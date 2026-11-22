El trabajo del artista huichol de 84 años, Santos Motoapohua de la Torre se podrá apreciar en París en el marco del Bicentenario de las relaciones de amistad entre México y Francia gracias a la exposición multimedia Santos Motoapohua de la Torre: Maestro de nierika, que fue curada por el artista estadunidense James T. Ramey y quien ve en ésta la posibilidad de hacerle justicia al artista huichol.

“Estamos celebrando esto porque es un hito y además es un acto de justicia. Lo que hemos hecho aquí es empezar a saldar el adeudo (a Santos), pero todavía no se logra por completo”, contó el académico James T. Ramey en entrevista con Excélsior.

Esta declaración se comprende mejor al saber que en 1997 las autoridades mexicanas le regalaron al gobierno francés un mural de Santos y el artista huichol no fue invitado al evento. A esto se suma el hecho de que el intermediario defraudó al artista indígena al no entregarle todo el dinero que le correspondía por el trabajo realizado en el mural.

Santos Motoapohua en la preparación del ritual para bendecir su mural. Cortesía Luis Abad

Para resarcir el daño, además de la exposición que se podrá apreciar en el Instituto Cultural de México en Francia, Santos Motoapohua restauró hace unos días con el equipo de la Galería Arte Yawí, ese mural que lleva por nombre Pensamiento y alma huichol y que se encuentra en la estación Palais Royal – Musée du Louvre del Metro de París (correspondiente a las líneas 1 y 7, justo en el acceso hacia el Museo del Louvre).

“Santos dijo que el mural de París del 97 nunca se colocó bien, porque como no lo invitaron, no hubo posibilidad de bendecir el mural y de hacer toda la ceremonia necesaria para que estuvieran de acuerdo los dioses de su cultura que están en el mural.

Entonces la otra noche fue realmente conmovedor ver a Santos bendiciendo el mural: puso ofrendas, jícaras, maíz, puso velas y con su vara de plumas, él y su pariente Cirilo Lara Valdez, hicieron un acto de chamanismo. Todos los que estábamos presentes tuvimos que arrodillarnos, nos dio la bendición a cada uno de nosotros, incluyendo a todos los funcionarios del Metro de Francia”, compartió James T. Ramey.

En el mundo de Santos

Tras ocho meses de trabajo junto a su equipo, Jimmy Ramey le dio forma a la exposición multimedia Santos Motoapohua de la Torre: Maestro de nierika, misma que se podrá visitar desde hoy y hasta el próximo 21 de enero en el Instituto Cultural de México en Francia y que es la primera retrospectiva en vida de un artista wixárika fuera de México y la primera de Santos en el extranjero.

Con un total de cuatro salas, el público podrá conocer el trabajo de Santos, artista huichol que a través de un gran mural dedicado a Wirikuta, hecho con chaquira y titulado Camino Sagrado a Wirikuta: No se vende ni se renta, SE PROTEGE; piezas realizadas con estambre sobre cera de Campeche; cuadros de estambre pertenecientes al Archivo John y Colette Lilly, así como piezas fílmicas inéditas, también pertenecientes a este archivo, será reconocido.

El artista Santos Motoapohua de la Torre y el también artista y artesano Cirilo Lara Valdez. Cortesía Luis Abad

En la primera sala tenemos este mural de Santos y algunas otras piezas de él, incluido una calavera de toro decorado con chaquira. Hay también un mapa de la ruta que fue protegida por la Unesco el año pasado, que es la ruta de los sitios sagrados a Wirikuta. La sala dos es la obra madura de Santos, que va de 1998 hasta la fecha. Aquí puedes apreciar sus etapas y su trabajo tanto en estambre como en chaquira en diferentes escalas y ahí uno puede ver cómo se va atreviendo a representar más y más dioses y la diversidad del panteón de los wixárika”, apuntó el también docente de la UAM.

“La sala tres, que está todo en un rojo vino muy oscuro, tiene un ambiente muy bonito. Aquí están las obras en estambre de los años 60 y 70 de Santos que forman parte del archivo John y Colette Lilly. Este archivo recibió el estatus de Memoria del Mundo de México en 2024. Es un archivo que consiste en más de 80 horas de película en 16 y 35 milímetros, más de 280 horas de grabaciones y seis mil 700 diapositivas de fotografías en 35 milímetros. Además hay otros artículos, entre ellos están los cuadros de estambre de la colección Lilly. Pudimos encontrar varias cosas relacionadas a Santos, entre ellas, un documental que John filmó en 1969 sobre Santos y su técnica, que es un cortometraje que dejó inconcluso y que nosotros lo editamos con un apoyo del Focine este año”, señaló Ramey.

Frente a la obra Pensamiento y alma huichol. Artistas, invitados y el curador y académico James T. Ramey (penúltimo de izq. a der.). Cortesía Luis Abad

La cuarta y última sala dedicada a la exposición se centra en material del archivo Lilly, en el que la pareja fotografió y filmó la comunidad de donde es originario Santos, que se llama Tuapurie.

Cabe destacar que el mural que se exhibe en el Instituto Cultural de México en Francia nació para celebrar que en julio de 2025 la Unesco declaró la ruta como Patrimonio Mundial, no obstante, Jimmy Ramey advierte con preocupación que hace apenas tres semanas la Secretaría de Economía impugnó la suspensión de las concesiones mineras en la zona, poniendo nuevamente en riesgo el territorio sagrado.

Madre maíz. Santos Motoapohua de la Torre Cortesía Luis Abad

El papel del FICM

Antes de llegar a París, en el marco de la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) liderado por Daniela Michel, se llevó a cabo la proyección del documental de 2014, Eco de la montaña, dirigido por Nicolás Echeverría y producido por el propio Jimmy Ramey, así como por Michael Fitzgerald, José Álvarez y Julio Chavezmontes. A esta proyección especial asistió el artista Santos Motoapohua de la Torre.

En el caso de París, el filme Eco de la montaña se proyectará en el cine parisino Christine Cinéma Club, perteneciente a Rony Chammah.