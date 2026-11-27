Se jugaron los duelos de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Aunque únicamente hubo un empate en las cuatro series, solo una parece más definida que las demás, debido a la ventaja de cuatro goles que consiguió Cruz Azul sobre León.

América y Rayados igualaron a cero, mientras que Pachuca consiguió un gol de ventaja sobre las Chivas y Toluca dos sobre el Atlas. Los partidos de vuelta se disputarán este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, cuando quedarán definidos los cuatro semifinalistas.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar?

En cuartos de final y semifinales, si el marcador global termina empatado, el pase se define por la posición de los equipos en la tabla. La final es la única instancia que contempla tiempos extra y penales, en caso de que sean necesarios.

Atlas deberá remontar la diferencia de dos goles frente a Toluca. Los Diablos avanzan con una victoria, un empate o incluso una derrota por un gol. Si los rojinegros ganan por dos tantos, igualarán el global y obtendrán el pase por su mejor posición en la tabla.

América recibirá a Monterrey después del 0-0 de la ida. Las Águilas clasifican con una victoria o un empate, mientras que Rayados necesita ganar por cualquier marcador para seguir en la competencia.

Chivas buscará revertir el 1-2 ante Pachuca. Al Guadalajara le basta una victoria por un gol para empatar el global y avanzar gracias a su posición en la tabla. Los Tuzos estarán en semifinales si ganan o igualan el encuentro.

Cruz Azul llega con la ventaja más amplia: después del 4-0 sobre León, avanzará con una victoria, un empate o una derrota por hasta cuatro goles. La Fiera necesita ganar por cinco tantos de diferencia para remontar la serie.

Fechas y horarios de los partidos de vuelta

La actividad comenzará el sábado 28 de noviembre con Atlas contra Toluca, a las 19:00 horas, en el Estadio Jalisco. Más tarde, América recibirá a Monterrey en el Estadio Banorte, a las 21:10.

El domingo 29, Chivas enfrentará a Pachuca en el Estadio Akron, a las 19:07 horas. La serie entre Cruz Azul y León cerrará los cuartos de final en el Estadio Banorte a las 21:00 horas.