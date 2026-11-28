Los Juegos del Hambre se han convertido en una de las franquicias más importantes de la cultura pop, con una historia que conquistó a varias generaciones y que sigue despertando el interés de sus fans.

Aunque la saga ha sido un éxito en taquilla, parece que no todas las decisiones detrás de sus películas convencieron por completo a sus productores. Y es que Nina Jacobson, quien estuvo al frente de la producción, confesó que se arrepiente de haber dividido la última entrega de la historia de Katniss Everdeen en dos filmes.

Nina Jacobson se arrepiente de dividir Sinsajo en dos películas

Nina Jacobson, productora de Los Juegos del Hambre, reveló en una entrevista con Empire que, con el paso del tiempo, se arrepiente de haber dividido Sinsajo en dos películas.

Aunque reconoce que le gustan las entregas que dieron cierre a la historia de Katniss Everdeen, considera que, si tuviera la oportunidad de tomar nuevamente esa decisión, tanto ella como el director Francis Lawrence intentarían hacer una sola película.

¿Por qué Los Juegos del Hambre: Sinsajo se dividió en dos partes?

La productora estadounidense recordó que, en su momento, la decisión estuvo relacionada con la amplitud de la novela y la historia que buscaban llevar a la pantalla, pues consideraban que había mucho por contar sobre ese universo.

Sin embargo, reconoció que la división pudo generar una percepción negativa entre los espectadores, quienes pudieron interpretarla como una estrategia comercial para llevarlos dos veces al cine.

“Pero al final, creo que Francis y yo sentimos que dividirlas… incluso si surgió de una necesidad interna de contar la historia en dos películas, creo que el público lo encuentra cínico. Incluso si las intenciones son sinceras, que lo eran. Sienten que es una estrategia para que vean dos películas en lugar de una”, dijo a Empire.

Película Sinsajo / Los Juegos del Hambre. IMDb

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha

Mientras esta reflexión sobre la franquicia sale a la luz, el universo de Los Juegos del Hambre continúa creciendo con Amanecer en la cosecha, una película que regresa a Panem para contar la juventud de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, y su participación en los Juegos del Hambre.

La historia se sitúa 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen, por lo que los espectadores podrán conocer más sobre el pasado de uno de los personajes más queridos de la saga.

Aunque Los Juegos del Hambre sigue siendo una de las franquicias que ha marcado a distintas generaciones, la decisión de dividir Sinsajo en dos películas continúa generando opiniones. ¿Crees que debió contar con dos partes o habría sido mejor cerrar la historia en un solo filme?