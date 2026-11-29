En una fiesta junto a un estadio de futbol americano de La Universidad de Texas del Valle del Río Grande, en Edinburg, una mujer se acercó a Bobby Pulido para pedirle una fotografía. Le recordó que había asistido a uno de sus conciertos años atrás, donde él le había dado un beso en la mejilla, y le preguntó si podía repetirlo. El cantante accedió. Ella le respondió que tenía su voto. Alrededor, otros asistentes se acercaban para saludarlo mientras sonaba Desvelado, la canción que desde 1995 acompaña buena parte de las celebraciones del sur de Texas.

La escena ocurrió durante su campaña por un lugar en el Congreso estadunidense. Para entonces, Pulido ya no solamente buscaba conquistar al público con sus canciones, sino convencerlo de que podía representarlo políticamente. El 3 de noviembre de 2026 ganó el Distrito 15 de Texas, al derrotar a la republicana Monica de la Cruz con 62.3% de los votos, frente a 37.7% de su contrincante. Se convirtió así en representante electo y asumirá el cargo en enero de 2027.

Durante más de 30 años, ustedes pusieron mi música en sus bodas, sus quinceañeras y sus carnes asadas, y durante el último año me recibieron en esas mismas celebraciones mientras hacía campaña. Esta noche me confiaron algo más grande que una canción: me confiaron su futuro”, expresó después de conocer el resultado.

La victoria tiene una dimensión que rebasa su popularidad. Pulido recuperó para los demócratas un distrito que Donald Trump había ganado por 18 puntos en 2024 y que se convirtió en uno de los territorios donde mejor se reflejó el acercamiento de una parte del electorado latino al Partido Republicano. Ahora, el cantante tendrá que representar a una región donde alrededor de 81% de la población es hispana, en un momento marcado por las políticas migratorias del presidente estadunidense y las diferencias sobre la identidad política de esa comunidad.

Antes del escenario musical y político

José Roberto Pulido Jr., conocido como Bobby Pulido, nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas. Creció en una familia donde la música tejana era parte de la vida cotidiana. Su padre, Roberto Pulido, es uno de los referentes del género y ayudó a modernizarlo al incorporar instrumentos de viento a una tradición musical que también dialogaba con el conjunto y la música norteña.

Pero ser hijo de una figura reconocida no significaba tener el camino resuelto. Antes de convertirse en cantante, Bobby estudió Ciencias Políticas en la Universidad St. Mary’s, en San Antonio. Su primera aspiración era convertirse en abogado, pero un contrato discográfico cambió el rumbo de su vida.

“Antes de la música también estaba Bobby, el estudiante aplicado. Estudié Ciencias Políticas y quería ser abogado”, recordó durante una entrevista con Texas Public Radio. La oportunidad de grabar llegó en los años 90, cuando la música tejana vivía uno de sus momentos de mayor exposición, impulsada por figuras como Selena, La Mafia y Emilio Navaira.

En 1995 publicó Desvelado, su álbum debut, cuya canción homónima se convirtió en su mayor carta de presentación. A ella se sumaron temas como Se murió de amor, Le pediré y Enséñame, con los que consolidó una carrera que encontró seguidores tanto en Estados Unidos como en México. Ganó premios Tejano Music Awards y mantuvo su presencia en escenarios y programas de entretenimiento, incluso con su participación en Mira quién baila.

Tres décadas después de aquel primer disco, su música seguía encontrando nuevas generaciones. Desvelado fue retomada por agrupaciones y artistas de distintos estilos, entre ellos Fuerza Regida, que llevaron la canción a públicos que no necesariamente habían vivido el auge original de la música tejana. En 2022 obtuvo su primer Latin Grammy y en 2025 consiguió el segundo, reconocimientos que confirmaron la permanencia de su trabajo dentro del género.

Sin embargo, el cantante comenzó a pensar en otro escenario. En julio de 2025 anunció la creación de un comité exploratorio para evaluar una candidatura al Congreso y, dos meses después, formalizó su participación por el Distrito 15. La decisión implicaba dejar atrás una carrera que había construido desde joven.

