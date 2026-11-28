Los seguidores de Star Trek recibieron una noticia que pocos esperaban. Jonathan Frakes, actor que dio vida al comandante William Riker en Star Trek: The Next Generation, reveló que fue diagnosticado con cáncer de vejiga a los 74 años. Aunque decidió mantener el tema lejos de los reflectores durante un tiempo, ahora contó cómo descubrió la enfermedad y el tratamiento que tuvo que seguir.

El intérprete estadounidense compartió su experiencia en el episodio del 21 de noviembre del pódcast Dropping Names with Brent and Jonny, que conduce junto a Brent Spiner, su antiguo compañero de reparto, conocido por interpretar al androide Data. Durante la conversación también participó el urólogo Ram Narayanan, médico que estuvo a cargo de su atención.

Frakes explicó que todo comenzó con una señal que, en un principio, no relacionó con un problema grave de salud. Sin embargo, el consejo de su amigo terminó siendo clave para que buscara ayuda médica y recibiera atención a tiempo.

La señal que llevó a Jonathan Frakes al médico

El actor recordó que se encontraba de viaje en Phoenix, Arizona, donde tenía previsto participar en una convención de Star Trek junto a Brent Spiner. Una noche antes del encuentro notó que su orina tenía un tono rosado.

Al principio intentó encontrarle una explicación relacionada con su alimentación. Incluso pensó que podía tratarse del consumo de remolacha, aunque reconoció que no era algo que acostumbrara comer.

"Me inquieté y empecé a leer sobre el tema. Decía: 'Bueno, si comes muchas remolachas'. Iba a usar la excusa de las remolachas, excepto que no son precisamente uno de mis alimentos favoritos", recordó.

Pero Spiner no quiso dejar pasar el asunto y le recomendó comunicarse con su médico. "Tienes que llamar a tu doctor", le insistió.

Frakes siguió el consejo y terminó en manos del urólogo Ram Narayanan, quien le realizó una cistoscopia, un estudio que permite observar el interior de la vejiga y la uretra mediante una cámara.

El resultado confirmó la presencia de tumores cancerosos en la vejiga. El especialista explicó que lo que había experimentado el actor se conoce como hematuria macroscópica indolora, es decir, sangre visible en la orina sin que necesariamente exista dolor.

Narayanan aprovechó la conversación para advertir que este síntoma debe revisarse cuanto antes, pues puede ser una señal de alerta de una enfermedad importante.

Jonathan Frakes recibió seis semanas de tratamiento

Después del diagnóstico, el actor tuvo que actuar rápidamente. Apenas tres días después de la primera evaluación, fue sometido a una cistoscopia con luz azul, procedimiento que permitió localizar y retirar los tumores.

Al terminar la intervención, Frakes recibió una noticia alentadora de su médico: "Creo que lo sacamos todo", recordó.

El intérprete explicó que tuvo suerte de detectar el cáncer antes de que llegara al músculo de la vejiga, ya que en ese escenario el tratamiento habría sido mucho más complicado.

De 'Star Trek' al hospital: Jonathan Frakes cuenta cómo enfrentó el cáncer Instagram: jonathansfrakes

Sin embargo, la cirugía no fue el único paso. Posteriormente recibió seis semanas de quimioinmunoterapia para disminuir el riesgo de que la enfermedad regresara.

Durante los estudios médicos también encontraron un agrandamiento de próstata, por lo que tuvo que someterse a otra intervención. En esta ocasión, el especialista retiró 135 gramos de tejido de ese órgano.

¿Por qué decidió contar su diagnóstico?

Frakes explicó que durante todo este proceso mantuvo su diagnóstico en privado. Solo sus familiares y amigos más cercanos sabían lo que estaba viviendo, pero ahora decidió compartirlo para que otras personas no ignoren señales similares.

Brent Spiner también se sumó al mensaje y pidió a quienes escuchen su historia que no tengan miedo ni vergüenza de acudir al médico cuando algo no está bien.

Frakes explicó que durante todo este proceso mantuvo su diagnóstico en privado. Instagram: jonathansfrakes

Con una larga trayectoria en televisión y cine, Jonathan Frakes no solo es recordado por su papel de William Riker. También dirigió películas de la franquicia como Star Trek: First Contact (1996) y Star Trek: Insurrection (1998), además de trabajar detrás de cámaras en otras producciones de este universo.

Ahora, el actor decidió hacer pública una experiencia personal con la esperanza de que su historia ayude a otros a prestar atención a los cambios en su cuerpo y buscar atención médica sin dejar pasar el tiempo.