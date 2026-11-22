Hoy resulta difícil pensar en alguien más que Scarlett Johansson detrás del traje negro de Natasha Romanoff. Durante más de una década, la actriz convirtió a Black Widow en una de las figuras indispensables del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), demostrando que la superheroína era mucho más que una espía experta en combate: también era una estratega y una aliada leal de los Vengadores.

¿En qué película apareció por primera vez Black Widow?

Desde su primera aparición en Iron Man 2 (2010), Johansson construyó una interpretación que evolucionó junto con la franquicia. Natasha pasó de ser una agente misteriosa y aparentemente implacable a revelar las heridas de su pasado y el profundo vínculo que desarrolló con su equipo.

Antes de convertirse en una de las heroínas más queridas de Marvel, Natasha Romanoff pudo tener un rostro muy diferente. IMDb

Su historia tuvo uno de sus momentos más importantes en Avengers: Endgame, cuando tomó una decisión definitiva para ayudar a recuperar a quienes habían desaparecido tras el chasquido de Thanos.

Sin embargo, el camino para encontrar a la actriz que daría vida a la Viuda Negra pudo ser muy distinto. Antes de que Johansson consiguiera el papel, varios nombres conocidos de Hollywood fueron considerados para interpretar a la espía rusa.

Algunas recibieron propuestas y otras estuvieron entre las candidatas que los estudios contemplaron. ¿Te imaginas cómo habría sido la historia de Marvel con alguna de ellas?

¿Quién iba a interpretar a Natasha Romanoff antes de Scarlett Johansson?

La protagonista de El diablo viste a la moda, Emily Blunt fue una de las primeras actrices a las que se ofreció el papel de Natasha Romanoff. Sin embargo, sus compromisos profesionales se interpusieron: en ese momento tenía programada su participación en Los viajes de Gulliver, junto a Jack Black, por lo que no pudo aceptar la propuesta.

Fue la primera actriz a la que Marvel ofreció interpretar a Natasha Romanoff, pero sus compromisos con Los viajes de Gulliver le impidieron aceptar el papel. | Foto: AP

La curiosidad es que Blunt también estuvo vinculada a otro personaje del universo Marvel: Peggy Carter. Ninguna de esas oportunidades se concretó, pero su trayectoria posterior demostró que tenía todo para desenvolverse en el cine de acción.

Basta recordar su participación en Al filo del mañana y Un lugar en silencio para imaginar una versión muy diferente de Black Widow.

¿Qué actrices pudieron interpretar a Black Widow en lugar de Scarlett Johansson?

Angelina Jolie

Antes de convertirse en Thena en Eternals, Angelina Jolie figuró entre las actrices consideradas para interpretar a la famosa espía. Su experiencia en películas como Lara Croft: Tomb Raider y Sr. y Sra. Smith la convertía en una opción atractiva para un personaje que necesitaba combinar habilidades físicas, misterio y una presencia imponente.

Su experiencia en películas de acción como Lara Croft: Tomb Raider y Sr. y Sra. Smith la convirtió en una de las candidatas para dar vida a Black Widow. Foto: Grosby LMK MEDIA

La ganadora del Oscar tenía además el perfil de una estrella capaz de encabezar una franquicia internacional. Aunque Natasha terminó en manos de Johansson, Jolie finalmente encontró su lugar en el UCM con una superheroína de habilidades y personalidad muy distintas.

Natalie Portman

La relación de Natalie Portman con Marvel también pudo comenzar de otra manera. Antes de interpretar a Jane Foster en la saga de Thor, la actriz fue considerada para dar vida a Natasha Romanoff.

Antes de convertirse en Jane Foster, la actriz de El cisne negro fue considerada para interpretar a la famosa espía rusa. Foto: AFP

Finalmente, su historia dentro de la franquicia tomó otro rumbo. Portman interpretó a la astrofísica que conquistó el corazón del dios del trueno y, años después, regresó para asumir una faceta completamente nueva como Poderosa Thor en Thor: Amor y Trueno.

Jessica Alba

Jessica Alba también apareció entre los nombres vinculados al casting de Black Widow. Para entonces, ya tenía experiencia en el cine de superhéroes gracias a su interpretación de Susan Storm, la Mujer Invisible, en las películas de Los Cuatro Fantásticos.

Después de conquistar al público como la Mujer Invisible en Los Cuatro Fantásticos, la actriz también figuró entre las opciones para convertirse en la Viuda Negra. IG

Su posible incorporación habría tenido un detalle curioso: en aquellas cintas compartió pantalla con Chris Evans, quien años después se convertiría en el Capitán América. Aunque Alba se alejó progresivamente de los grandes proyectos cinematográficos para concentrarse en sus negocios, su trayectoria en el género habría hecho interesante verla como Natasha.

Jessica Biel

La protagonista de Blade: Trinity también fue considerada para el papel. Su experiencia en películas de acción y su participación en producciones como El equipo A demostraban que podía interpretar a una mujer capaz de enfrentarse a situaciones de alto riesgo.

Su participación en Blade: Trinity y otras películas de acción la perfiló como una posible intérprete de Natasha Romanoff. Foto: Pavel Jurado Canseco Pável Jurado Canseco

Biel habría aportado una versión distinta de Romanoff, especialmente por su capacidad para alternar personajes de acción con papeles dramáticos. Sin embargo, la oportunidad no llegó a concretarse.

Gemma Arterton

Antes de que Johansson debutara como Black Widow, Gemma Arterton ya había interpretado a una agente vinculada al mundo del espionaje en Quantum of Solace (2008), donde dio vida a Strawberry Fields, una de las chicas Bond.

Tras interpretar a Strawberry Fields en Quantum of Solace, la actriz británica fue considerada para asumir el papel de la espía de Marvel. IMDb

Su participación en películas como El príncipe de Persia: Las arenas del tiempo y Furia de titanes también la colocó entre las actrices con experiencia en grandes producciones de acción. Aunque no consiguió el personaje, su nombre formó parte de las opciones que circularon alrededor del casting.

Al final, Scarlett Johansson fue quien dio forma a una de las heroínas más reconocibles de Marvel. Aunque cualquiera de estas actrices habría aportado una personalidad distinta, la historia del UCM quedó marcada por la versión que Johansson convirtió en inolvidable.