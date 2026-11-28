Es realmente imposible encontrar otro actor que haya mantenido hasta hoy el mismo éxito y prestigio de Hollywood a lo largo de medio siglo. Justamente, ya pasaron 50 años desde que ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto por la versión joven de Don Corleone en El Padrino II. Y este mismo año celebró también 50 años desde la segunda nominación con el primer rol protagónico de Taxi Driver. Pero detrás de nueve nominaciones al Oscar en los roles más serios del cine, en el año 2000 demostró que también nos puede hacer reír como el suegro de Ben Stiller en La familia de mi novia, que ahora llega con la cuarta versión de La nueva Focker (Focker In-Law) y las mismas desconfianzas, con la nueva generación representada por Ariana Grande.

¿Qué significa el cine, hoy, para Robert De Niro?

No sé si tengo una buena idea de lo que representa el cine hoy. Sólo sé que trata de contar historias visuales.

¿Cómo cree que pueda llegar a cambiar en el futuro?

¿Cómo puede cambiar? Yo quiero que siempre haya una sala de cine donde la gente pueda ver cine, porque la experiencia es muy diferente con público que verlo solo. Igual me parece bien también verlo en casa, en familia. Pero tecnológicamente, la sala de cine tiene una pantalla gigante. También tiene que ver la idea de mantener una tradición, más allá de estar en una sala de cine, experimentar lo que sea juntos, es algo especial que no puede desaparecer. Es la única respuesta que puedo tener con respecto al futuro del cine y lo que ya está pasando. No sé si pueda haber demasiados cambios técnicos, pero hay muchos cambios como vemos todo el tiempo con el iPhone.

¿Es cierto que trata de guardar siempre algún recuerdo importante de los personajes que interpreta en el cine?

Lo empecé a hacer cuando me di cuenta que muchas veces, a medida que pasaban los años, se iba dispersando la utilería o el vestuario o algunas personas se llevaban las cosas como souvenirs. Y yo quería mantener todo eso como estaba, como una parte del cine. Me quedaba con mi vestuario y cosas así, copiando mis guiones, sólo para la prosperidad, si lo puedo llamar de una manera. Y llegó un momento en que tenía tanto que tuve que buscarme un asistente para encontrar algún lugar que lo quiera exponer como el Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas.

Robert DeNiro y Ariana Grande en La otra Focker Cortesía Fabián W. Waintal

Y a nivel personal, ¿los recuerdos de esos personajes de cine cambiaron su forma de ser con el tiempo?

Supongo que tiene mucho más que ver con la madurez, la experiencia que te da la vida, aunque no sé si tenga que ver con mi identidad. Hay muchas cosas que ya ni siquiera sé como hacía antes y hay cosas que hoy sé que antes no sabía. Tener experiencia ayuda al envejecer. Tiene sus beneficios. Y uno también aprende de la gente, en mi caso, observando mucho a los demás.

Todos lo vimos en una pantalla de cine, pero muy pocos conocen ciertos secretos de su vida privada. Como el apodo de Bobby Milk con el que lo solían llamar en la juventud, por lo callado y pálido que solía ser. Esa misma timidez lo llevó a escudarse detrás de sus personajes, para hablar por otra persona, en el mundo imaginario que él quiera recrear en la ficción y la realidad. Como cuando salió por las más oscuras calles de Nueva York conduciendo un taxi 12 horas por día (con licencia), para entender la soledad y forma de pensar de aquel rol de la segunda nominación al Oscar de Taxi Driver.

Para Toro salvaje también entrenó tal cual como el mismo boxeador Jake LaMotta de la ficción, para engordar después los 30 kilos que además mostraba la segunda etapa de la historia. En Los Intocables volvió a subir de peso para parecerse al verdadero Al Capone, usando incluso ropa interior de seda hecha a medida por el mismo sastre de Capone. Hoy en día prefiere rincones tranquilos, sin llamar la atención en alguna mesa de un café, tratando de mirar a quienes no lo miren a él, buscando ideas para otros personajes que quiere basar en la gente común.

Además del cine, es un amante del arte culinario y resulta difícil contar la cantidad de restaurantes que tiene como el Tribeca Grill de Nueva York y la famosa fusión de la comida japonesa con ingredientes peruanos en más de 50 restaurantes Nobu.

Y así como en el cine de la familia Focker le encanta investigar sobre la futura familia, en la realidad, él sigue investigado sobre sus verdades raíces, mientras conserva los mejores recuerdos de sus verdaderos padres, como las cartas que intercambió con la madre, que también forman parte del documental de su vida.

