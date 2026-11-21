Abelito volvió a hablar de la denuncia que su mamá, Cristina Romero, presentó contra el creador de contenido español Naim Darrechi y otras dos personas, luego del incidente ocurrido durante su fiesta de cumpleaños en septiembre pasado.

En una entrevista para el programa Hoy, el influencer mexicano confirmó que el procedimiento legal no ha terminado y que su familia sigue a la espera de noticias por parte de las autoridades. Aunque el caso generó una fuerte discusión en redes sociales, aseguró que por ahora prefieren dejar el asunto en manos de sus abogados.

El proceso no ha terminado. Sigue, sigue en pie, sigue ahí en proceso, explicó Abelito al ser cuestionado sobre la situación legal de su mamá.

El creador de contenido también reconoció que no tiene información nueva sobre el avance de la investigación, por lo que su familia ha decidido tener paciencia y confiar en la representación jurídica que lleva el caso.

Confiar ahorita en las leyes y en nuestro equipo legal y que todo vaya avanzando, agregó.

¿Por qué denunció Cristina Romero a Naim Darrechi y Agustín Fernández?

La polémica comenzó durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el 27 de septiembre de 2026 en el club nocturno El Palomazo, en el Estado de México.

De acuerdo con la denuncia de Cristina Romero, durante el festejo habría sufrido tocamientos y roces físicos sin su consentimiento por parte de algunos invitados. Entre los señalados están Naim Darrechi, el modelo argentino Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén, conocido como Suavecito.

Después del evento comenzaron a circular videos en los que se observa a varios hombres acercarse a Cristina mientras bailaban a su alrededor. Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre lo ocurrido y llevaron a la madre de Abelito a hacer pública su inconformidad.

De acuerdo con la denuncia de Cristina Romero, durante el festejo habría sufrido tocamientos y roces físicos sin su consentimiento IG naimdarrechitv

La situación tomó mayor fuerza cuando las reacciones de algunos de los involucrados en redes sociales generaron nuevas críticas. Finalmente, Cristina decidió acudir ante las autoridades para iniciar un procedimiento legal.

La familia sostiene que busca que el caso sea investigado y que se determinen las posibles responsabilidades de cada uno de los señalados.

Abelito responde a quienes dicen que la denuncia es por dinero

Durante la entrevista, Abelito también habló de los comentarios que surgieron en internet después de que se conociera la denuncia. Algunas personas señalaron que su mamá y él estarían utilizando la situación para conseguir atención o generar ganancias en redes sociales.

El influencer rechazó esa interpretación y explicó que, antes de que ambos hablaran públicamente, ya circulaban ese tipo de señalamientos.

Mucha gente dice: 'Ah, lo hacen por monetizar', cuando en realidad ni siquiera habíamos salido a hablar, comentó.

También dejó ver que no ha sido sencillo enfrentar la polémica, sobre todo porque se trata de una situación que involucra directamente a su mamá. Por esa razón, ha preferido no entrar constantemente en discusiones con otros creadores de contenido.

También dejó ver que no ha sido sencillo enfrentar la polémica, sobre todo porque se trata de una situación que involucra directamente a su mamá. @lamamadeabelito

Ni hablamos al respecto, más que cuando nos preguntan, señaló.

¿Qué ha dicho Naim Darrechi sobre la denuncia?

Por su parte, Naim Darrechi también se ha referido al procedimiento legal. En una transmisión en vivo, el influencer español reconoció que había recibido una notificación relacionada con la denuncia y que tendría que atender algunos asuntos antes de regresar a México.

Tengo que hacer unas cositas antes de pisar México, una diligencia, está la cosa un poco candente, comentó.

El creador de contenido aseguró que quería resolver el asunto para evitar problemas legales en el país. También ofreció distintas explicaciones sobre lo ocurrido durante la fiesta y llegó a sostener que, desde su perspectiva, había percibido consentimiento.

Por su parte, Naim Darrechi también se ha referido al procedimiento legal. IG naimdarrechitv

Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de una resolución definitiva sobre las acusaciones.

Mientras tanto, Abelito dejó claro que su familia no ha desistido de la denuncia contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén. El influencer prefiere esperar a que el equipo legal y las autoridades hagan su trabajo, mientras Cristina Romero continúa con el proceso iniciado tras lo ocurrido en su fiesta.