He pasado décadas utilizando mi voz para unir a las personas. Ahora la utilizaré para luchar por el lugar al que llamamos hogar”, dijo al anunciar su candidatura. También explicó que su motivación estaba relacionada con el futuro de sus cuatro hijos y las condiciones que encontrarían las siguientes generaciones.

Un demócrata conservador

Pulido no llegó a la política con una identificación ideológica convencional. Se define como un demócrata conservador, cercano a la corriente Blue Dog, que agrupa a legisladores y políticos demócratas de posiciones moderadas. En una entrevista con Univision explicó que es católico, tiene valores conservadores, disfruta la vida rural y es partidario de la posesión de armas.

“Mi lealtad no es con el partido”, afirmó. Su discurso buscó distanciarse de las etiquetas nacionales y concentrarse en las necesidades de las comunidades que pretendía representar.

Esa posición fue especialmente relevante en el Valle del Río Grande. En 2024, Trump consiguió allí un respaldo histórico para un candidato republicano, mientras que Monica de la Cruz mantuvo el escaño para su partido. Dos años después, Pulido consiguió revertir ese resultado. Su campaña se apoyó en su reconocimiento musical, pero también en una estrategia de cercanía: conciertos, reuniones comunitarias y hasta quinceañeras, donde interpretaba sus canciones y conversaba con los asistentes.

No me gusta esa narrativa de que el sur de Texas es republicano. No creo que la gente sea republicana. Creo que les importa quién es el candidato”, dijo a la radio pública KTEP

Su propuesta migratoria también busca apartarse de los discursos más polarizados. Defiende una frontera segura y la expulsión de delincuentes violentos que se encuentren ilegalmente en el país, pero considera que esa política no debe destruir familias ni perjudicar la economía regional. Plantea una reforma que permita regularizar a quienes llevan años viviendo en Estados Unidos y contribuyen a sus comunidades, además de crear mecanismos legales para atender las necesidades de trabajadores y empresas.

Bobby Pulido Especial

En materia económica propone reducir los costos de vida, fortalecer los pequeños negocios y apoyar a agricultores y ganaderos. También defiende el fortalecimiento de Medicare, la reducción del costo de los medicamentos y la educación pública, frente a los programas de vales escolares que desvían recursos hacia instituciones privadas. Entre sus prioridades está atender la crisis del agua en el Valle, con inversiones en infraestructura y sistemas de irrigación.

Su candidatura tampoco estuvo libre de cuestionamientos. Durante la campaña resurgieron publicaciones antiguas de sus redes sociales con expresiones vulgares contra mujeres y Donald Trump, que generaron críticas y pusieron en discusión la congruencia entre su discurso público y su comportamiento anterior.

Su nueva realidad

La llegada de Pulido al Congreso también plantea una pregunta sobre la representación latina en Estados Unidos. El hecho de que un artista de origen mexicano y nacido en Texas haya conseguido el respaldo de una región mayoritariamente hispana no significa que exista una sola manera de entender la identidad latina ni que sus electores compartan todas sus posiciones.

De hecho, su triunfo ocurrió después de que una parte de ese mismo electorado respaldara a Trump y a candidatos republicanos. Pulido apostó por recuperar a votantes que alguna vez se identificaron con los demócratas, pero que se alejaron del partido por razones económicas, migratorias y culturales. Su argumento fue que la comunidad debía elegir a sus representantes por sus propuestas y no únicamente por sus colores partidistas.

El músico, quien durante tres décadas puso canciones en bodas, reuniones familiares y quinceañeras del sur de Texas, llegará ahora a Washington para ocupar un lugar en la Cámara de Representantes. El 3 de enero de 2027 comenzará una etapa en la que su popularidad ya no será suficiente: tendrá que convertir sus promesas de campaña en decisiones legislativas.

Desvelado seguirá siendo la canción con la que miles lo reconocen, pero su siguiente escenario será muy distinto. Esta vez, en lugar de buscar que el público cante con él, tendrá que demostrar que puede hablar y votar en nombre de quienes le confiaron su futuro.