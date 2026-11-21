Alex Fernández, quien poco a poco se ha consolidado dentro de la música ranchera, se despedirá de México por unas semanas para llevar su gira “Mi Sangre Tour” a España, donde ofrecerá 12 presentaciones en distintas ciudades.

Sus compromisos laborales lo mantendrán fuera del país durante casi un mes, tiempo en el que también contará con la compañía de algunos integrantes de su familia, quienes viajarán para acompañarlo en esta aventura musical.

Alex Fernández llevará su “Mi Sangre Tour” a España

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Alex Fernández contó que se prepara para recorrer varias ciudades de España y que tiene previsto regresar a México el próximo 12 de diciembre.

“Esta es la más grande. Son 12 fechas que vamos a hacer ahorita y vamos a las ciudades más importantes de España. Obviamente, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada, Mallorca. Sí estamos muy contentos de poder estar yendo a la madre patria otra vez”

¿Quién acompañará a Alex Fernández durante su gira por España?

El cantante también habló sobre la compañía que tendrá durante algunos días de esta gira, pues su esposa, Alexia Hernández, viajará con él por una semana y media, mientras que su mamá también se sumará a la aventura en España.

“Alexia me va a acompañar una semana y media y se regresa justamente para estar con los bebés porque vamos a estar casi un mes. Mi mamá nos va a caer también allá. Llega como dos semanas después y se queda dos semanas para terminar la gira”.

Alex Fernández prepara nuevos proyectos musicales para 2027

En la entrevista, el cantante también expresó su emoción por los logros de su hermana Camila Fernández, a quien felicitó por su reciente reconocimiento en los Latin Grammy.

Asimismo, adelantó que espera continuar cosechando éxitos en 2027, año en el que planea lanzar un nuevo disco con el que buscará seguir conquistando al público y consolidando su carrera dentro de la música ranchera.

Alex Fernández es el hijo mayor de Alejandro Fernández, fruto de su relación con América Guinart. Siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, Vicente Fernández, el cantante ha buscado abrirse camino dentro de la música mexicana, acercándose cada vez más al público con su propuesta musical.