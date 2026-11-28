Kelly Osbourne decidió hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida y, además del dolor por la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, tuvo que enfrentar algo que no esperaba, las críticas por su apariencia física.

La cantante e hija de Sharon Osbourne recordó que, tras el fallecimiento del líder de Black Sabbath en julio de 2025, comenzó a recibir comentarios sobre su notable pérdida de peso. Algunos usuarios de redes sociales expresaron preocupación, pero otros hicieron señalamientos sobre su cuerpo que, según contó, fueron especialmente crueles.

En una entrevista con The Daily Telegraph, Kelly explicó que en aquel momento estaba tan afectada emocionalmente que ni siquiera era consciente de los cambios que estaba experimentando. Su prioridad era intentar seguir adelante después de perder a una de las personas más importantes de su vida.

"Retrocedan a febrero y, Dios mío, qué cruel fue la gente. Nunca me habían tratado con tanta crueldad en mi vida. Esto ocurrió en un momento en el que estaba muerta por dentro. Ni siquiera habría podido decirte qué día de la semana era. Simplemente seguía adelante por inercia, porque ya no sabía quién era", expresó.Kelly Osbourne no reconoció su propio aspecto

La hija de Ozzy Osbourne contó que hubo un momento en el que finalmente tomó conciencia de cuánto había cambiado físicamente. Esto ocurrió durante una prueba de vestuario para los Grammy de 2026, celebrados en Los Ángeles.

Según relató, fue hasta que recibió una fotografía de ella misma cuando pudo observar su apariencia y darse cuenta de lo que estaba pasando.

"Juro por todo lo que más quiero que no podía verme como realmente estaba. No tenía idea hasta que me entregaron esa fotografía de mí misma. La miré fijamente y dije: 'Esa no soy yo, esa no soy yo'", recordó.

Su delgadez ya había llamado la atención durante sus apariciones públicas en los BRIT Awards y los Grammy. En febrero de 2026, Kelly acompañó a su mamá para recibir el reconocimiento póstumo a la trayectoria de Ozzy Osbourne en los premios británicos y también estuvo presente en el homenaje que se le rindió durante los Grammy.

Sin embargo, reconoció que no se encontraba bien para asistir a estos eventos. Incluso, en una entrevista anterior con Daily Mail, contó que llegó a utilizar pelucas para disimular sus pómulos, pues no quería que las conversaciones sobre su aspecto terminaran opacando el homenaje a su padre.

Su delgadez ya había llamado la atención durante sus apariciones públicas en los BRIT Awards y los Grammy. IG

También aclaró que su pérdida de peso no fue resultado de una decisión consciente de dejar de comer.

"No es que estuviera dejando de comer a propósito. Simplemente, físicamente no sabía cómo hacer nada por mí misma", explicó.

La muerte de Ozzy Osbourne también afectó su sobriedad

Otro de los temas que Kelly abordó fue cómo la muerte de su padre repercutió en su recuperación de las adicciones.

La artista llevaba más de cuatro años sin consumir alcohol, pero reconoció que durante los meses posteriores al fallecimiento de Ozzy volvió a beber. El dolor que sentía era tan difícil de manejar que buscó distintas maneras de no pensar en lo ocurrido.

"Tomaba un par de tragos para intentar adormecer el dolor o duplicaba mi medicación. Lo que fuera necesario para no sentir nada. Porque no podía soportarlo. El dolor era demasiado horrible", confesó al periódico británico.

Afortunadamente, después de algunos meses consiguió recuperar su sobriedad. Kelly también habló del papel que tuvieron las personas cercanas que permanecieron a su lado durante ese periodo.

Afortunadamente, después de algunos meses consiguió recuperar su sobriedad. IG

No obstante, reconoció que su círculo de amistades se redujo, pues algunas personas no supieron cómo acompañarla durante el duelo.

"Perdí a muchos amigos porque a la gente no le gusta la tristeza y esperaban que lo superara", comentó.

La cantante también dejó claro que la ausencia de su padre no es algo que simplemente pueda dejar atrás: "Nunca lo voy a superar. Nunca, jamás lo superaré".

Con estas declaraciones, Kelly Osbourne mostró una parte de su duelo que hasta ahora había mantenido en privado y explicó por qué los comentarios sobre su cuerpo llegaron en un momento en el que apenas tenía fuerzas para enfrentar la pérdida de Ozzy.