El momento en que Rosalía comparte una conmovedora anécdota con el grupo Estopa durante LOS40 Music Awards Santander 2026 se convirtió en una de las escenas más emotivas y aplaudidas de la noche.

Al subir al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona para recibir el premio a Mejor Álbum de España por LUX de manos de los hermanos David y José Muñoz, la cantante catalana emocionó al público al recordar el vínculo que los une desde su infancia.

Con la voz entrecortada por la nostalgia y rodeada de los aplausos de sus ídolos de juventud, la intérprete resumió el instante con una frase que rápidamente se volvió viral:

Mi primer concierto fue aquí, en el Palau, y fue de Estopa. Esto es como que se cierra el círculo".

Rosalía comparte conmovedora anécdota con el grupo Estopa: "Se cierran círculos" Instagram

¿Cuál fue la anécdota de infancia que Rosalía recordó sobre Estopa?

Rosalía explicó frente al micrófono que el primer espectáculo musical al que asistió en su vida siendo apenas una niña tuvo lugar precisamente en el recinto barcelonés de Montjuïc, donde sus padres la llevaron a ver en directo al dúo originario de Cornellà de Llobregat.

Además, en diversas ocasiones la artista ha confesado ser una seguidora incondicional del grupo desde sus primeros años, recordando incluso que uno de los primeros casetes que tuvo en su niñez pertenecía al repertorio de los hermanos Muñoz.

Recibir un galardón por su trabajo discográfico LUX de manos de quienes despertaron su pasión por los escenarios transformó una entrega de premios en un homenaje personal a sus raíces.

Rosalía comparte conmovedora anécdota con el grupo Estopa: "Se cierran círculos" Instagram

¿Cómo ha sido la relación entre Rosalía y los hermanos Muñoz a lo largo de los años?

La admiración mutua entre la estrella global y el emblemático dúo de rumba rock cuenta con varios capítulos memorables dentro de la música española:

El reencuentro en el Motomami World Tour (2022): Durante su paso por el Palau Sant Jordi en julio de 2022, Rosalía detuvo su espectáculo para agradecer la presencia de David y José en las gradas, dedicándoles emotivas palabras antes de cantar «Dolerme».

Durante su paso por el Palau Sant Jordi en julio de 2022, Rosalía detuvo su espectáculo para agradecer la presencia de David y José en las gradas, dedicándoles emotivas palabras antes de cantar «Dolerme». Elogios públicos de Estopa: Tras aquel concierto, los integrantes de Estopa acudieron a saludarla al camerino y destacaron públicamente la autenticidad, libertad creativa y fuerza escénica de su propuesta artística.

Tras aquel concierto, los integrantes de Estopa acudieron a saludarla al camerino y destacaron públicamente la autenticidad, libertad creativa y fuerza escénica de su propuesta artística. Triunfo histórico en 2026: En la gala de LOS40 Music Awards 2026 celebrada en Barcelona, Rosalía se coronó como la gran triunfadora al conquistar cuatro galardones —Mejor Álbum por LUX, Mejor Videoclip por «Berghain», Mejor Gira Internacional y el Golden Award a Artista Global del Año—, sellando su noche más especial junto a Estopa.

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¿Habrá una colaboración musical entre Rosalía y Estopa?

La complicidad mostrada sobre el escenario reavivó de inmediato el deseo de los seguidores por escuchar una canción conjunta entre ambos referentes de la música catalana.

Apenas un día antes de la gala, durante su presentación en el Secret Show de LOS40 en el Tibidabo, David y José Muñoz fueron cuestionados sobre la posibilidad de grabar un tema con Rosalía.

Con su característico sentido del humor y cercanía, los hermanos dejaron la puerta abierta al señalar que el tiempo y la inspiración dirán cuándo ocurre ese encuentro en el estudio, una idea que tras el emotivo abrazo en el Palau Sant Jordi parece más cercana que nunca.