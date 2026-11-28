Los fans de KATSEYE recibieron una noticia de último momento. El concierto que el grupo tenía programado para este sábado 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes fue pospuesto por motivos de salud de una de sus integrantes, informó OCESA a través de un comunicado.

La noticia tomó por sorpresa a los EYEKONS, especialmente porque la agrupación ya había iniciado su paso por la Ciudad de México como parte de su gira The Wildworld Tour. Sin embargo, la promotora pidió a los asistentes que no se trasladaran al recinto, pues las puertas no abrirían y el espectáculo no se llevaría a cabo esta noche.

Aunque OCESA ofreció disculpas por los inconvenientes, también aclaró qué sucederá con las entradas y los beneficios adicionales que adquirieron los seguidores para esta presentación.

¿Qué pasará con los boletos de KATSEYE?

Una de las principales dudas de los fans es si perderán el dinero de sus entradas o tendrán que realizar algún trámite para ingresar cuando se reprograme el concierto.

De acuerdo con el comunicado de OCESA, los boletos adquiridos para la presentación de este sábado seguirán siendo válidos para la nueva fecha, por lo que los asistentes deberán conservarlos.

Lo mismo ocurrirá con los paquetes VIP, incluidos los accesos adicionales al soundcheck o prueba de sonido. Estos beneficios también podrán utilizarse cuando se anuncie cuándo se realizará el espectáculo.

De acuerdo con el comunicado de OCESA, los boletos adquiridos para la presentación de este sábado seguirán siendo válidos para la nueva fecha Ana Álvarez

Por otra parte, quienes ya no puedan asistir en la nueva fecha tendrán la posibilidad de solicitar un reembolso. Para hacerlo, deberán ingresar a su cuenta de Ticketmaster y seleccionar el botón de Ayuda, donde podrán consultar la información correspondiente al proceso.

La promotora también adelantó que los titulares de las entradas recibirán un correo electrónico con más detalles. Hasta el momento, no se ha anunciado cuándo se realizará el concierto ni cuál será la fecha de reposición.

¿Por qué se pospuso el concierto de KATSEYE en CDMX?

En su mensaje, OCESA explicó que la decisión se tomó por problemas de salud de una de las integrantes de KATSEYE. Sin embargo, no reveló el nombre de la artista ni ofreció detalles sobre su estado de salud.

La noticia llega después de que el grupo se presentara por primera vez en el Palacio de los Deportes el viernes 27 de noviembre, como parte de The Wildworld Tour.

Durante ese espectáculo, las integrantes que subieron al escenario fueron Daniela Avanzini, Lara Raj y Yoonchae Jeung. Megan Skiendiel también apareció, pero lo hizo sentada y con lentes oscuros, debido a que se encontraba recuperándose de una conmoción cerebral que había sido reportada a principios de noviembre.

La cantante evitó participar en las coreografías y los movimientos bruscos. Incluso, abandonó el escenario antes de que terminara el espectáculo y no regresó para interpretar uno de los temas finales.

A esta situación se suma que Manon Bannerman permanece en un descanso indefinido desde febrero, mientras que Sophia Laforteza pausó sus actividades en agosto por motivos de salud.

De esta manera, el grupo ha tenido que adaptar sus presentaciones recientes a las circunstancias de sus integrantes. Por ahora, no se ha confirmado si alguno de estos antecedentes está relacionado con el motivo del aplazamiento anunciado este sábado.

De esta manera, el grupo ha tenido que adaptar sus presentaciones recientes a las circunstancias de sus integrantes. @katseyes

OCESA pidió comprensión a los seguidores y reiteró que ofrecerá más información próximamente. Mientras tanto, los EYEKONS deberán conservar sus entradas y esperar el anuncio de la nueva fecha para volver a encontrarse con KATSEYE en la Ciudad de México.