La música ranchera tiene un nuevo motivo para celebrar, pues Lucero y Majo Aguilar unieron sus voces en “El Ojo Alegre”, una colaboración que comienza a conquistar a sus seguidores por la mezcla de sus estilos y el toque divertido de su letra.

Este lanzamiento marca la primera colaboración entre ambas cantantes, quienes apuestan por la esencia de la música mexicana para darle vida a una canción que ya comienza a llamar la atención en redes sociales.

Lucero y Majo Aguilar estrenan “El Ojo Alegre”

El nuevo tema ya puede escucharse en plataformas como YouTube, donde ha tenido un recibimiento favorable y superó las 380 mil reproducciones en poco tiempo.

La canción cuenta la historia de un hombre que presume sus conquistas y tiene fama de enamorar a más de una mujer. La primera en entrar es Lucero, quien interpreta:

“Vengo a contarles que soy dueña de la Luna. Que las estrellas me bajo de una por una”.

De inmediato, la voz de Majo Aguilar se suma con una frase que sigue describiendo a este personaje:

“Tiene bien preparado el discurso y pa’ las hembras, tiene buen gusto”.

Así, ambas cantantes dan paso al coro, en el que se burlan de las aventuras de este Don Juan y de su fama de conquistador.

“Ay qué ojo alegre, tan descarado. Anda pecando de enamorado. No deja ni una para comadre con todas quiere echar desmadre. Ay qué ojo alegre, tan resbaloso se cree muy tierno y es un tramposo. Baila con la rubia y la morena. Pa’ él ninguna mujer es ajena”.

Lucero y Majo Aguilar invitan a sus seguidores a escuchar la canción

A través de sus redes sociales, ambas cantantes compartieron el lanzamiento de “El Ojo Alegre” e invitaron a sus seguidores a escuchar esta colaboración.

Por su parte, Majo Aguilar aprovechó para agradecerle a Lucero por formar parte de este proyecto y destacó lo especial que es la canción, sobre todo por convertir una situación que podría ser triste en algo divertido.

“Lucero, gracias. Es una canción espectacular y para las cosas medio tristonas convertirlas en algo divertido, que de eso se trata la vida”.

Fans celebran la colaboración de Lucero y Majo Aguilar

Para los usuarios de redes sociales, este dueto representa una oportunidad para escuchar juntas a dos voces de la música mexicana. La publicación de las cantantes ya suma más de 40 mil reacciones, además de mensajes de seguidores que celebran que hayan unido sus talentos para este lanzamiento.

Con “El Ojo Alegre”, Lucero y Majo Aguilar presentan una colaboración que combina tradición, humor y música ranchera, mientras sus seguidores disfrutan de esta inesperada unión de voces.