El hijo de Mel Gibson se encuentra en medio de una polémica en México por una construcción que pretendía realizar en Tepoztlán, Morelos, uno de los destinos que en los últimos años ha llamado la atención de extranjeros interesados en adquirir propiedades.

El municipio, conocido por sus paisajes naturales y sus tradiciones, cuenta con comunidades en las que los habitantes tienen participación en las decisiones relacionadas con las construcciones y las modificaciones de su entorno.

Mel Gibson James Veysey/ Grosby Group

Fue precisamente en una de estas localidades donde Christian Thomas Gibson, hijo del protagonista de Corazón valiente, tenía planes de realizar una obra que le permitiría llegar con mayor facilidad a una propiedad. Sin embargo, sus planes se vieron afectados por la intervención de las autoridades.

Hijo de Mel Gibson intentó construir un puente en Tepoztlán

Christian Thomas Gibson, quien al igual que su padre trabaja dentro de la industria audiovisual, fue identificado como el propietario de un inmueble ubicado en Amatlán de Quetzalcóatl, comunidad que pertenece al municipio de Tepoztlán.

Debido a las condiciones de los caminos que se encuentran en esta localidad, el hijo del famoso actor estadounidense tenía la intención de construir un puente de aproximadamente 15 metros de longitud para facilitar el acceso a su vivienda.

Christian Thomas Gibson, hijo de Mel Gibson IG: gibsonsteadi

En esta parte de Morelos existen caminos de terracería que, por sus dimensiones y condiciones, complican el paso de los automóviles. Incluso, algunos habitantes han destinado recursos de la propia comunidad para mejorar estas vías.

Sin embargo, la construcción del puente fue detenida por las autoridades municipales debido a que Christian Thomas Gibson no contaba con todos los permisos necesarios para llevar a cabo los trabajos.

Perseo Quiroz Rendón, alcalde de Tepoztlán, confirmó que recientemente se había presentado un problema relacionado con una propiedad perteneciente al hijo de una celebridad.

Si bien el presidente municipal evitó mencionar nombres, información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos permitió identificar al hijo de Mel Gibson como la persona relacionada con esta construcción.

¿Qué permisos le faltaban al hijo de Mel Gibson para construir en Tepoztlán?

Uno de los motivos por los que la obra no pudo continuar fue que, además de los permisos expedidos por autoridades federales, Christian Thomas Gibson necesitaba cumplir con otros requisitos.

Según habitantes y representantes de Amatlán de Quetzalcóatl, el hijo del actor presentó documentos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de autoridades ambientales.

Por tratarse de una zona federal, la construcción no necesitaba permisos estatales. No obstante, era necesario obtener las licencias municipales y contar con la aprobación de los comuneros y del ayudante municipal.

La llegada de maquinaria a la localidad generó molestia entre algunos vecinos, quienes cuestionaron que los trabajos comenzaran sin que se les informara en qué consistía el proyecto y cuáles podrían ser sus consecuencias.

Se sabe que los representantes de la comunidad debían conocer y revisar los planes de construcción antes de que estos se llevaran a cabo.