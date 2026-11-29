Este 29 de noviembre se cumplen 25 años de la muerte de George Harrison , guitarrista de The Beatles, quien falleció en 2001 a los 58 años tras enfrentar un cáncer de garganta. A lo largo de sus últimos años, el músico estuvo acompañado por su esposa, Olivia Trinidad Arias, una mujer de raíces mexicanas que se convirtió en una figura fundamental en su vida.

Su historia de amor estuvo marcada por la espiritualidad, la música y momentos difíciles que enfrentaron juntos, pero ¿quién fue la mujer que conquistó el corazón del llamado beatle más mexicano?

La mujer llegó a la vida del músico durante una etapa complicada, marcada por problemas personales, el consumo de drogas y el final de su primer matrimonio. Con el paso del tiempo, Olivia no sólo se convirtió en su compañera sentimental, sino también en un apoyo fundamental durante los momentos más difíciles de su trayectoria.

Foto: Facebook BEATLES FOREVER

¿Cómo comenzó la historia de amor entre George Harrison y Olivia Arias?

El primer encuentro entre ambos ocurrió en 1974, durante una celebración organizada por Dark Horse Records, compañía discográfica fundada por el propio Harrison. En aquel entonces, Olivia trabajaba como secretaria del sello y tenía cinco años menos que el músico.

Después de la dolorosa separación de Pattie Boyd, quien había iniciado una relación con Eric Clapton, George se mostró interesado en conocer mejor a la joven. De acuerdo con la historia que se ha contado sobre su romance, incluso habría contratado a un investigador privado para obtener información sobre ella antes de acercarse.

La investigación reveló que Olivia pertenecía a una familia trabajadora de ascendencia mexicana que había emigrado a California. Su madre se dedicaba a la costura, mientras que su padre tenía una tintorería. Además, sus abuelos eran originarios de Guanajuato, donde cultivaban maíz en el patio de su casa.

Foto: X @TesslaJAL

¿De qué manera Olivia acercó al músico a la cultura mexicana?

La relación con Olivia permitió que Harrison descubriera nuevas expresiones culturales y desarrollara un cariño especial por México. Entre sus intereses destacaba la música regional, cuyo sonido y composición disfrutaba particularmente.

En una entrevista concedida en 2016, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, Olivia recordó la fascinación que su esposo sentía por las canciones mexicanas.

George estaba muy enamorado de México, de su música sobre todo, entonces empezamos a ver películas mexicanas y el se sentaba con su guitarra y tocaba junto con Los Panchos. Disfrutaba y entendía la música a través de los acordes y sentimientos”, relató.

La influencia de Olivia también coincidió con una etapa en la que el exintegrante de The Beatles se interesó cada vez más por la espiritualidad y la meditación, dejando atrás algunos de los hábitos que habían afectado su vida.

En 1978, ambos viajaron a India y, tras su regreso, nació Dhani Harrison, el único hijo de la pareja. Ese mismo año decidieron formalizar su relación mediante el matrimonio.

The Beatles Pixabay/ IG The Beatles

¿Qué ocurrió durante el atentado que sufrió la pareja en su casa?

La vida de George y Olivia también estuvo marcada por un episodio violento que ocurrió durante la Navidad de 1999. Un hombre ingresó a su residencia y atacó al músico con un arma blanca, provocándole varias heridas.

Olivia presenció la agresión y reaccionó para defender a su esposo. De acuerdo con los relatos sobre el incidente, utilizó una lámpara para golpear al intruso hasta conseguir detenerlo.

El ataque representó uno de los momentos más aterradores para el matrimonio. A pesar de las lesiones, Harrison logró sobrevivir a la agresión y recibió atención médica.

The Beatles. Foto de FB: Paul McCartney

¿Cómo acompañó Olivia Harrison al músico durante su enfermedad?

En 1997, George Harrison recibió un diagnóstico de cáncer de garganta, noticia que cambió el rumbo de su vida. A partir de entonces, Olivia permaneció a su lado y lo acompañó durante la búsqueda de tratamientos en diferentes lugares del mundo.

Pese a los esfuerzos médicos, el estado de salud del músico continuó deteriorándose. Finalmente, el 29 de noviembre de 2001, Harrison murió a los 58 años, acompañado por su esposa y su hijo.

Su fallecimiento puso fin a una relación que había comenzado casi tres décadas antes y en la que Olivia estuvo presente tanto en sus momentos de éxito como en las etapas más difíciles.

¿Quién es Olivia Trinidad Arias y cuáles son sus raíces mexicanas?

Olivia Trinidad Arias nació en Los Ángeles, California, en 1948. Aunque su lugar de nacimiento fue Estados Unidos, sus padres y abuelos tenían ascendencia mexicana, particularmente del estado de Guanajuato.

Su historia familiar fue parte del vínculo que George Harrison desarrolló con México, país cuya música, cine y cultura llegaron a ocupar un lugar especial en sus intereses.

Después de la muerte del músico, Olivia ha mantenido vivo su legado y ha participado en proyectos relacionados con su vida y trayectoria. Uno de ellos fue el documental Living in the Material World, dirigido por Martin Scorsese, en el que se exploran diferentes aspectos de la historia personal y artística del exbeatle.

Así, Olivia Harrison no sólo fue la mujer que compartió los últimos años de vida del guitarrista, sino también quien le permitió descubrir una conexión cultural que conservó hasta el final de sus días.