Robert De Niro y Ben Stiller Cortesía Fabián W. Waintal

¿Es verdad que mantiene intacto el estudio donde su padre solía pintar, tal cual como él mismo lo dejó cuando falleció más de 30 años atrás?

Yo quiero mantener lo que pueda, como pueda, el mayor tiempo que pueda, por mis hijos. Los más grandes saben quién era su abuelo, pero yo también quería que los más jovencitos y otros miembros de la familia, los primos y los hijos de la familia también pudieran ver el legado del abuelo y lo importante que fue para mí, para ellos. Por eso, lo preservo así. En algún momento pensé en filmar o tomar fotos del estudio y lo hice, pero después decidí mantenerlo tan intacto como podía. Y es lo que hice, pero lo hice para mis hijos.

¿Llegó a hablar de sus orígenes con sus padres?

Hay cosas que me hubiera gustado hacer con mi madre o mi padre. Pero cuando era más joven, mi madre trataba de contarme algunas historias sobre mi familia y cosas así. A mí tampoco me interesaban, así que era difícil. Recién después, mucho más tarde, me di cuenta que quería saber más sobre la familia.

¿Y llegó a buscar más orígenes de su familia, como vimos en aquel Oscar del primer personaje de Vito Corleon en El Padrino II?

Me puse a buscar familiares y conocí algunos en Italia. Hice lo que pude, pero todavía sigo buscando familiares lejanos en Italia y también en Alemania y Holanda.

En un documental de HBO hay una parte donde dice que hoy ya no puede tener miedos, porque no tiene esa opción ¿A qué se refiere exactamente?

Digamos que me quiero adaptar un poco. Tengo mis miedos, pero no tengo elección. Y cuando sabes que no tienes una elección, empiezas a pensar en cómo afrontar lo que te da miedo y ya no puedes tener más miedo. Eso es todo. Hay que aprender a aceptar la vida como es, para seguir adelante, con lo bueno y lo malo. Y cuanto menos malo, mejor.

¿Podríamos viajar en el tiempo a las primeras épocas como actor, antes del cine, cuando tenía otro estilo de miedos?

Me acuerdo que solíamos viajar con un grupo de actores. Hacíamos obras de teatro en escuelas secundarias y cosas así. Pero también solía hacer lo que llamábamos Teatro y Cena, donde los actores vivían y bajaban a servirle a la gente que comía en unas mesas. El público cenaba, los actores servían. La gente traía su propia bebida alcohólica. Y cuando terminaban con los postres, se limpiaba todo y la gente se sentaba a ver el show. Subíamos a cambiarnos y bajábamos para hacer la obra de teatro para la misma gente.

Robert De Niro Cortesía Fabián W. Waintal

En un mundo tan diferente, ¿qué consejo le daría hoy a los actores para explorar mejor un personaje después de leer el guion?

A veces el primer impulso, la primera decisión que uno toma al momento de leer el guion, es la mejor decisión, por lo que uno siente al instante. Y yo recomendaría seguir con eso, confiando el primer impulso, como yo hice con El irlandés, con una frase que me gustó mucho, cuando Joe Pesci decía “Cuando dudes, no tengas dudas”. Es algo muy simple, hay que confiar en tu instinto.

¿Y si el director quiere ir por una dirección diferente?

El director puede darte otro perfil y está bien explorarlo y ver lo que pasa, cómo se siente. Pero también está bien decir: “Yo no lo ví así, pero sería bueno si probáramos...” con lo que te quede cómodo. Eso es lo más importante. El actor tiene que estar

cómodo, para encontrarse en el personaje, aunque no sea lo que haya imaginado el director. Después hay cosas que uno puede cambiar, con ciertas direcciones, sea lo que sea el guion, pero la idea de la escena no puede cambiar.

¿Qué actores de cine lo inspiraron a usted como actor?

Actores de mi generación... Brando. Me gustaba Montgomery Clift, James Dean. Ellos eran los que yo tomaba como ejemplo. Y después hay otros como Lawrence Olivier, como puede haber alguno que no me acuerdo. Eran lo que yo también quería ver en el cine.

¿La primera vez que recuerda haber ido al cine?

Debe haber sido On The Waterfront. Pero no fue la primera película que vi. Es la que más me acuerdo. También vi una película de Elia Kazan Splendor in the Grass, cuando yo tenía 19 años. Y había visto mucho cine de Tennesse Williams, muchas películas de vaqueros. Iba con mi padre al cine. Era muy jovencito en ese entonces y había un lugar en Nueva York que se llamaba Laugh Movie, en la Calle 42, donde había comedias. Eso es lo que hacíamos todas las semanas, ver comedias con Abbot y Costello o Laurel y Hardy.

¿Hoy hace lo mismo con sus hijos?

A veces.