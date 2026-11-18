La sonda espacial de la NASA alcanzó este miércoles 18 de noviembre de 2026 una distancia de un día luz de la Tierra, casi 49 años después de su lanzamiento. En septiembre de 1977, Excélsior informó sobre el despegue de la nave y los mensajes que llevaba a bordo para una posible civilización extraterrestre.

El 5 de septiembre de 1977, Excélsior publicó una nota sobre el lanzamiento de la sonda espacial Voyager 1, que partió desde Cabo Cañaveral, Florida, con destino a Júpiter y Saturno. El despegue se realizó sin contratiempos, después de que los ingenieros resolvieran algunos problemas técnicos relacionados con los brazos de la nave.

La noticia daba cuenta de que el lanzamiento se había retrasado tres días para permitir la instalación de resortes adicionales en los brazos que debía extender la nave espacial.

“Todo parece marchar bien”, informaron entonces científicos del Centro Espacial Kennedy, quienes confirmaron que las antenas se habían desplegado correctamente y que los sistemas funcionaban de manera adecuada.

El Voyager 1 despegó a las 8:56 horas, tiempo local, impulsado por un cohete Titán-Centauro. La misión contemplaba alcanzar Júpiter y Saturno antes que su nave gemela, Voyager 2, lanzada el 20 de agosto de ese mismo año.

Excélsior / Archivo histórico

La publicación también destacaba la presencia de mensajes grabados en discos de cobre que viajarían a bordo de ambas sondas, con la intención de comunicar a una eventual civilización extraterrestre aspectos de la vida en la Tierra.

Los discos, conocidos como los Golden Records o discos de oro, fueron diseñados como una especie de cápsula del tiempo. Contienen sonidos de la naturaleza, música, imágenes y saludos en 55 idiomas, además de mensajes del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y del secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, de acuerdo con la NASA.

De Júpiter y Saturno al espacio interestelar

En 1977, los científicos calculaban que la misión permitiría explorar los planetas exteriores durante aproximadamente una década. La Voyager 1 llegó a Júpiter el 5 de marzo de 1979 y a Saturno el 12 de noviembre de 1980, encuentros que permitieron obtener imágenes y datos científicos de ambos planetas y sus lunas.

Sin embargo, su recorrido no terminó ahí.

En agosto de 2012, la NASA confirmó que la Voyager 1 había cruzado la heliopausa, el límite de la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por el Sol, y se había convertido en el primer objeto construido por el ser humano en ingresar al espacio interestelar.

Sonda Voyager 1 en el espacio. / Fotos: NASA

Este miércoles 18 de noviembre de 2026, la sonda alcanzó otro acontecimiento histórico: se situó a un día luz de la Tierra, equivalente a aproximadamente 25 mil 902 millones de kilómetros.

Esto significa que las señales de radio enviadas desde nuestro planeta necesitan alrededor de 24 horas para llegar hasta la nave. Una respuesta, en caso de recibirla, tardaría otro día en regresar.

La Voyager 1 continúa transmitiendo información científica desde el espacio interestelar, aunque sus sistemas e instrumentos han tenido que apagarse progresivamente para administrar la limitada energía que producen sus generadores nucleares.

Casi medio siglo después de aquel lanzamiento que Excélsior describió como una partida sin contratiempos, la nave continúa alejándose de la Tierra y llevando consigo un mensaje de la humanidad hacia los confines del universo. ¿Alguna vez alguien lo verá?

Sonda Voyager 1 en el espacio. / Fotos: NASA

¿Y qué les mandamos decir a los posibles extraterrestres?

La humanidad decidió aprovechar uno de sus primeros grandes viajes hacia los confines del Sistema Solar para dejar constancia de su existencia. En 1977, con el lanzamiento de las sondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2, la NASA envió un mensaje dirigido a posibles civilizaciones extraterrestres que, en algún momento, pudieran encontrar estas naves. No se trataba únicamente de una grabación con saludos: era una presentación de la Tierra, sus habitantes, sus sonidos, sus conocimientos y sus expresiones culturales.

Cada una de las sondas llevaba en su exterior un disco fonográfico de 12 pulgadas, fabricado en cobre y recubierto de oro, conocido como el Disco de Oro de las Voyager (The Golden Record). El material fue seleccionado por un comité encabezado por el científico y divulgador Carl Sagan, de la Universidad de Cornell, quien coordinó un proyecto que buscaba reunir en un solo objeto una muestra representativa de la diversidad de la humanidad y de la vida en nuestro planeta.

