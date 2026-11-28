DreamWorks Animation lanzó un nuevo adelanto oficial de Shrek 5 y mostró por primera vez el aspecto definitivo de Dragona, la inseparable compañera de Burro. Con este avance promocional, el estudio confirmó que la quinta entrega principal de la franquicia llegará a las salas de cine durante el verano de 2027.

La revelación resolvió una de las mayores incógnitas entre los seguidores de la saga animada. Tanto el primer teaser como el tráiler inicial omitieron por completo a este personaje, pero las nuevas imágenes confirman que Dragona conserva su tamaño colosal y su personalidad afectuosa frente a Burro.

La dragona surió un rediseño para Shrek 5. Foto: Dreamworks

Este lanzamiento marca un momento esperado para la industria cinematográfica, ya que transcurrieron 16 años desde la última aventura principal del ogro en la pantalla grande. Durante ese periodo, el estudio mantuvo vigente la marca mediante diversos spin-offs, mientras preparaba el terreno para esta continuación directa.

Renovación visual y el regreso del elenco original

El nuevo avance también permite apreciar a detalle la evolución técnica que DreamWorks aplicó en toda la producción. La animación recibió una profunda actualización estética que modificó las facciones y texturas de los protagonistas, un cambio visual que sorprendió al público desde los primeros materiales promocionales.

Pese a las primeras reacciones divididas por el rediseño de Shrek, Fiona y Burro, este metraje demuestra una integración fluida de todos los habitantes del pantano. El estudio apostó por modernizar el apartado gráfico sin perder la esencia cómica e irreverente que definió el éxito original de la franquicia.

Los personajes de Shrek sufrieron un rediseño visual. Foto: Dreamworks

Para garantizar esa continuidad narrativa, DreamWorks reunió nuevamente a las estrellas encargadas del elenco vocal en inglés. Mike Myers retoma su papel como Shrek, Eddie Murphy vuelve a interpretar a Burro, Cameron Diaz regresa como la princesa Fiona y Antonio Banderas reaparece como el carismático Gato con Botas.

La presencia de este cuarteto principal asegura la química humorística que impulsó la taquilla mundial en las entregas previas. Cada actor aporta nuevamente el ritmo y el carácter que convirtieron a estos personajes en referentes indiscutibles de la cultura popular contemporánea.

Salto temporal en Muy Muy Lejano y nuevos rostros

Más allá de las mejoras visuales, la trama de Shrek 5 refleja el paso real del tiempo dentro de su propio universo ficticio. Tras los acontecimientos ocurridos en Shrek, felices para siempre, la historia avanza varios años y muestra una etapa completamente distinta en la vida familiar del ogro.

Los tres pequeños bebés que el público conoció en cintas anteriores crecieron y ahora enfrentan los retos propios de la adolescencia. Este giro generacional abre nuevas dinámicas dentro del relato y coloca a los hijos de Shrek y Fiona en el centro de la acción.

Escena polémica de la galleta de gengibre. Foto: Dreamworks

Para dar vida a esta nueva generación de ogros adolescentes, la producción fichó a tres figuras destacadas del entretenimiento actual. Zendaya encabeza las incorporaciones al interpretar a Felicia, mientras Marcello Hernández asume el rol de Fergus y Skyler Gisondo presta su voz al personaje de Farkle.

Con la integración de estas voces jóvenes y el diseño definitivo de Dragona a la vista del público, DreamWorks acelera su campaña rumbo al estreno. Los fanáticos de Muy Muy Lejano aguardan ahora los próximos avances oficiales antes del debut mundial de Shrek 5 en el verano de 2027.