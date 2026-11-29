En Chihuahua, hacer música puede significar enfrentarse a una ciudad donde escasean los foros, las oportunidades para presentarse y hasta la confianza de que una carrera artística es posible. Alanis Yuki conoce esas dificultades, pero también ha encontrado una manera de abrirse camino sin abandonar su lugar de origen. Hoy, mientras se prepara para presentarse en el Flow Fest, la cantante se ha convertido en un referente para jóvenes que comienzan a imaginar una vida dedicada a la música desde el norte del país.

Yo antes tenía como un chip de que para hacer música quizás te tienes que ir a Ciudad de México a hacer todo allá. Y la verdad es que no, no es cierto. Todo lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, muchas veces, no siempre”, cuenta la artista, quien participó en el Panel de Artistas: Conectando cultura, narrativa y audiencia global con Héctor Eli, de YouTube, un día previo al festival.

Su experiencia, sin embargo, no significa que las condiciones sean iguales para todos. Alanis reconoce que ha contado con recursos y un equipo que le han permitido aprovechar oportunidades, pero advierte que desarrollar un proyecto musical desde Chihuahua sigue siendo complicado.

Alanis Yuki Cortesía Mónica Jurado

“Ahora tenemos esa gran desventaja de que no hay venues, lugares ni foros en los que se puedan hacer muchas cosas. Nada más está uno chido, que es el Armónico, de Ed Maverick, y eso sí ha traído bastante enriquecimiento, mínimo como hambre de la gente de hacer cosas, porque ya tienes dónde poder exponerlo o presentarlo”, explica.

La cantante considera que el problema no se reduce a la infraestructura. También existe una percepción social que desalienta a quienes quieren dedicarse a una actividad artística, en una ciudad donde las aspiraciones profesionales suelen orientarse hacia otras áreas.

Todos aspiran allá en Chihuahua a ser ingenieros y no hay cabida para ese tipo de sueños. Si tú intentas ejercer algo artístico, te dicen que te vas a morir de hambre. Eso es lo difícil de intentar crecer un proyecto allá, que no hay, a veces, ni para dónde hacerse de show”, señala.

Alanis ha conseguido sortear parte de esas limitaciones gracias a las presentaciones en festivales y al recibimiento que ha tenido su música fuera de su estado. Pero reconoce que esa ruta no necesariamente está disponible para todos. La falta de conciertos locales obliga a salir de Chihuahua para encontrar escenarios y públicos, una circunstancia que también implica gastos y la necesidad de trabajar en otros lugares.

“En mi caso, por mi equipo, he tenido mucha oportunidad de estar en festivales y de estar saliendo, y aparte la gente lo está recibiendo bien. Sin embargo, crecer un proyecto desde allá es muy pesado y muy difícil porque tampoco puedes hacer tantos shows. No puedes tocar el mismo show en el mismo lugar tres, cuatro, cinco o seis veces; te vas a gastar la pólvora en diablitos”, dice.

Su historia comenzó sin una estrategia definida para alcanzar popularidad. En 2023 hizo su primera canción y después experimentó con un mixtape y un EP. Un año más tarde, cuando la invitaron a tocar en un pequeño concierto en Chihuahua, preparó canciones nuevas para no repetir su repertorio. De ese proceso surgió el proyecto Veintidós, publicado en 2025, que terminó por darle una mayor exposición.

La canción Xxulo se convirtió en un punto de inflexión. Su madre fue quien la animó a promocionarla en TikTok, después de que Alanis acostumbrara compartir su música únicamente en historias de Instagram, sin esperar una respuesta masiva.

“Yo nunca tuve la intención de que funcionara o de que pegara. Lo subí más por el hecho de que tenía muy presente cómo queda inmortalizado uno en internet cuando publica algo”, recuerda.

La respuesta le permitió conectar con personas con las que actualmente trabaja y ampliar el alcance de su proyecto. Ahora prepara un nuevo álbum, aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento. A diferencia de Veintidós, que nació de la experimentación y de canciones producidas por su hermano Mateo, el próximo material tendrá una dirección más definida.

Alanis Yuki Cortesía Mónica Jurado

“Quiero que tenga más sentido, que sea más unificado, que tenga algo en común y que las cosas se relacionen entre sí, tanto en lo que hablo como en lo que se escucha. Ahora busco una paleta de sonidos; todo va más direccionado a algo”, adelanta.

El crecimiento también ha traído expectativas, pero Alanis no quiere que la respuesta del público determine su manera de hacer música.

No voy a hacer lo que la gente me está pidiendo. A fin de cuentas, no deja de ser mi método de expresión y lo uso a mi gusto, a mi libre albedrío”, afirma.

Desde Chihuahua, su trayectoria también ha comenzado a modificar la perspectiva de otros jóvenes que antes veían la capital como una condición indispensable para iniciar una carrera. Para Alanis, ese es uno de los resultados más importantes de su trabajo: demostrar que es posible comenzar desde casa, aunque todavía haga falta construir los espacios donde esa música pueda encontrarse con su público.

“No sé si me dicen tal cual ‘qué orgullo’, pero sí he recibido comentarios de gente que dice que va a empezar a hacer música. Creo que más bien se trata de que vean que no necesariamente tienes que irte a otro lado ni gastar una millonada para hacer un proyecto inicial”, concluye.