Tidal, el servicio de suscripción de música y video en streaming enfocado en audio de alta fidelidad (como formatos sin pérdida y Dolby Atmos) y curaduría editorial, va a prohibir en su plataforma la música generada totalmente mediante inteligencia artificial.

El servicio de streaming, propiedad de Block, afirmó en un comunicado lanzado a través de su cuenta de X, que rechazará y eliminará “cualquier tema generado totalmente por IA que se envíe a Tidal”, a partir del 9 de diciembre.

Según la empresa, los temas que hayan contado con la “asistencia de herramientas de IA, pero que no sean el resultado exclusivo de estas”, sí estarán permitidos en la plataforma.

Este año presentamos la Política de IA de Tidal con el fin de proteger a los artistas y mantener informados a los oyentes. Desde entonces, hemos estado identificando, etiquetando y retirando la monetización de temas que, según hemos determinado, son creaciones generadas al 100 por ciento mediante herramientas de IA, como Suno, Lyria y otras.

Las políticas implementadas por la plataforma están pensadas para proteger a los artistas reales Tomada de Instagram

“Pero eso no es suficiente. Creemos que es necesario un cambio más drástico, Tidal siempre luchará para que los artistas reciban una mejor remuneración”, apuntó Tidal en su publicación, la cual fue replicada por Robert Andersen, responsable de Tidal en Block.

Tidal señala que, en los últimos 90 días, el 43 por ciento de todos los temas recibidos fueron identificados como generados totalmente mediante inteligencia artificial.

La compañía también ha anunciado que Ircam Amplify, la filial comercial del instituto francés de investigación de audio y música IRCAM, es el socio tecnológico responsable de su sistema de detección de IA.