Katy Perry y Justin Trudeau viven su romance al máximo y no tienen problema en compartir algunos de los momentos más especiales de su relación. Esta vez, la pareja presumió una escapada por Europa a bordo de uno de los trenes más lujosos y exclusivos del mundo.

Se trata de un viaje que combina historia, elegancia y paisajes espectaculares, una experiencia que también ha llamado la atención de otras celebridades que han viajado en sus históricos vagones.

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan viaje en tren de lujo por Europa

A través de su cuenta de Instagram, Katy Perry compartió una galería de 20 fotografías de su viaje a bordo del famoso tren Venice Simplon-Orient-Express.

La publicación estuvo acompañada por la frase: “El debut del euro de Bob”, y en las imágenes se puede ver a la intérprete de "Firework" disfrutando de diferentes momentos de la escapada.

Entre las fotografías destaca en las que posa junto a Trudeau durante una cena romántica, juega cartas y disfruta de una velada en la que ambos lucen elegantes atuendos.

Usuarios reaccionan a las fotografías de Katy Perry y Justin Trudeau

Las imágenes no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron al ver a la pareja disfrutando de esta experiencia.

Mientras que, los comentarios de varios usuarios celebraron su relación y destacaron la complicidad que muestran en las fotos. También les enviaron felicitaciones y buenos deseos por esta etapa que comparten.

¿Cuál es el tren más lujoso de Europa y cuánto cuesta viajar en él?

El Venice Simplon-Orient-Express es uno de los trenes más emblemáticos de Europa. Su historia moderna comenzó en 1982, cuando el empresario James Sherwood impulsó su recuperación y restauración para ofrecer viajes a bordo de vagones históricos.

Sus recorridos atraviesan diferentes ciudades europeas y permiten disfrutar de destinos como Francia, Suiza y el norte de Italia. También cuenta con rutas más extensas que pasan por países como Austria, Hungría, Rumanía y Turquía.

El tren opera principalmente entre marzo y diciembre, por lo que sus viajes están sujetos a temporadas y fechas específicas. Aunque se trata de una experiencia turística, sus recorridos suelen tener una alta demanda y es recomendable reservar con anticipación.

Algunas de las celebridades que han viajado a bordo de este famoso tren se encuentran Angelina Jolie, Victoria Beckham, Colman Domingo y Leon Bridges.

Katy Perry y Justin Trudeau siguen compartiendo algunos de sus momentos juntos, dejando ver una relación en la que los viajes y las experiencias especiales también tienen un lugar importante.