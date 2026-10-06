¿Los secretos de Timbiriche saldrán a la luz? Así responderá la serie al caso Sasha Sokol y Luis de Llano

Timbiriche marcó la infancia y adolescencia de millones de mexicanos, pero detrás de sus canciones y del éxito que convirtió a sus integrantes en figuras de la cultura pop también hubo experiencias difíciles.

La nueva serie de ViX se propone explorar precisamente esa parte menos conocida de la historia y uno de sus ejes más delicados será el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.

La historia de Timbiriche llega a ViX

Pablo Cruz, productor ejecutivo, dejó claro durante la presentación que la producción no pretende ser un retrato documental de la agrupación.

La nueva serie de Timbiriche explorará los claroscuros detrás del éxito de la agrupación y sus integrantes. IG vix

“Esta serie está inspirada en eventos reales”, explicó, al señalar que el equipo realizó una investigación sobre todo aquello que es público y conocido sobre Timbiriche para después construir una ficción.

Tomamos toda esa información y nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción”, detalló. Por ello, aunque algunas situaciones parten de acontecimientos reales, la trama incorpora cambios en personajes, nombres, fechas, lugares e incidentes.

¿Cómo abordará la serie de Timbiriche el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano?

La producción decidió no ignorar el proceso legal que Sasha Sokol emprendió contra Luis de Llano. De hecho, al comienzo de la serie aparecerá una leyenda que contextualiza al público sobre la denuncia que la cantante hizo pública en marzo de 2022, cuando habló del abuso que sufrió siendo menor de edad.

Pablo Cruz explicó que la historia está inspirada en hechos reales, pero no pretende ser una recreación documental. Cortesía

El mensaje también resume el camino judicial posterior: la demanda civil presentada por Sokol, la resolución de mayo de 2023 que declaró responsable a De Llano y las decisiones posteriores que confirmaron y ampliaron dicha sentencia.

La leyenda hace referencia además a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al alcance de su resolución respecto a las acciones legales relacionadas con el abuso sexual contra menores.

Para Cruz, este asunto no podía quedar fuera. “Somos muy conscientes del litigio y de todos los pasos que se han tomado de parte de Sasha contra Luis de Llano”, afirmó, al considerar que el tema se convirtió en una parte fundamental de la historia que decidieron contar.

Macarena García y Osvaldo Benavides enfrentan personajes sensibles

Interpretar a Sasha representa un reto particular para Macarena García. La actriz explicó que investigó tanto la historia de su personaje como la situación actual de Sokol para acercarse al papel desde la empatía y el respeto.

La producción busca presentar una mirada más humana a los jóvenes que crecieron bajo los reflectores del éxito. IG vix

Creo que se resume con respeto, con empatía”, comentó la actriz, quien también reconoció que se trata de una historia emocionalmente fuerte y destacó el acompañamiento que recibió durante el proyecto.

Osvaldo Benavides, quien interpreta a Luis, un personaje inspirado en el productor, también habló sobre la responsabilidad de representar a alguien real.

Siempre interpretar a alguien que existe y que está vivo conlleva una serie de compromisos con lo que todos conocemos de esa persona”, señaló.

El actor subrayó que no era posible ignorar las circunstancias públicas relacionadas con el personaje, especialmente al tratarse de un tema sensible. Al mismo tiempo, recordó que la producción pertenece al terreno del entretenimiento y que su intención es presentar una interpretación ficcionada.

La producción incluirá desde el inicio una leyenda que contextualiza la denuncia y el proceso legal de Sasha Sokol. Cortesía

Timbiriche: así mostrará la serie los secretos detrás de la agrupación

Además del caso de Sokol, la serie buscará mostrar a los integrantes como jóvenes que crecieron bajo una enorme presión. La historia recorrerá sus primeros años, los ensayos, viajes, presentaciones y exigencias laborales, pero también las relaciones personales, rivalidades y conflictos que surgieron dentro del grupo.

Sebastián Poza, quien interpreta a Benny Ibarra explicó que uno de los objetivos es mostrar que detrás del fenómeno musical había niños y adolescentes enfrentando circunstancias extraordinarias.

La serie mostrará también las presiones laborales, rivalidades y conflictos personales que enfrentaron los integrantes de Timbiriche. IG vix

La música también tendrá un papel importante. El elenco grabó canciones de Timbiriche en el estudio con Kiko Campos, con la intención de recuperar el sonido que acompañó a varias generaciones. Aunque no confirmaron si estas canciones llegarán a alguna de las plataformas de música.

Sin embargo, la serie llega sin la participación de los integrantes originales. Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Diego Schoening señalaron que no fueron consultados ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Por ello, la nueva producción plantea una pregunta inevitable: ¿cuánto de lo que el público verá pertenece a la historia conocida de Timbiriche y cuánto corresponde a la interpretación de sus creadores? La respuesta quedará en manos de la ficción, mientras los integrantes originales sostienen que, si algún día cuentan su historia, lo harán desde su propia voz.