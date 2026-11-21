En la nueva adaptación de Yo no creo en los hombres (Vix), la actriz Sandra Destenave interpreta a Nadia, la abogada que le pide a Emiliano (Adolfo de la Fuente) que mantenga la cabeza fría.

Él defiende a Julieta (Valentina Buzzurro), una joven acusada de asesinato, y empieza a enamorarse de ella en pleno proceso. Nadia conoce a su colega lo suficiente para saber cuándo intervenir.

"Es esa vocecita interna", dice Sandra sobre su personaje, la que le recuerda que todavía hay una mujer cuya libertad está en juego.

Es su tercera serie para ViX y uno de los proyectos que encontró al volver a México después de vivir 15 años en Miami. En ese tiempo hizo telenovelas para Telemundo y trabajó en producciones juveniles de Nickelodeon.

Aun así, cuando habla de cómo descubrió que quería actuar, Sandra recuerda unos rodajes mucho más breves. Eran comerciales y le bastaba un minuto de historia para quedarse con ganas de interpretar algo más.

Nací en Chihuahua, crecí en Torreón, sigo siendo norteña, norteña de nacimiento y de corazón. Yo estudié psicología, me titulé como psicóloga y venía a CDMX a ser la salvadora del planeta, del mundo, de la humanidad, de las crisis emocionales y existenciales, pero se me atravesó el modelaje en el camino y, pues me enganché.

Sandra Destenave y su nuevo reto en Yo no creo en los hombres. Yconic

Entró a la agencia de Óscar Madrazo y la temporada que pensaba dedicarle al modelaje se extendió por años. Los comerciales la llevaron a estudiar teatro y cine, y completó su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Me encantaba interpretar aunque fuera en historias de un minuto en los comerciales. Ahí fue que empecé a estudiar teatro, luego estudié cine y el último estudio que tuve fue en el CEA. Ahí arranqué ya como actriz.

Antes de mudarse a Estados Unidos, Sandra Destenave ya grababa telenovelas para Telemundo en México con Argos. Había recibido varias invitaciones para trabajar en Miami, pero el viaje se concretó con Aurora. El plan era quedarse lo que durara la grabación.

Iba por seis meses y me quedé 15 años. Telemundo me ofreció una continuidad de proyectos, me gustó la idea, me gustó Miami y me quedé. Estando allá tuve también la oportunidad de trabajar mucho con Nickelodeon Kids, que era un mercado muy divertido.

El ritmo cambió cuando Nickelodeon trasladó sus producciones a Los Ángeles y, según recuerda la actriz, Telemundo redujo buena parte de los rodajes que hacía en Miami. Volver a México significaba dejar una vida cómoda frente al mar y averiguar qué lugar podía encontrar en la industria de la que había salido.

Yo también estaba con un nido vacío a nivel actoral. Todos los actores que estábamos en Miami nos vimos de pronto como huérfanos. Y yo extrañaba México. Cada vez que veníamos me empezaba a costar más irme.

Sandra Destenave y su nuevo reto en Yo no creo en los hombres. Yconic

En 2017 ya había hecho una pausa de seis meses en su etapa en Miami para grabar Muy padres, de Imagen Televisión. Al recordar ese trabajo, habla del gusto de llegar al llamado y sentarse a desayunar con el equipo.

Todo me gustaba, llegar al llamado, la producción, cómo es la gente. Desde el desayuno era huevito, tamalitos, frijolitos. Era todo muy familiar.

Reproducir Sandra Destenave en su personaje de "Silvia" en la telenovela "Muy Padres" del canal Imagen TV.

Ahora, con Yo no creo en los hombres, Sandra volvió a trabajar con Argos. La serie retoma el melodrama de Caridad Bravo Adams que llegó al cine con Sarita Montiel en 1954 y volvió a la televisión con Adriana Louvier en 2014.

El papel de Nadia le interesó a Destenave desde la primera lectura por el trabajo que hace con mujeres que han sufrido violencia o que enfrentan el incumplimiento de la pensión alimenticia.

Desde que leí el personaje me gustó muchísimo. Nadia es una abogada de lo familiar que está siempre al lado de mujeres.

¿Qué papel juega Nadia cuando Emiliano empieza a involucrarse con Julieta?

Es su mentora. Lo ayuda a transitar todo este proceso de juicio porque el chico se enamora. […] Nadia es esa vocecita interna, es recordarle a Emiliano cómo se tienen que hacer las cosas y animarlo a que continúe con esta defensa.

Sandra Destenave y su nuevo reto en Yo no creo en los hombres. Vix.

Sandra vincula ese trabajo de Nadia con su propia manera de entender el feminismo. Habla de recuperar derechos y de lo que todavía falta para que las mujeres puedan ejercerlos.

Aunque hemos ganado mucho terreno, seguimos estando como en el principio de un camino. Todavía falta por recorrer y por recuperar, más que ganar.

La actriz usa la palabra "seriela" para describir el cruce entre la telenovela y la serie. Durante el rodaje, su parte de la historia transcurrió entre la casa de Nadia, sus escenas con Emiliano y el juicio. Cuando por fin vio los episodios completos, también pudo seguir las relaciones que se desarrollaban lejos de su personaje.

¿Qué te pareció ver la serie completa, ya como espectadora?

Ver todos los otros universos, ver todas las relaciones de todos los otros personajes entre ellos, me encantó, de verdad. Me entretuvo. […] Es una historia de novela, que es lo que nos gusta, con la velocidad de las series, que también es algo que nos gusta.

Sandra Destenave y su nuevo reto en Yo no creo en los hombres. Yconic

A su regreso, Sandra Destenave encontró repartos en los que coinciden intérpretes de teatro, cine y telenovela. Las plataformas se sumaron a las televisoras como fuentes de trabajo y, cuando habla de lo que ese cambio significa, piensa también en quienes esperan el siguiente llamado detrás de la cámara.

Uno como actor cree que son los únicos que están siempre en la búsqueda del trabajo y en la espera de la respuesta, pero eso es guionistas, directores, fotógrafos, maquillistas, todo el crew. […] Todos estamos siempre esperando la chamba.

Entre los proyectos pendientes está Par de viudas, una serie en la que ya participó y cuya fecha de estreno aún desconoce. Mientras tanto, su semana sigue pasando por una rutina que conoce bien.

Estoy haciendo castings, estoy haciendo lo que todos los actores, nuestro pan de cada día. Que nos manden castings nuestros representantes, que las producciones digan «Sandra puede funcionar en este personaje» y tener la oportunidad de poder hacer el casting, presentar nuestra propuesta y seguir el camino tradicional.