La Administración para el Control de Drogas (DEA) volvió a publicar este viernes su invitación a denunciar con mensajes cifrados actividades de narcotráfico, pero ahora pide información de Estados Unidos, México o cualquier otro sitio.

La oficina regional de la DEA en Los Ángeles retomó el mensaje con el que el director de esa agencia, Terrance Cole, propició el debate con México.

“La DEA exigirá cuentas a todos los responsables de introducir drogas ilícitas en nuestro país, sin importar el papel que desempeñen”, dice el mensaje del viernes. “Ya sea en la producción, el lavado de dinero, la distribución o la protección por parte de funcionarios corruptos, todos serán responsables de las muertes y la destrucción causadas por el narcotráfico”, agregó.

“Únanse a nosotros para salvar vidas, ya sea aquí en Los Ángeles, en todo Estados Unidos, en México o en cualquier otro lugar del mundo”, dijo la DEA. “Pueden marcar la diferencia. Si ven algo, díganlo. A continuación, los datos de la línea de denuncias”.

Y lo que publicó a continuación fue el mensaje de Cole del 25 de noviembre. La publicación de la DEA en Los Ángeles se subió a la plataforma X horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara en conferencia de prensa mañanera que la cancillería presentó una protesta ante el embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, por la invitación de Cole a denunciar con mensajes cifrados desde México.

La mandataria dijo que es una forma de injerencia. El jueves la mandataria había dicho que la DEA tiene mucho trabajo qué hacer en Estados Unidos.