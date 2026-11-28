¿Te quedaste con boleto de Alejandra Guzmán? Si asististe a su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena CDMX, hay información importante: el equipo de la cantante confirmó que la presentación será reprogramada.

Esto ocurrió luego de que la intérprete volviera a sufrir una dislocación de cadera, situación que la obligó a detener su espectáculo y recibir atención médica durante la noche del viernes.

¿Cómo se encuentra de salud Alejandra Guzmán tras su accidente?

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el equipo de la cantante explicó que el percance no fue una lesión grave y aseguró que continuará con las fechas que tiene programadas.

“Durante la presentación de esta noche en la Arena CDMX, Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que nos obligó a detener el espectáculo. Fue atendida de inmediato por personal médico especializado y se encuentra acompañada por su familia. Afortunadamente no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con sus fechas programadas”.

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Alejandra Guzmán?

Debido a que el espectáculo tuvo que detenerse, la presentación será reprogramada. Por ahora, la nueva fecha está en revisión entre la oficina de la cantante, la empresa de entretenimiento Zignia y la Arena CDMX.

Por ello, el equipo de Alejandra Guzmán pidió a sus seguidores conservar sus boletos, pues más adelante se dará a conocer la información sobre la nueva presentación y las indicaciones correspondientes.

“Alejandra ha subido al escenario con la misma entrega, y ustedes la conocen bien: es una guerrera, y lo que más le importa en la vida es su público. Por eso, la presentación de esta noche será reprogramada. En cuanto su oficina, Zignia y la Arena CDMX definan la nueva fecha, la daremos a conocer por los canales oficiales. Les pedimos conservar su boleto; junto con la nueva fecha les informaremos todo lo necesario”.

Alejandra Guzmán manda cariño a sus fans tras cancelar su concierto

A través de las imágenes del momento en que tuvo que detener su presentación, también quedó en evidencia su preocupación por no poder ofrecer el espectáculo que sus seguidores esperaban.

Este no es el primer episodio que enfrenta durante una presentación. El sábado 19 de septiembre, en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, también tuvo que retirarse del escenario tras sufrir un percance físico.

Ante esta nueva situación, su equipo reiteró que la cantante agradece el cariño y el apoyo de sus seguidores, quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria musical.

“Alejandra les manda todo su amor. Muy pronto volverá a este escenario como siempre lo ha hecho: de frente, con fuerza y con ustedes”.

Mientras tanto, sus seguidores han compartido mensajes de cariño, buenos deseos y pronta recuperación para la cantante, además de mantenerse pendientes de su estado de salud y de la nueva fecha del concierto.