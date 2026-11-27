El estreno de la nueva temporada de De viaje con los Derbez permitió conocer una conversación familiar que ocurrió cuando José Eduardo Derbez todavía mantenía una relación con Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

Durante uno de los episodios disponibles desde este 27 de noviembre, Eugenio Derbez hizo un comentario sobre el matrimonio que adquirió relevancia entre los seguidores de la familia debido a los acontecimientos que ocurrieron después de las grabaciones en África.

¿Qué dijo Eugenio Derbez antes de la separación de José Eduardo y Paola Dalay?

“O regresando, me divorcio”, fue la frase que Eugenio Derbez pronunció frente a su hijo y Alessandra Rosaldo durante una conversación sobre los problemas que enfrentó José Eduardo al preparar su equipaje para el viaje familiar.

El comentario provocó una reacción de sorpresa y risas por parte de Alessandra, quien se encontraba presente mientras padre e hijo intercambiaban bromas relacionadas con la ropa que habían llevado para su estancia en África.

La expresión del comediante surgió después de que José Eduardo cuestionara si su padre sabía qué guardaba y sacaba de sus maletas. El actor aprovechó la conversación para hacer referencia a los cuatro hijos que tiene Eugenio.

“Si supiera lo que mete y saca, no tendría cuatro hijos”, comentó José Eduardo Derbez, quien también bromeó con la posibilidad de que su padre utilizara playeras con la frase “Bienvenido a África”.

Tras escuchar el comentario sobre el divorcio, José Eduardo sugirió que las pijamas podrían convertirse en una opción para futuras vacaciones. Eugenio continuó con la dinámica y expresó que quería ver a su hijo vestido de esa manera durante otro viaje.

Aunque la escena se grabó antes de que se conociera la ruptura con Paola Dalay, en ningún momento de la conversación los participantes mencionaron dificultades sentimentales entre la entonces pareja ni hablaron sobre una posible separación.

José Eduardo Derbez descubrió que llevaba 18 pijamas en su equipaje durante su viaje familiar a África. @jose_eduardo92

La confusión con Paola Dalay que provocó las bromas en De viaje con los Derbez

El intercambio comenzó cuando José Eduardo explicó que, debido a sus compromisos laborales, había solicitado ayuda a Paola para preparar la ropa que utilizaría durante las grabaciones de la nueva temporada del programa familiar.

Antes de salir de México, el actor le pidió que quitara las etiquetas de algunas prendas que habían comprado y las colocara dentro de su equipaje. Paola, a su vez, solicitó apoyo a la persona que les ayudaba en casa.

Sin embargo, cuando José Eduardo abrió su maleta, descubrió que gran parte de la ropa que necesitaba no había llegado a su destino. En cambio, encontró una cantidad de prendas para dormir que superaba sus necesidades durante el viaje.

“Bueno, hay 18 pijamas”, relató el hijo de Victoria Ruffo mientras explicaba a Eugenio y Alessandra las dificultades que enfrentó para vestirse durante su estancia en África.

El actor llamó por teléfono a Paola para preguntarle dónde estaban las playeras que había comprado. Después de revisar el clóset, la influencer encontró las prendas que debían viajar con José Eduardo, las cuales todavía conservaban sus etiquetas.

“Aquí está toda la ropa que compramos”, recordó el actor que le respondió su entonces pareja. Ante la falta de prendas, José Eduardo tuvo que utilizar algunas camisas en varias ocasiones durante las grabaciones del programa.

Alessandra Rosaldo atribuyó la confusión a la intervención de varias personas en la preparación del equipaje. José Eduardo reconoció que debía evitar los “teléfonos descompuestos” y reducir sus compromisos laborales para encargarse de organizar sus pertenencias.

Eugenio discrepó con la segunda propuesta de su hijo y explicó que, incluso cuando dispone de pocas horas entre un compromiso y otro, procura preparar personalmente las maletas que utilizará en sus viajes.

“¿Cuándo me ha hecho alguien una maleta?”, preguntó el comediante. Alessandra añadió que, durante los 20 años que llevan juntos, cada uno se ha encargado de organizar su equipaje y que ella también prepara el de su hija Aitana.

La broma de Eugenio Derbez ocurrió meses antes de que José Eduardo y Paola Dalay anunciaran su separación. @jose_eduardo92

¿Qué pasó entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras su separación?

El pasado 1 de noviembre de 2026, José Eduardo Derbez y Paola Dalay hicieron pública su separación. Ambos expresaron su intención de conservar una relación respetuosa debido a que comparten la crianza de su hija Tessa.

Después del anuncio, Paola confirmó que estaba conociendo al futbolista César Romo. La influencer aclaró que el acercamiento con el deportista comenzó cuando su relación con el hijo de Eugenio Derbez ya había terminado.

Por otro lado, José Eduardo fue relacionado sentimentalmente con Mariana BO, DJ y productora musical con quien apareció en distintas actividades, entre ellas una visita a un campo de tiro y una comida en un restaurante de la Ciudad de México.

La artista explicó que conoce a José Eduardo desde hace aproximadamente un año y medio, aunque sus encuentros comenzaron hace poco. También precisó que todavía no existe un noviazgo formal entre ellos y que se encuentran conociéndose.

Mariana compartió posteriormente en Instagram una fotografía de un ramo de rosas que recibió de parte del actor. En la publicación etiquetó la cuenta de José Eduardo, lo que incrementó las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Ante las versiones sobre su vida privada, José Eduardo Derbez utilizó sus historias de Instagram para aclarar que continúa soltero y negar que tenga una novia secreta o que haya iniciado una nueva relación.