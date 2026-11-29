A veces, piensa Doony Graff (el nuevo rostro del reguetón mexicano) existe todavía mucho malinchismo en México, se rechaza lo que es del barrio, o lo que no cumple con ciertos cánones o estándares, pero él, junto a todo un movimiento, ha roto esa barrera. Hoy se escucha perreo desde Tepito hasta los antros más lujosos de la Ciudad de México.

“Es como de que, a ver, aunque no quiera, de ahí viene todo. Todo lo que escuchan las personas, todo lo que visten, todo viene de abajo”, comparte Doony en entrevista para Excélsior.

Actualmente tiene casi 50 millones de views en YouTube, con sólo sencillos y discos de corta duración. Su primer disco completo, Muchas voces, se sigue cocinando, pero ya se ha presentado en distintos venues del país, incluyendo el de hoy, el Flow Fest, donde estará esta madrugada a la 1:20.

Sí, está loco, muy loco todo lo que ha pasado. Estoy agradecido, obviamente, porque personas al escucharnos cambiaron nuestra vida. Igual agradecido con Dios. Está muy loco, simplemente tiene sus ventajas y también sus desventajas, como todo, pero es sólo saber vivir y ya, siempre digo que rompimos el sistema, porque hemos estado en lugares donde un morro no se imaginaría estar, no en el sentido banal, sino en los escenarios que hemos pisado”, explica.

Y es que parece ser que el barrio está cada vez más de moda, chelear en la Lagunilla se ha vuelto pasatiempo de los de barrio hasta de los que antes jamás se hubieran permitido caminar entre los locales y perrear con los temas de Doony, y eso, considera el reguetonero, también tiene sus pros y contras.

“Estamos para irnos mundiales”, bromea entre risas “No, está bien que a la gente le guste, pero también tiene sus desventajas, porque de ahí, de la moda viene la apropiación cultural en muchas partes. Aunque es positivo que finalmente nos volteen a ver”, asegura.

Pero hay una virtud que tiene esta escena, que les ha permitido crecer como la espuma y llegar a todos los estratos.

Pues a que todos somos unidos, a que todos sabemos demostrar de dónde venimos. Más con el tema de las redes sociales, es más fácil sacar lo que tienes tú, llegar a más personas, pero principalmente es la unión”, dice.

Ahora, lo que deben hacer, es mantener esa esencia que los ha llevado a ser exponentes incluso internacionales, aunque para Doony no es necesario detenerse mucho en eso.

“Es que a eso no hay que echarle tanto coco, literal. Sólo es hacerlo y ya, representar qué es uno, de dónde viene uno. Hay muchos que le ponen coco, que son ese tipo de personas. Ahora sí que esas cosas hablan por sí solas: la diferencia entre lo que es real y puro, que viene desde la carencia, y las cosas que no se sienten así, ¿sabes?”.

Este domingo presentará eso con nueva escenografía a diferencia del año pasado en el Flow Fest.