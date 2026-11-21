Daniela Spanic vivió momentos de tensión durante un viaje por carretera rumbo a Toluca. La modelo venezolana y parte de su equipo de trabajo sufrieron un accidente automovilístico cuando se dirigían a un compromiso laboral, por lo que tuvieron que detener su trayecto y cancelar su asistencia al evento.

La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Daniela, donde su representante, Rodrigo Fragoso, explicó lo que había ocurrido. Aunque el percance cambió sus planes, también confirmó que todos los que viajaban en el vehículo se encontraban bien.

En las imágenes aparece el equipo a un costado de la carretera, mientras una grúa atiende la situación. Entre los acompañantes de la hermana gemela de Gabriela Spanic también se encontraba el maquillista Yoico Rivera.

Después del susto, Daniela compartió un mensaje en el que agradeció haber salido con vida del accidente y aseguró que intentaría quedarse con el lado positivo de lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Daniela Spanic? Así informó sobre el accidente

El grupo se dirigía al evento ViArt, al que tenía previsto asistir como parte de su agenda. Sin embargo, el accidente los obligó a detenerse antes de llegar a su destino.

Fue Rodrigo Fragoso quien tomó la palabra en el video para contar lo que estaba pasando. Con el vehículo detenido y una grúa en el lugar, explicó que habían tenido un percance en plena carretera.

Oigan, pues nosotros vestidos y alborotados. Ya íbamos a ViArt, al evento. Estamos aquí en la carretera y vean que tuvimos un accidente. Gracias a Dios, a los ángeles, al universo, estamos bien, porque miren, vean la grúa, estamos en la carretera. Estamos bien, comentó.

El representante también mostró a quienes lo acompañaban y dejó ver que Daniela Spanic estaba con ellos. Aunque no dio detalles sobre cómo ocurrió el accidente, sí quiso dejar claro que ninguno de los integrantes del grupo había resultado lesionado, al menos de acuerdo con lo que se informó en la grabación.

Por ahora, no se han compartido datos sobre las causas del percance ni sobre el tramo exacto de la carretera donde sucedió.

Daniela Spanic agradece a Dios por salir ilesa

Luego de que su equipo explicara lo ocurrido, Daniela también publicó un mensaje para hablar de la experiencia. La modelo reconoció que fue un momento complicado, pero se mostró agradecida por estar bien junto a las personas que viajaban con ella.

Dios y Los Ángeles nos salvaron. Le pedí que intervinieran. Tuvimos un accidente en la carretera, pero estamos VIVOS y podemos reírnos de eso y tomarlo como una experiencia, nunca hay que perder la esperanza. Siempre la mejor compañía, escribió.

La hermana de Gabriela Spanic también apareció en el video y aprovechó para enviar un mensaje después del percance. Para ella, lo importante era que todos seguían con vida, pese a que el viaje no terminó como lo habían planeado.

La hermana de Gabriela Spanic también apareció en el video y aprovechó para enviar un mensaje después del percance.

Pero estamos vivos y estamos con Dios en nuestro corazón. Siempre hay que tener esperanza, expresó.

Sus palabras coincidieron con las de Rodrigo Fragoso, quien lamentó que no pudieran llegar a ViArt, pero reconoció que la situación pudo tener consecuencias mucho más graves.

Estamos vivos, es lo importante. Y ya será para el siguiente año. Vamos a disfrutar de este gran evento, ViArt. Hicimos todo lo imposible, ¿no?, comentó.

¿Daniela Spanic llegó al evento ViArt?

Debido al accidente automovilístico, Daniela Spanic y su equipo no pudieron cumplir con el compromiso que tenían programado. Aunque ya estaban listos para asistir, el percance en carretera cambió por completo sus planes.

Hasta el momento, la información compartida por la propia modelo y su representante apunta a que todos se encontraban fuera de peligro. Tampoco se dieron a conocer reportes de lesiones entre los acompañantes.

Debido al accidente automovilístico, Daniela Spanic y su equipo no pudieron cumplir con el compromiso que tenían programado.

La publicación permitió que sus seguidores conocieran lo sucedido y enviaran mensajes de apoyo a Daniela, Rodrigo Fragoso y Yoico Rivera.

Lo que iba a ser un traslado para cumplir con una actividad laboral terminó convirtiéndose en un susto para todo el equipo. Sin embargo, la modelo prefirió quedarse con el hecho de que pudo salir de la situación junto a sus acompañantes y que, pese a no llegar al evento, todos estaban con vida.