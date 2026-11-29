El Carnaval de Veracruz 2027 es uno de los eventos que muchas personas ya tienen en la mira para el próximo año. Si eres de los que disfrutan de los conciertos, bailar o conocer las tradiciones de otros estados de México, esta celebración podría ser una buena opción para planear tus próximas vacaciones.

Como cada año, las calles del puerto serán escenario de diferentes actividades en las que podrán participar tanto los veracruzanos como quienes viajen desde otros lugares del país. Además de los desfiles y las coronaciones, uno de los mayores atractivos serán los conciertos.

Carnaval de Veracruz IG: carnavaldeveracruzoficial

Aunque todavía faltan algunos meses para que comiencen los festejos, ya se dieron a conocer los nombres de varios cantantes y agrupaciones que formarán parte de la próxima edición.

¿Cuándo será el Carnaval de Veracruz 2027?

Aparta las fechas en el calendario porque el próximo Carnaval de Veracruz se realizará del 2 al 10 de febrero de 2027.

En esta ocasión, los festejos comenzarán un martes y se extenderán hasta el miércoles de la siguiente semana, por lo que habrá nueve días de actividades.

Carnaval de Veracruz IG: carnavaldeveracruzoficial

Uno de los aspectos que destacan del programa es que no estará dedicado a un solo género musical. Quienes asistan podrán escuchar desde canciones de pop y salsa hasta temas de música regional mexicana, rock, reguetón y electrónica.

¿Qué artistas estarán en el Carnaval de Veracruz 2027?

Entre las sorpresas que las autoridades municipales dieron a conocer se encuentra la participación de Chayanne, Rubén Blades y DJ Tiësto, quienes ofrecerán sus respectivos espectáculos en diferentes días de febrero.

A ellos se sumarán artistas mexicanos y agrupaciones que seguramente harán bailar a más de uno durante su visita al puerto.

Martes 2 de febrero: Chuponcito y Joseph Amado.

Miércoles 3 de febrero: Lara Campos.

Jueves 4 de febrero: Rubén Blades.

Viernes 5 de febrero: Chayanne.

Sábado 6 de febrero: VeraFlow Fest 2027, con artistas de reguetón mexicano.

Domingo 7 de febrero: Maldita Vecindad y Sonora Santanera.

Lunes 8 de febrero: presentación sorpresa.

Martes 9 de febrero: El Mimoso y El Yaki.

Miércoles 10 de febrero: Junior Klan y DJ Tiësto.

Por ahora, uno de los datos que queda pendiente es el nombre del artista que se presentará el lunes 8 de febrero, así como el listado de cantantes que participarán en el VeraFlow Fest 2027.

Así serán los conciertos y las actividades del Carnaval de Veracruz 2027

Además de conocer qué artistas se presentarán en el puerto, vale la pena saber cuáles serán las actividades que acompañarán cada espectáculo, ya que algunos conciertos coincidirán con momentos importantes de la celebración.

Para arrancar con los festejos, el público podrá disfrutar de una presentación del comediante Chuponcito, quien compartirá fecha con Joseph Amado. El cantante ofrecerá un homenaje a Willie Colón durante la tradicional quema del mal humor.

Las familias que viajen con niños podrán asistir el 3 de febrero a la coronación de los Reyes Infantiles, donde se presentará Lara Campos, cantante y creadora de contenido que ha ganado popularidad entre los pequeños.

Para quienes prefieran los ritmos urbanos, el sábado 6 de febrero se realizará el VeraFlow Fest 2027, un evento dedicado al reguetón mexicano que tendrá lugar después del primer desfile.

Una de las propuestas que también forman parte del cartel es La Vecindad Santanera, un proyecto que reúne a Maldita Vecindad y Sonora Santanera, dos agrupaciones mexicanas con estilos musicales muy distintos que compartirán escenario el domingo 7 de febrero.

En cuanto a los amantes de la banda y la música regional mexicana, podrán cantar junto a El Mimoso y El Yaki el martes 9 de febrero.