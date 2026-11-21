Paola Dalay y el futbolista César Romo disfrutan este fin de semana de unas vacaciones en Cancún, confirmando su cercanía sentimental ante millones de seguidores. La influencer replicó en su cuenta de Instagram una historia publicada originalmente por el jugador de Raniza FC, donde ambos posan juntos frente al paisaje del Caribe mexicano.

La publicación apareció apenas unas horas después de que José Eduardo Derbez enviara un arreglo de flores a la DJ Mariana Bo, con quien sale actualmente. Esta coincidencia temporal provocó que cientos de internautas interpretaran la fotografía playera de Paola Dalay como una respuesta directa o una presunta venganza hacia su expareja.

César Romo y Paola Dalay juntos en Cancún. Foto de IG: César Romo

Previo al reencuentro en Quintana Roo, la creadora de contenido documentó en sus redes sociales su traslado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al aterrizar en el destino turístico, Paola Dalay se reunió con César Romo, quien ya esperaba su llegada para disfrutar juntos del descanso de fin de semana.

El intercambio de historias digitales entre el deportista y la modelo desató una ola de comentarios dentro del mundo del espectáculo mexicano. Los usuarios compararon de inmediato la velocidad con la que Paola Dalay y José Eduardo Derbez exhiben sus nuevas parejas sentimentales tras concluir su historia de amor hace apenas unas semanas.

El historial entre Paola Dalay y el jugador de Raniza FC

Antes de viajar hacia las playas de Cancún, las cámaras captaron a Paola Dalay y César Romo compartiendo tiempo en diversos eventos públicos y reuniones sociales. Además, un video difundido recientemente en plataformas digitales mostró a ambos en actitud cercana, encendiendo las primeras alarmas sobre un posible romance entre ellos.

Frente a la insistencia de los medios de comunicación y de su comunidad digital, la influencer aclaró días atrás cuál es su verdadero vínculo con el futbolista. Paola Dalay aseguró que únicamente salen y se conocen sin prisa, negando de forma tajante que exista un noviazgo formal en este momento.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay. @jose_eduardo92

Durante aquellas declaraciones, la modelo también desmintió los rumores que afirmaban que ya vivía bajo el mismo techo junto al integrante de Raniza FC. Pese a esa postura reservada, su escapada romántica a Quintana Roo demuestra que la convivencia entre ambos avanza con total naturalidad lejos de la capital del país.

La separación de José Eduardo Derbez y sus nuevos romances

El panorama sentimental de los involucrados dio un cambio radical cuando Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron el fin de su relación a principios de noviembre de 2026. En aquel momento, ambos comunicaron que terminaron en buenos términos y descartaron cualquier tipo de infidelidad como motivo de la ruptura.

Tras confirmar su separación pública, el actor y conductor mexicano retomó su vida amorosa al iniciar un vínculo sentimental con la reconocida DJ Mariana Bo. El reciente detalle floral que José Eduardo Derbez envió a la artista electrónica evidenció que su relación gana terreno y visibilidad frente a la opinión pública.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su separación. IG jose_eduardo92

Por su parte, Paola Dalay aprovecha su estancia en Cancún al lado de César Romo sin ocultar la complicidad que proyectan frente a la cámara. Aunque ninguno de los dos confirma todavía un compromiso oficial, sus recientes movimientos en Instagram dejan claro que ambos pasan la página y presumen sus nuevas ilusiones.

Mientras los seguidores debaten en redes sociales si la postal playera representa una revancha sentimental, Paola Dalay y César Romo continúan disfrutando del clima caribeño. La atención del público permanece puesta sobre los próximos pasos de la influencer, el futbolista y José Eduardo Derbez en esta nueva etapa.