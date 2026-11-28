“Tengo, tengo la camisa negra”. Si esta canción te recuerda buenos momentos, hay buenas noticias para sus fans: Juanes regresará a México para reencontrarse con el público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

La última presentación del cantante colombiano en solitario en la Ciudad de México tuvo lugar el 5 de abril de 2025, en el Auditorio Nacional. Ahora, prepara una nueva visita para cantar sus grandes éxitos en uno de los escenarios más importantes de la capital.

Juanes anuncia su regreso a México con un concierto

A través de sus redes sociales, el cantante habló del cariño que siente por México y de lo especiales que son para él su cultura, su música y sus tradiciones. También expresó la emoción que le provoca anunciar una nueva presentación en el país.

“Hey, México, ¿cómo estás? Llevo 27 años conociéndote; yo vivo enamorado de ti, México; me encanta tu música, tu cultura, tu gente, pero lo que más me gusta siempre es regresar, papá”.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Juanes en México?

El intérprete de A Dios le pido también destacó lo importante que será este regreso para su carrera, pues aseguró que su próxima presentación en México representa un momento muy especial y una oportunidad para compartir nuevamente su música con sus seguidores.

Si eres fan y no quieres perderte el concierto, aparta la fecha: la cita será el 17 de abril de 2027 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

“Regresar a México para mí es una maravilla y el próximo año va a ser mi cita más importante, hasta la fecha, ok. 17 de abril en Palacio de los Deportes, no me lo puedo creer. Es un sueño para mí. Así que te invito para que me acompañes en el concierto; vamos a romperla, va a ser algo hermoso e histórico para mi carrera y quiero que tú seas parte de eso, ¿ok? Nos vemos allí, 17 de abril, Palacio de los Deportes. México, te amo”.

Juanes en el Festival Vive Latino, en el Estadio GNP Seguros (2026). Cuartoscuro.com /Edgar Negrete Lira

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Juanes?

Si ya estás pensando en cantar sus clásicos a todo pulmón, toma nota, porque las fechas de venta de boletos ya fueron anunciadas. Habrá una preventa exclusiva y posteriormente comenzará la venta general.

Preventa Banamex: 30 de noviembre, a las 11:00 horas.

Venta general: 1 de diciembre, a las 11:00 horas.

El anuncio ya provocó la emoción de sus seguidores, quienes expresaron en redes sociales las ganas que tienen de recibir al cantante y acompañarlo en esta nueva presentación.

Aunque Juanes es uno de los artistas colombianos que visita con frecuencia México, su conexión con el público se mantiene y sus conciertos han conseguido importantes llenos. Ahora, sus fans tendrán una nueva oportunidad de cantar junto a él temas como La camisa negra y A Dios le pido.