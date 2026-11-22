Ayer, 25 bandas fueron las encargadas de animar y hacer vibrar a más de 76 mil personas que se reunieron en la Curva Cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez en la segunda jornada de la edición 16 del Corona Capital.

Desde las 15:20 horas, la música comenzó a sonar de manera continua por más de 10 horas en donde el rock, el funk, el alternativo y el indie dejaron claro que son géneros que siguen estando vigentes.

El final de la década de los 90 y el inicio de los 2000 llegó en forma de energía pura y dura cuando The Offspring abrió su set de 90 minutos con Come Out and Play y All I Want, haciendo que aquellos que encontraron en su música la mejor forma de expresar su juventud, comenzaran a saltar.

The Offspring Daniel Betanzos

Want You Bad hizo que algunos saltaran más alto y que otros no dejaran de grabar el momento para la posteridad.

“Buenas noches, ¿cómo están?”, dijo Dexter Holland, vocalista de la agrupación. “México, es increíble, ¿pueden creerlo?, estamos muy emocionados de estar aquí, ¿ustedes cómo están?

“Tengo el presentimiento de que éste va a ser uno de esos bueno, gracias, México, gracias por venir a vernos esta noche, va a ser un gran show”, dijo Dexter… y lo cumplieron.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

Con Staring at The Sun cuando los fans de los californianos comenzaron a aplaudir al ritmo de las percusiones, pero Hit That y Original Prankster fueron las rolas que lograron que el público comenzara a bailar, aunque los fans más duros no dudaron en sacar un cigarro y alzar su cerveza al aire mientras cantaban.

Hammerhead y Bad Rabbit fueron el preámbulo de una gran sorpresa y de un gran homenaje.

“Ustedes son unos locos, en el mejor sentido, son de los más ruidosos, la audiencia más ruidosa frente a la que hemos tocado porque además de cantar fuerte lo hacen rápido, ¿va a cantar con nosotros esta canción?”, dijo el vocalista antes de cerrar Bad Rabbit.

Entre Dexter y Todd Morse, el guitarrista, hay una gran complicidad y saben perfectamente cómo llevar al público hacia dónde quieren, por eso, antes de descubrir su homenaje no dudaron en tocar pedacitos de Stairway To Heaven, de Led Zeppelin, y el intro de Sweet Child O’Mine, de Guns N’ Roses. “Es una gran canción”, dijo Dexter para revelar lo que iban a hacer.

¡Ozzy is in tha house!

Sí, la inspiración de Ozzy y Black Sabbath llegaron al Corona Capital de la mano de The Offspring cuando Paranoid y Crazy Train cimbraron el Escenario Doritos; se armaron algunos moshpits y las calaveras que flanqueaban el entarimado casi tomaron vida.

Pero los homenajes que The Offspring hizo no sólo fueron a una leyenda del rock, también a la realeza del pop estuvo presente cuando la banda tocó Love Story... de Taylor Swift, invitando a su público a cantar con ellos y sentirla a ritmo punk.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

Walla Walla, Why Don’t You Get a Job?, Pretty Fly y The Kids Aren’t Alright completaron el set... Pero esto no se acaba hasta que se acaba.

La banda decidió que su cierre y el del escenario Doritos tenía que ser inolvidable, por eso antes de despedirse no dejaron ir a sus fans sin sentir You’re Gonna Go Far, Kid y el clásico Self Esteem.

Lo clásico siempre funciona: Underworld

En una jornada llena de hardcore, el dueto Underworld, pionero en el género, aparecieron en escena para cambiar el ritmo del segundo día de actividades del Corona Capital.

Todo había sido hasta entonces indie rock y propuestas metaleras, con la salvedad de algunos DJ en pleno ascenso, pero fue Underworld quien puso tono a la noche con luces neón y ambos en la consola para mezclar techno que pronto apenas a 10 minutos de haber comenzado el set, ya había puesto a todos a bailar.

Underworld Cortesía Ocesa

Hasta ese momento ningún artista había logrado esa conexión durante el sábado y curiosamente fueron los más veteranos los que condimentaron la noche y la llenaron de fiesta ante un público muy joven que todo el día estuvo ávido por esto, desconectar con trago en mano bailando individualmente o en pareja al ritmo de un buen bajo que reventara las bocinas y un beat acelerado.

Una pantalla gigante los acompañó, llena de efectos visuales que logró que el público se adentrara más en el set y no perdiera de vista tampoco lo que sucedía en el escenario: luces estroboscópicas y láseres rompieron también con las propuestas anteriores. Se iluminó la noche con Underworld y aún faltaba Twenty One Pilots, que ya tenían a toda su gente esperándolos en el escenario principal.

