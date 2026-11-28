El cineasta Curry Barker confirmó que ya desarrolló un esquema detallado para una posible secuela de Obsession, aunque el proyecto todavía carece de luz verde oficial y fecha de estreno. Tras la llegada de la cinta al mercado digital de compra y renta, el director y guionista respondió a las dudas del público sobre el futuro de la historia.

Durante una entrevista con Los Angeles Times, el realizador explicó que ya imaginó el rumbo narrativo de Obsession 2 e incluso compartió varios adelantos con el elenco original. Ante el entusiasmo de la charla, el actor Michael Johnston, quien interpretó a Bear, bromeó y pidió censurar los detalles para evitar filtraciones o spoilers.

Inde Navarrette triunfó con su papel en Obsession. Foto: Focus Features

Pese al avanzado desarrollo creativo en papel, Barker frenó las expectativas de un rodaje inmediato. De acuerdo con reportes de Gizmodo y People, el director rechaza apresurar una segunda entrega solo por el éxito comercial y prefiere esperar para que crezca la expectativa entre los espectadores.

Por su parte, el portal ScreenRant precisó que los estudios todavía no autorizan formalmente la producción de esta continuación. De este modo, el regreso de este universo cinematográfico permanece en pausa mientras el equipo evalúa el momento adecuado para retomar la franquicia.

El fenómeno taquillero de Blumhouse y la postura creativa

Estrenada en mayo de 2026, Obsession sorprendió a la industria cinematográfica al recaudar más de 524 millones de dólares en la taquilla mundial. Este resultado generó un impacto enorme porque la producción contó con un presupuesto reportado de entre 750 mil y un millón de dólares, según datos de The Playlist.

Dichas cifras posicionaron a la obra de Curry Barker como la película más taquillera en la historia de Blumhouse. Este récord histórico explica la presión de los fanáticos y analistas por conocer si la historia de Nikki continuará en la pantalla grande durante los próximos años.

Obsession lanzó a la fama a Inde Navarrette. Foto: Foto: Focus Features

A pesar de las ganancias multimillonarias, el cineasta mantiene una postura cautelosa respecto a la expansión de su obra. Barker busca proteger la calidad del guion y evitar que la presión financiera dicte los tiempos de producción de una eventual segunda parte.

El estreno en plataformas digitales reactivó la conversación en redes sociales y consolidó a la cinta como el mayor fenómeno del cine de terror en 2026. Nuevas audiencias descubrieron la trama en casa y multiplicaron las teorías sobre los cabos sueltos que dejó la película.

Un final alternativo que abrió la puerta a nuevas historias

El desenlace exhibido en cines dejó múltiples incógnitas ideales para desarrollar una continuación directa. En esa versión, Nikki logra sobrevivir después de que Bear sufre una sobredosis, pero la película deja sin explicación completa todo lo que ella experimentó bajo el hechizo de la One Wish Willow.

Curry Barker reveló que el cierre original del guion planteaba un destino mucho más sombrío para la protagonista. En ese primer borrador, el personaje de Nikki decidía quitarse la vida inmediatamente después de presenciar la muerte de Bear.

El personaje de Nikki en Obsession. Foto: Universal Pictures

Según información de World of Reel y Miami Herald, la compañía Capstone solicitó filmar un final alternativo donde la joven sobreviviera. Tras rodar una sola toma, el director decidió conservar ese desenlace alternativo gracias a la contundente actuación de Inde Navarrette.

La propia Inde Navarrette compartió sus ideas sobre el futuro de Nikki en una posible secuela. La actriz propuso explorar las secuelas psicológicas de la tragedia, su proceso de recuperación emocional y la posibilidad de escribir un libro o enfrentar un juicio legal para defenderse.