El disco contenía saludos grabados en 55 idiomas, desde lenguas antiguas hasta algunas de las más habladas en el mundo. La intención era que la Tierra no estuviera representada por una sola nación o cultura, sino por distintas voces de sus habitantes. Entre los mensajes se escuchaba: «Hola desde los niños del planeta Tierra», en inglés; «Hola y saludos a todos», en español; «Saludos a nuestros amigos en las estrellas. Deseamos encontrarnos algún día», en árabe, y «Esperamos que todos estén bien. Pensamos en ustedes. Vengan a visitarnos cuando tengan tiempo», en chino mandarín.

Otros saludos expresaban deseos de paz, buena voluntad y amistad. En latín, por ejemplo, se grabó: «Saludos a quienquiera que seas; tenemos buena voluntad hacia ustedes y llevamos la paz a través del espacio». En quechua, el mensaje decía: «Hola a todos desde esta Tierra, en lengua quechua». También había expresiones sencillas, como «¿Hola? ¿Cómo están?», en japonés, y «Paz y felicidad para todos», en portugués.

La grabación incluía, además, dos mensajes institucionales. El primero correspondía a Kurt Waldheim, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien envió un saludo en representación de los pueblos de la Tierra. En su intervención explicó que la humanidad se aventuraba más allá del Sistema Solar en busca de paz y amistad, dispuesta a enseñar si se lo solicitaban y a aprender si tenía la fortuna de hacerlo. También reconoció que nuestro planeta y sus habitantes constituyen apenas una pequeña parte del inmenso universo.

El segundo mensaje fue escrito por el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien presentó el disco como un regalo de un mundo pequeño y distante. Su texto explicaba que aquella grabación contenía una muestra de nuestros sonidos, nuestra ciencia, nuestras imágenes, nuestra música, nuestros pensamientos y sentimientos. Carter también expresó la esperanza de que la humanidad pudiera superar los problemas de su época y, algún día, incorporarse a una comunidad de civilizaciones galácticas. «Estamos intentando sobrevivir a nuestro tiempo para poder vivir en el suyo», escribió.

Pero los mensajes hablados eran apenas una parte del contenido. Los discos también reunían 115 imágenes codificadas en formato analógico, seleccionadas para explicar cómo es la Tierra y quiénes la habitan. Había fotografías y diagramas relacionados con la anatomía humana, el embarazo, el nacimiento, la estructura del ADN, las matemáticas, la química, el sistema solar, los planetas, los paisajes terrestres y distintas actividades cotidianas. También se incluyeron imágenes de personas, familias, viviendas, alimentos, animales y avances científicos.

A esa presentación visual se sumó una colección de sonidos de nuestro planeta. Los posibles destinatarios podían escuchar el viento, la lluvia, los truenos, el oleaje del mar, el canto de las aves, los sonidos de las ballenas y otros animales. También se incorporaron expresiones humanas, como risas, pasos, latidos y actividades de la vida cotidiana. La intención era ofrecer una muestra de cómo suena un mundo habitado.

La música ocupó otro espacio fundamental. El programa reunía piezas de distintas culturas y épocas, desde composiciones clásicas de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart hasta expresiones musicales tradicionales de África, Asia y Oceanía. Entre las grabaciones se encontraba «Johnny B. Goode», de Chuck Berry, así como «El Cascabel», interpretado por músicos mexicanos. De esta manera, México también quedó representado en el mensaje que la humanidad lanzó al espacio.

El disco incluía, además, instrucciones grabadas en su cubierta mediante símbolos científicos. Estas indicaban cómo reproducirlo con la aguja que viajaba junto a él, la velocidad a la que debía girar y cómo interpretar las imágenes. También contenía referencias para ubicar el origen de las sondas en el universo y calcular el tiempo transcurrido desde su lanzamiento.

La iniciativa de Carl Sagan y su equipo convirtió a las Voyager en una especie de botella lanzada al océano cósmico. No había certeza de que alguna civilización encontrara las naves ni de que pudiera descifrar su contenido. Sin embargo, el propósito era dejar un testimonio de nuestra existencia, una pequeña muestra de lo que la humanidad había aprendido, creado, sentido y compartido.

Más que una invitación a visitarnos, el Disco de Oro fue una carta de presentación de la Tierra: un mensaje que resumía nuestra diversidad, nuestras diferencias y también aquello que compartimos como habitantes de un mismo planeta. Las sondas emprendieron su viaje con una pregunta implícita dirigida al universo: ¿hay alguien más ahí afuera?