Underworld Cortesía Ocesa

¡Oh, Mother Mother!

Canadá se hizo presente durante el segundo día de actividades del Corona Capital cuando los originarios de la Columbia Británica, Mother Mother, aparecieron en el Escenario Doritos para dar un muestra de lo que es una banda de indie rock.

Para Ryan Guldemond, Molly Guldemond, Ali Siadat, Jasmin Parkin y Mike Young el festival es un lugar ya conocido. Ésta fue la segunda ocasión que se presentaron en él, y lo hicieron con un set que no sólo dejó satisfechos a sus fans, a aquellos que los descubrieron ayer y a aquellos de la vieja escuela que reconocieron los homenajes que hicieron a Nirvana y Pixies.

Mother Mother Daniel Betanzos

En punto de las siete de la tarde, con la oscuridad de la noche encima, el escenario se encendió en todo su esplendor y los canadienses arrancaron su set de 70 minutos con The Sticks, Verbatim y Make Believe, las cuales comenzaron a atraer más y más gente al escenario.

Entonces llegó Hayloft, de su disco de 2008 Oh My Heart, la cual trajo a la memoria de muchos esos acordes grungeros que viven en la memoria de muchos, lo cual confirmaron cuando hicieron un mashup con In Bloom, de Nirvana, haciendo que el público se emocionara al máximo.

Pero los homenajes no pararon ahí. Cuando llegó el turno de The Matrix, la banda le hizo un regalo especial a sus fans cuando las notas de Where Is My Mind, de Pixies, hizo que cantaran a todo pulmón, ya fuera porque la recuerdan a El club de la pelea o por los estadunidenses, pero retumbó en el Doritos donde también presentaron su nueva rola Rot.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

“Hoy vengo con mi familia, allá está mi hermana mayor, ¿ustedes vienen con su familia? Esa noche se trata de la familia. Nos sentimos muy bendecidos de estar aquí y nos reciban así, es una energía increíble”, lanzó Ryan antes de presentar I Love Life, otra de sus rolas nuevas.

Pasaba el tiempo y fueron llegando canciones como Oh Ana, un mashup de Tic Toc, Touch Up, Body y Ghosting, así como Simply Simple y Hayloft II, antes de que cerraran su presentación con The Drug y Monkey Tree.

¡Y que arman la fila... y no de conga!

Desde temprano los fans de Twenty One Pilots llegaron al Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de que las puertas se abrieran, y decidieron que era una buena idea hacer una lista para poder respetar el orden de llegada al entrar.

Poco a poco, las imágenes en redes sociales se comenzaron a hacer virales. Los chicos, con pluma y cuaderno en mano anotando nombres con numeración corrida. Fue entonces cuando los comentarios no se hicieron esperar.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

“Es demasiada gente, no es posible controlar a tantas personas”, “Dejen que abran las puertas, el que corra más rápido es el que alcanza buen lugar”, “¿Será su primer festival?”, “¿Es neta?, jajajajajaja”, “¡Ay no! pobres, hasta creen que la gente va a entrar formada hasta el escenario”, fueron sólo algunos de los comentarios.

Y, entonces, pasó lo que se preveía. Las puertas se abrieron, la gente comenzó a entrar y, por supuesto, la lista dejó de ser el instrumento de control y ya adentro cada quien tomó camino a dónde quería llegar.

Fieles fanáticos

La The Skeleton Clique (como se conoce a sus fans) abarrotó desde muy temprano el segundo día del festival. Faltaban todavía diez minutos para que se abrieran las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando los fans

recalcitrantes de los Twenty One Pilots ya estaban poniendo la vara muy alta para el resto de fandoms, su estética podía reconocerse desde el metro y avenidas aledañas al recinto.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

Los gorros rojos, cintas amarillas colgando de los cuerpos, o la tinta negra en manos y cuello, muchos con los rostros cubiertos y sudaderas con siluetas de calaveras. Apenas se abrieron los primeros accesos los miles de asistentes que hacían fila comenzaron a correr y

romper el orden, para que con suerte pudieran estar desde las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche que salía su banda para verlos hasta adelante.

Mujeres, hombres, pero también familias, todos unidos por Twenty One Pilots, una banda que a través de su estética y mensajes en sus canciones ha ganado y sigue ganando adeptos.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

Al inicio de la jornada, en todos los escenarios, donde ya sonaba Dope Lemon, Baby Queen o Sawyer Hill, los que predominaban siempre eran los fans con la estética de Twenty, que invadieron las zonas del festival, algunos desperdigados, otros juntos esperando pacientes y resistiendo en el escenario principal.