso y le costaba relacionarse con otros niños. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando encontró un lugar en los equipos infantiles de básquetbol y fútbol americano.

"Lo más importante que deben saber de mí es que, cuando era niño, era realmente gordo. Sufrí bullying en la escuela. La primera vez que tuve amigos fue cuando jugaba básquetbol en la categoría AAU para menores de ocho años", recordó.

El actor, hijo de Jack Nicholson y la actriz Rebecca Broussard, explicó que el primer acercamiento al básquetbol no fue precisamente sencillo. Durante uno de sus entrenamientos tuvo dificultades para completar el calentamiento, pero también vivió un momento que marcaría el inicio de nuevas amistades.

El fútbol americano le devolvió la confianza

Ray recordó que durante su primer entrenamiento estaba fuera de forma. Después de dar una vuelta alrededor de la cancha, tropezó y necesitó ayuda de otros niños para levantarse. Aunque pudo parecer una situación incómoda, aquel día comenzó a sentirse parte de un grupo.

Con el paso del tiempo, el básquetbol dejó de ser su única actividad deportiva y también se interesó por el fútbol americano. Se integró a equipos infantiles de Pop Warner, donde descubrió que tenía habilidades que no había imaginado.

Aunque sus entrenadores pensaban que podía desempeñarse como liniero ofensivo, Ray tenía otra idea: quería jugar como quarterback, posición que finalmente consiguió.

Ray recordó que durante su primer entrenamiento estaba fuera de forma. Image Press Agency

Incluso recordó con humor que, pese a tener algunos kilos de más, era rápido y tenía un brazo potente. Por eso, describió aquella etapa como la de una especie de "Michael Vick gordito" que arrollaba a otros niños durante los partidos.

Pero más allá de las anécdotas, el deporte tuvo un significado mucho más importante para él. Le permitió encontrar una actividad en la que se sentía capaz, además de darle seguridad en una etapa en la que las burlas habían afectado su autoestima.

"Fue lo primero que realmente me salvó la vida: el fútbol y poder canalizar toda esa intensidad en algo", expresó.

Su pasión continuó durante la secundaria, cuando jugó como corredor y apoyador en Brentwood School. En aquella época, sus compañeros lo comparaban con Tim Riggins, personaje de Taylor Kitsch en la serie Friday Night Lights. Ray contó que conoció la producción tiempo después y tomó la comparación como un cumplido.

Ray Nicholson encontró su camino en Hollywood

Aunque el fútbol americano ocupó una parte importante de su juventud, Ray sabía que difícilmente llegaría a jugar de manera profesional. Incluso llegó a pensar en convertirse en representante de deportistas, pues admiraba el talento de algunos de sus compañeros.

"Creo que tenía un gran corazón, pero simplemente yo no contaba con las capacidades físicas que otros tenían", explicó. Finalmente, decidió probar suerte en la actuación, profesión en la que comenzó a trabajar de manera más constante en 2018.

Entre sus proyectos destacan The Outsider, Promising Young Woman y Licorice Pizza. Sin embargo, uno de los trabajos que más llamó la atención sobre su carrera fue Smile 2, estrenada en 2024, donde algunos espectadores encontraron un parecido físico con su padre, especialmente por la imagen que recordó al personaje de Jack Nicholson en The Shining.

Su experiencia en el deporte también le abrió la puerta a un papel relacionado con esa etapa de su vida. En la película The Mosquito Bowl, de Netflix, interpreta a Tony Butkovich, un jugador universitario de fútbol americano que se enlistó en los Marines durante la Segunda Guerra Mundial y murió en la batalla de Okinawa en 1945.

Para preparar el personaje, Ray investigó los movimientos que caracterizaban al deportista e intentó reproducirlos como una forma de rendirle homenaje.

Su padre es su mayor inspiración

Además de hablar sobre su infancia, el actor también ha compartido detalles de la relación que mantiene con Jack Nicholson. En una entrevista con Men's Health, publicada el 23 de noviembre de 2026, contó que comenzó a ver las películas de su padre hasta después de cumplir 18 años.

Entre sus favoritas mencionó One Flew Over the Cuckoo's Nest, The Shining y The Last Detail. También reconoció que durante sus primeros años como actor solía compararse con la trayectoria de Jack, quien cuenta con tres premios Oscar y más de cinco décadas de carrera.

Además de hablar sobre su infancia, el actor también ha compartido detalles de la relación que mantiene con Jack Nicholson. ZUMA Press, Inc.

Sin embargo, con ayuda de la terapia y al entender que debía construir su propio camino, consiguió dejar de medir su trabajo frente al de su padre.

"Mi papá es mi héroe. Creo que es mágico. Lo amo más que a nada", dijo Ray, quien ahora continúa desarrollando su carrera en Hollywood con una historia propia, lejos de las comparaciones y con el deporte como uno de los recuerdos más importantes de su infancia.