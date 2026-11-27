Coloridas, llenas de adornos y con opciones para todos los gustos, así son las verbenas navideñas de la Ciudad de México, espacios donde puedes encontrar desde esferas y nacimientos hasta accesorios para decorar tu hogar durante las fiestas decembrinas.

Y es que si todavía te falta algún detalle para tu árbol de Navidad, buscas artículos para una posada o simplemente quieres darle un toque festivo a tu casa, en la CDMX hay diferentes lugares en los que puedes encontrar todo lo necesario, incluso a unos días de que comiencen las celebraciones.

Verbenas navideñas en CDMX

Mercado de Jamaica

Uno de los lugares donde puedes encontrar una gran variedad de artículos navideños es el Mercado de Jamaica, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde cada año se instala una verbena al exterior del mercado.

En este espacio encontrarás adornos navideños, nacimientos, esferas, piñatas y diferentes artículos para decorar tu hogar, además de árboles de Navidad que puedes elegir para darle un toque especial a estas fechas.

La verbena se instala a finales de noviembre y suele permanecer hasta el 24 de diciembre, por lo que es una opción para quienes buscan completar sus compras navideñas.

Se encuentra en Guillermo Prieto 45, colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX. La estación del Metro más cercana es Jamaica, de la Línea 9 (café).

Verbena navideña en Mercado de Jamaica (2024). Cuartoscuro.com / Magdalena Montiel Velázquez

Verbena navideña en Venustiano Carranza

La explanada de la alcaldía Venustiano Carranza también se convierte en un espacio para las compras navideñas, donde puedes encontrar distintos artículos para adornar tu hogar y darle ese toque festivo que caracteriza a la temporada.

En esta verbena suelen colocarse puestos con productos alusivos a las fiestas decembrinas, por lo que puedes recorrerlos y buscar desde adornos hasta algunos detalles para complementar tu decoración.

Suele instalarse a finales de noviembre, como parte de las actividades que dan la bienvenida a la Navidad en la demarcación.

Artículos en verbena navideña para el hogar. Canva

Verbenas navideñas en Cuauhtémoc

Si además de comprar adornos buscas un lugar para disfrutar del ambiente navideño, las verbenas de la alcaldía Cuauhtémoc suelen ofrecer diferentes atractivos para chicos y grandes.

Uno de sus principales atractivos son los sets fotográficos con Santa Claus y los Reyes Magos, donde hay escenarios con distintas temáticas para tomarse una foto y guardar un recuerdo de estas fechas.

También suelen contar con juegos mecánicos y puestos de antojitos mexicanos, ideales para acompañar el recorrido y disfrutar de un momento en familia.

Entre los espacios donde suelen instalarse estas verbenas se encuentra el Monumento a la Revolución, así como las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

Fotos con Reyes Magos en el Monumento a la Revolución. Cuartoscuro.com / Daniel Augusto

Si todavía te falta algún adorno para tu árbol de Navidad, quieres completar tu decoración o simplemente buscas un plan para disfrutar del ambiente decembrino, estos lugares pueden ser una alternativa para realizar tus compras y comenzar a vivir la temporada.