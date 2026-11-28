La cantante española Aitana Ocaña, famosa por su interpretación de Superestrella, sigue cosechando éxitos en la música y esta vez celebró uno muy especial junto a su mamá, Belén Morales: su primer concierto en Estados Unidos.

Como parte de su gira Cuarto Azul World Tour, la artista llegó a Nueva York para presentarse por primera vez ante sus fans en esta ciudad, un momento que compartió emocionada en redes sociales y en el que dejó ver que su mamá también forma parte de este camino de sueños y música.

Aitana celebra su primer concierto en Nueva York junto a su mamá

La cantante compartió una galería de 10 fotografías en su Instagram, en las que aparece junto a su mamá, Belén Morales, ambas sonrientes y emocionadas, en lo que parece ser un aeropuerto.

“Solo somos dos chicas muy ilusionadas porque estamos en Nueva York y este viernes doy mi primer concierto aquí”, escribió en la publicación.

Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes compartieron la emoción de verla cumplir nuevas metas en su carrera musical y disfrutar de estos momentos junto a una de las personas más importantes de su vida.

La complicidad de Aitana con su mamá

Aitana también ha dejado ver en distintas ocasiones la cercana relación que mantiene con su mamá, una complicidad que se refleja en los momentos que comparten y en el apoyo que ha acompañado a la cantante a lo largo de su carrera.

Incluso, en algunas presentaciones ha invitado a Belén Morales a subir al escenario para bailar al ritmo de Las Babys, dejando ver el cariño y la confianza que existe entre ambas y convirtiendo estos momentos en recuerdos especiales para sus fans.

Aitana, cantante española y su mamá Belén Morales. IG @aitana

Aitana conquista Estados Unidos con su Cuarto Azul World Tour

La cantante tiene dos presentaciones programadas en Estados Unidos como parte de su gira Cuarto Azul World Tour. La primera tuvo lugar el 27 de noviembre de 2026 en el Brooklyn Paramount, en Nueva York, mientras que la segunda está programada en The Fillmore Miami Beach.

Ambas fechas cuentan con entradas agotadas, una muestra del alcance que ha conseguido la artista española de 27 años entre sus seguidores.

Aitana también ha compartido algunas postales de su viaje a Nueva York, como parte de esta gira internacional que todavía contempla presentaciones en Portugal, Reino Unido y Francia.

Entre escenarios, viajes y nuevos retos, Aitana continúa construyendo su camino en la música, celebrando cada paso junto a su mamá, quien también disfruta de los sueños que ambas han visto hacerse realidad.