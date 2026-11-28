El cineasta Denis Villeneuve manifestó una profunda decepción tras confirmarse que Dune: Parte Tres competirá directamente en cines contra Avengers: Doomsday. Ambos estrenos chocarán en la cartelera de Estados Unidos el próximo viernes 18 de diciembre, desatando una intensa batalla comercial por la audiencia global de fin de año.

Esta coincidencia en el calendario cinematográfico provocó que el público y la prensa bautizaran el fenómeno como Dunesday. El término recuerda el impacto mediático de Barbenheimer, cuando Barbie y Oppenheimer coincidieron en salas y dividieron la conversación entre los espectadores hace unos años.

Dune: Parte tres cerrará la saga, Foto: Warner Bros

La molestia del director canadiense surgió después de que Disney modificara su calendario oficial de lanzamientos. Originalmente, la cinta dirigida por Anthony y Joe Russo planeaba debutar en mayo de 2026, pero el estudio trasladó la superproducción hacia diciembre y colocó a su franquicia más poderosa frente a la epopeya espacial.

Villeneuve reconoció sin rodeos el peso comercial que representa el universo cinematográfico de Marvel en las salas de todo el mundo. "No soy tonto. Esas películas son auténticos monstruos. Me decepcionó muchísimo", declaró el realizador al evaluar el escenario financiero que enfrentará su próxima película.

Obstáculos previos y el compromiso con las salas IMAX

El descontento del cineasta responde a una racha complicada con los lanzamientos de las entregas anteriores de la saga. La primera parte de Dune llegó a los cines justo tras el cierre por la pandemia, mientras que la segunda entrega sufrió varios meses de retraso por las huelgas de Hollywood.

Aunque ambas producciones conquistaron la taquilla mundial pese a las adversidades, el director esperaba finalmente un panorama despejado para cerrar su trilogía. Villeneuve celebraba la ausencia de crisis sanitarias o paros laborales en la industria antes de que el estudio rival reacomodara sus fichas en la cartelera.

Imagen de Paul Atreides en Dune. Foto: Warner Bros

Cambiar la fecha de Dune: Parte Tres resultó imposible debido a acuerdos comerciales firmados con meses de anticipación. La producción mantenía compromisos estrictos de exhibición con las pantallas IMAX, un formato esencial para la experiencia visual y sonora que caracteriza a esta franquicia de ciencia ficción.

Ante la imposibilidad de mover el calendario, el director asumió el reto con realismo y humor. "Acepté mi destino, rezando a los dioses del cine. Dune no es un monstruo como Avengers, pero es un animalito atractivo con mucha potencia, y espero que sobrevivamos", afirmó Villeneuve sobre la contienda.

El calendario de estreno en México y la disputa por la taquilla

En México, la competencia entre ambas superproducciones presentará un margen todavía más estrecho para los complejos cinematográficos. La cartelera nacional recibirá primero el regreso de los héroes de Marvel, lo que añade presión adicional al desempeño comercial de la cinta protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya.

Avengers: Doomsday aterrizará en los cines mexicanos el miércoles 16 de diciembre, apenas 24 horas antes del estreno oficial de Dune: Parte Tres el jueves 17 de diciembre. Este mínimo adelanto otorgará a la cinta de los hermanos Russo una ligera ventaja inicial en la preventa de boletos.

Doctor Doom en el reciente póster de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Los exhibidores mexicanos prevén una alta demanda de localidades durante esa semana decembrina, especialmente en formatos premium y funciones nocturnas. La cercanía de ambos lanzamientos obligará a las cadenas de cine a repartir sus salas principales entre dos de los títulos más esperados del año.

Con el fenómeno Dunesday en marcha, la industria observará si el público responde masivamente a ambas propuestas o si una producción absorbe la mayor parte de la recaudación. Por ahora, Denis Villeneuve mantiene firme su fecha de diciembre y confía en la lealtad de los seguidores de Arrakis.